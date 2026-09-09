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Pelatih Kroasia Slaven Bilic memuji Luka Modric yang 'tak terbatas' saat bintang AC Milan itu kembali untuk Nations League melawan Spanyol dan Inggris
Bilic menegaskan Modric tetap yang 'terbaik'
Modric secara resmi tak ada habisnya. Saat sang maestro lini tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-41 hari ini, ia melakukannya bukan hanya sebagai komponen vital Milan asuhan Ruben Amorim, tetapi juga sebagai detak jantung yang terus berlanjut bagi tim nasional Kroasia. Terlepas dari spekulasi luas bahwa karier internasional legendarisnya akan berakhir setelah Piala Dunia terbaru, mantan pemain Real Madrid itu memilih untuk melanjutkan perjalanannya bersama Kroasia.
Keputusan itu diambil setelah dialog yang signifikan antara sang pemain dan pelatih baru Slaven Bilic. "Saya berbicara dengan Modric cukup lama. Tiga jam di Zadar lalu saya membiarkannya pergi. Menjelaskan perannya hanya akan menjadi pengulangan. Anda melihat tadi malam melawan Juventus. Ia masih menjadi pemain terpenting bagi Milan. Saya tidak hanya berbicara tentang sepakbola. Ia masih yang terbaik... Tidak ada bujukan. Ia akan bermain dengan tempo yang cocok untuknya. Bukan untuk kami, tetapi untuk dirinya," kata Bilic seperti dikutip dari Tuttosport.
- Getty Images
Menangani sang maestro di usia 41 tahun
Meski kualitas Modric tetap tidak diragukan, realitas seorang pemain berusia 41 tahun yang bersaing di berbagai kompetisi menuntut strategi pengelolaan yang matang. Bilic sangat menyadari bahwa ia tidak bisa memforsir kaptennya habis-habisan dalam jeda internasional yang menghadirkan empat pertandingan berintensitas tinggi. Bilic membahas tantangan logistik dalam memanfaatkan pemain seumur Modric dalam rentang waktu sesingkat itu.
"Dia tidak akan bermain di keempat pertandingan. Dia harus mengikuti ritme yang cocok untuk dirinya dan untuk kami, mirip dengan yang ia jalani di Milan. Kami harus menghormatinya, karena itu adalah solusi terbaik bagi semua orang," jelas sang pelatih.
Mendukung kepindahan Livakovic ke Barcelona
Pengumuman skuad pertama Bilic menandai perubahan signifikan bagi Kroasia, tetapi kehadiran wajah-wajah familiar seperti Modric dan Mateo Kovacic memberikan kesinambungan yang penting. Daftar pemain itu juga mencakup nama-nama ternama seperti Josko Gvardiol dan Dominik Livakovic, yang terakhir baru-baru ini merampungkan kepindahan ke Barcelona. Bilic mengomentari situasi sang kiper, dengan mencatat bahwa meski ia belum bermain musim ini, kepindahannya ke Catalunya merupakan pencapaian bersejarah bagi sepak bola Kroasia.
"Anda tidak perlu memberi pembenaran kepada siapa pun jika Anda pergi ke Barcelona. Belum pernah ada kiper Kroasia yang bermain untuk klub sebesar itu. Di sisi lain, Anda harus bermain. Dia terlalu muda untuk tidak bermain. Dia punya kredit besar di tim nasional, sudah pernah ada periode ketika dia tidak bermain di Girona, dan dia tampil luar biasa untuk tim nasional. Akan lebih baik baginya untuk bermain.... Livakovic adalah Livakovic, tetapi akan bagus baginya untuk bermain," kata Bilic.
- Getty Images Sport
Tantangan Nations League
Jeda internasional yang akan datang menghadirkan tantangan besar bagi Kroasia, yang dijadwalkan menghadapi sejumlah negara elite Eropa. Kroasia akan membuka kampanye mereka pada 26 September dengan laga tandang melawan Republik Ceko sebelum menjalani lawatan berat untuk menghadapi juara dunia dan Eropa, Spanyol, pada 29 September. Jadwal itu ditutup dengan pertandingan kandang melawan Inggris di Rijeka pada 3 Oktober dan laga tandang melawan Spanyol di Split pada 6 Oktober. Ini adalah rangkaian pertandingan berat yang akan menguji kedalaman skuad yang telah dibangun Bilic.
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