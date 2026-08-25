Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pelatih kepala Tottenham Roberto De Zerbi memberikan kabar terbaru soal cedera James Maddison dan memperingatkan Savinho untuk mengubah kebiasaannya
Ekspektasi tinggi untuk Savinho
Tottenham telah menggelontorkan £319 juta untuk tujuh rekrutan pada musim panas ini, dengan Savinho menjadi pendatang berprofil tinggi terbaru dari Manchester City dengan biaya awal £75 juta, ditambah £10 juta dalam bentuk bonus.
Berbicara dalam konferensi persnya pada Selasa, De Zerbi mengungkapkan antusiasmenya terhadap winger asal Brasil itu, tetapi menyoroti satu area spesifik yang perlu dikembangkan. Bos Tottenham itu ingin penyerang tersebut menambah jumlah gol pada kemampuan dribel impresifnya.
"Jika Anda menganalisis winger-winger terbaik lain di dunia, banyak dari mereka mencetak 10-15 gol per musim," jelas De Zerbi. "Dia punya kualitas itu, mungkin kebiasaannya. Dia harus mengubah kebiasaan karena dia harus fokus pada assist, dribel satu lawan satu, dan juga mencetak gol."
- (C)Getty Images
Kesabaran di bursa transfer
Mengamankan sang winger menjadi proses panjang yang berlanjut hingga pekan terakhir Agustus. De Zerbi mengakui bahwa secara alami ia tidak sabar, tetapi memahami perlunya menunggu talenta elite untuk datang.
Saat ditanya soal keterlambatan panjang dalam negosiasi, ia berkata: "Saya bukan orang yang sabar. Saya tidak punya kesabaran, tetapi saya harus menunggu, karena kami memulai negosiasi untuk Savio satu minggu atau tiga hari setelah pertandingan Everton. Dan karena banyak alasan kami baru tiba di pekan terakhir Agustus untuk menuntaskan Savio, tetapi saya pikir Anda bisa menuntaskan pemain lain, tetapi jika Anda menginginkan level tertinggi, kualitas tertinggi dari para pemain, memang benar juga untuk menunggu sesuatu, lebih dari pemain normal."
Kabar terbaru soal cedera dan skuad campuran
Saat Tottenham bersiap menghadapi Charlton dalam laga Piala Carabao pada Rabu malam, De Zerbi memberikan pembaruan skuad yang beragam. Maddison akan absen pada pertandingan tersebut setelah mengalami cedera bahu ringan, sementara Mohammed Kudus masih belum tersedia.
Namun, Dominic Solanke siap menjadi starter, memberikan dorongan bagi lini serang setelah kekalahan mengecewakan di Premier League dari Brentford pada Sabtu. Micky van de Ven dan Pedro Porro akan masuk daftar pemain cadangan, bersama talenta akademi Luca Williams-Barnett. De Zerbi menegaskan keyakinannya pada sistem pembinaan usia muda, dengan menyebut para pemain akademi pantas mendapat kesempatan ketika mereka memang layak menerimanya.
- Getty
Mencari respons segera
Tottenham harus segera bangkit dari performa buruk mereka melawan Brentford saat menghadapi Charlton di Tottenham Hotspur Stadium. De Zerbi mengharapkan respons kuat dari skuadnya di Carabao Cup, kompetisi yang ia nilai sama pentingnya dengan liga. Membangun kebiasaan menang sejak sekarang akan sangat krusial saat klub berupaya mengintegrasikan rekrutan baru mereka dan membentuk identitas yang solid untuk musim yang akan datang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami