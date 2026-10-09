ZUMA Press Wire
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Pelatih Levante Luis Castro memanggil wonderkid berusia 14 tahun Diego Moyano ke latihan tim senior saat rekor La Liga menanti
Moyano bergabung dalam latihan tim utama
Manajer asal Portugal itu kembali mengambil perjudian berani pada Kamis dengan membawa bek yang lahir pada Maret 2012 tersebut ke sesi tim utama. Menurut MARCA, remaja berkaki kanan itu memadukan ketenangan saat menguasai bola dengan kekuatan duel udara dan fleksibilitas di lini pertahanan. Berlatih bersama para profesional berpengalaman kini memberi Moyano peluang nyata untuk menjadi pemain termuda sepanjang sejarah La Liga.
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Integrasi berani pemain muda membuahkan hasil
Keputusan itu mempertahankan kebijakan berani Castro untuk mempercepat promosi talenta mentah tanpa memandang tanggal pada akta kelahiran mereka. Keyakinan itu sebelumnya ditegaskan pada 16 Agustus 2026, ketika bek kiri Marc Santos mencatat debut bersejarah di kasta tertinggi saat laga tandang melawan Espanyol, meski kalah 3-0. Pada usia 15 tahun 288 hari, Santos menjadi debutan liga termuda sepanjang sejarah Levante dan pemain ketiga termuda yang tampil dalam sejarah kasta tertinggi Spanyol.
Tekanan finansial mendorong ketergantungan pada akademi
Kendala finansial yang terus berlanjut telah memaksa dewan klub untuk sangat mengandalkan akademi, dengan harapan menemukan permata lain seperti Carlos Espi. Strategi hemat biaya ini diperkuat dengan kedatangan prospek Belgia Yanis Musuayi dan pemain internasional junior Austria Feanyi Ndukwe dengan status pinjaman dari Liverpool. Kepercayaan staf pelatih terhadap pemain muda juga terlihat pada musim lalu, ketika duet binaan sendiri Nacho Perez dan Paco Cortes sama-sama mendapat debut senior mereka.
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Debut senior menanti wonderkid remaja
Ujian langsung bagi Moyano adalah menjaga ketajaman dan ketenangannya untuk meyakinkan staf pelatih di tengah kampanye liga yang menuntut. Dengan ancaman persaingan menghindari degradasi yang kian dekat, Castro harus cermat menentukan momen yang tepat sebelum melempar pemain muda itu ke tekanan aksi kompetitif. Jika menit-menit resmi pertamanya datang dalam beberapa pekan ke depan, bek tersebut akan menorehkan tonggak luar biasa yang kecil kemungkinan bisa dilampaui di sepak bola Eropa.
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