Getty Images Sport
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Pelatih kepala Southampton Tonda Eckert menerima larangan mendampingi selama enam pekan yang ditangguhkan setelah investigasi skandal Spygate
Putusan FA soal Eckert
Eckert tidak akan langsung mendapat larangan mendampingi tim dari tepi lapangan, karena skorsing enam pekannya ditangguhkan hingga akhir musim 2027-28, menurut The Athletic.
Asosiasi Sepak Bola juga menjatuhkan denda £28.000 kepada manajer tersebut setelah mendakwanya telah mencoreng nama baik permainan pada Juli. FA mengonfirmasi sanksi yang ditangguhkan itu akan berlaku jika Eckert melanggar aturan terkait pengamatan sesi latihan klub lain. Eckert kini bebas memimpin Southampton saat menjamu Portsmouth di Stadion St Mary pada Minggu.
- Getty Images Sport
Konsekuensi berat bagi Southampton
Keputusan FA itu menyusul hukuman berat yang sebelumnya dijatuhkan oleh English Football League. EFL mengeluarkan Southampton dari play-off Championship musim lalu setelah mereka mengakui telah memata-matai Middlesbrough, Oxford United, dan Ipswich Town.
Komisi independen menemukan bahwa Eckert telah mengatur "rencana yang dibuat-buat dan dijalankan dengan sengaja" untuk memata-matai lawan. Selain pengeluaran tersebut, Southampton juga dijatuhi pengurangan empat poin untuk musim ini. Analis magang Will Salt, yang ketahuan merekam sesi latihan Middlesbrough pada Mei, sejak itu ditawari peran permanen di akademi oleh Southampton.
Solak bereaksi terhadap keputusan itu
Menyusul pengumuman pada Rabu, pemilik klub Dragan Solak dengan tegas membela manajernya sambil mengkritik EFL, dengan menyatakan: "Saya senang panel independen telah mengambil keputusan dan kami kini memiliki hasil akhir. Kami sudah cukup menderita, dan kami menghargai pengakuan panel atas hal itu. Kami yakin sang manajer telah belajar dari persoalan ini, dan hukuman yang ditangguhkan memungkinkannya untuk tetap melanjutkan perannya. Saya sangat percaya bahwa Tonda adalah salah satu pelatih muda paling menarik di Eropa, dan dengan gangguan ini sudah disingkirkan, saya yakin dia bisa membawa tim menjalani musim yang sukses. Saya ingin berterima kasih kepada para suporter kami karena tetap mendukung kami dan menunjukkan dukungan yang begitu besar kepada tim pada saat kami membutuhkan mereka lebih dari sebelumnya. Proses FA merupakan pengalaman yang positif. Tonda telah diberi kesempatan untuk terbuka dan jujur kepada panel, dan panel dapat melihat bahwa dia hanyalah orang baik yang membuat keputusan buruk. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang proses EFL, dan cara mereka kemudian memperlakukan kami adalah sesuatu yang tidak akan kami lupakan. Namun, sekarang adalah waktunya untuk menatap ke depan, menuju apa yang saya yakini akan menjadi masa depan yang hebat bagi klub kami."
- Getty Images Sport
Beralih dari Spygate
Eckert kini harus fokus memperbaiki posisi di klasemen dan membatalkan pengurangan empat poin yang saat ini membuat Southampton berada di peringkat ke-13. Dengan larangan yang ditangguhkan masih membayangi dirinya hingga 2028, Eckert tahu pelanggaran apa pun berikutnya akan memicu absennya dia dari area teknis secara langsung. Southampton akan berupaya mengamankan kemenangan krusial melawan Portsmouth pada hari Minggu ini untuk benar-benar menutup kontroversi tersebut.
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