Menyusul pengumuman pada Rabu, pemilik klub Dragan Solak dengan tegas membela manajernya sambil mengkritik EFL, dengan menyatakan: "Saya senang panel independen telah mengambil keputusan dan kami kini memiliki hasil akhir. Kami sudah cukup menderita, dan kami menghargai pengakuan panel atas hal itu. Kami yakin sang manajer telah belajar dari persoalan ini, dan hukuman yang ditangguhkan memungkinkannya untuk tetap melanjutkan perannya. Saya sangat percaya bahwa Tonda adalah salah satu pelatih muda paling menarik di Eropa, dan dengan gangguan ini sudah disingkirkan, saya yakin dia bisa membawa tim menjalani musim yang sukses. Saya ingin berterima kasih kepada para suporter kami karena tetap mendukung kami dan menunjukkan dukungan yang begitu besar kepada tim pada saat kami membutuhkan mereka lebih dari sebelumnya. Proses FA merupakan pengalaman yang positif. Tonda telah diberi kesempatan untuk terbuka dan jujur kepada panel, dan panel dapat melihat bahwa dia hanyalah orang baik yang membuat keputusan buruk. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang proses EFL, dan cara mereka kemudian memperlakukan kami adalah sesuatu yang tidak akan kami lupakan. Namun, sekarang adalah waktunya untuk menatap ke depan, menuju apa yang saya yakini akan menjadi masa depan yang hebat bagi klub kami."