Ujian langsung bagi Moyano adalah menjaga ketajaman dan ketenangannya untuk meyakinkan staf pelatih di tengah kampanye liga yang menuntut. Dengan ancaman persaingan menghindari degradasi yang kian dekat, Castro harus cermat menentukan momen yang tepat sebelum melempar pemain muda itu ke tekanan aksi kompetitif. Jika menit-menit resmi pertamanya datang dalam beberapa pekan ke depan, bek tersebut akan menorehkan tonggak luar biasa yang kecil kemungkinan bisa dilampaui di sepak bola Eropa.