Tottenham telah menggelontorkan £319 juta untuk tujuh rekrutan pada musim panas ini, dengan Savinho menjadi pendatang berprofil tinggi terbaru dari Manchester City dengan biaya awal £75 juta, ditambah £10 juta dalam bentuk bonus.

Berbicara dalam konferensi persnya pada Selasa, De Zerbi mengungkapkan antusiasmenya terhadap winger asal Brasil itu, tetapi menyoroti satu area spesifik yang perlu dikembangkan. Bos Tottenham itu ingin penyerang tersebut menambah jumlah gol pada kemampuan dribel impresifnya.

"Jika Anda menganalisis winger-winger terbaik lain di dunia, banyak dari mereka mencetak 10-15 gol per musim," jelas De Zerbi. "Dia punya kualitas itu, mungkin kebiasaannya. Dia harus mengubah kebiasaan karena dia harus fokus pada assist, dribel satu lawan satu, dan juga mencetak gol."