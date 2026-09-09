Pelatih Kroasia Slaven Bilic memuji Luka Modric yang 'tak terbatas' saat bintang AC Milan itu kembali untuk Nations League melawan Spanyol dan Inggris

Modric secara resmi tak ada habisnya. Saat sang maestro lini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-41 hari ini, ia melakukannya bukan hanya sebagai komponen vital Milan asuhan Ruben Amorim, tetapi juga sebagai detak jantung yang terus berlanjut bagi tim nasional Kroasia. Terlepas dari spekulasi luas bahwa karier internasional legendarisnya akan berakhir setelah Piala Dunia terbaru, mantan pemain Real Madrid itu memilih untuk melanjutkan perjalanannya bersama Kroasia.

Keputusan itu diambil setelah dialog yang signifikan antara sang pemain dan pelatih baru Slaven Bilic. "Saya berbicara dengan Modric cukup lama. Tiga jam di Zadar lalu saya membiarkannya pergi. Menjelaskan perannya hanya akan menjadi pengulangan. Anda melihat tadi malam melawan Juventus. Ia masih menjadi pemain terpenting bagi Milan. Saya tidak hanya berbicara tentang sepakbola. Ia masih yang terbaik... Tidak ada bujukan. Ia akan bermain dengan tempo yang cocok untuknya. Bukan untuk kami, tetapi untuk dirinya," kata Bilic seperti dikutip dari Tuttosport.