Pelatih kepala Denmark Brian Riemer memperingatkan Portugal akan menghadapi masalah besar tanpa Cristiano Ronaldo

Saat Portugal bersiap menghadapi Denmark di Nations League, sorotan sekali lagi tertuju semakin besar kepada Ronaldo. Meski sudah berusia 41 tahun, mantan ikon Real Madrid dan Manchester United itu tetap menjadi figur sentral bagi negaranya. Riemer menepis gelombang kritik yang kian membesar dari mereka yang meyakini sang veteran seharusnya menepi, dengan menyebut pembahasan seperti itu tidak menghormati pemain dengan status sebesar dirinya. Riemer menegaskan bahwa pengaruh Ronaldo jauh melampaui kontribusinya di atas lapangan, dengan berperan sebagai perekat yang menjaga struktur internal skuad.

"Dia adalah pemain yang, menurut saya, diremehkan orang. Mereka meremehkan betapa pentingnya dia di skuad itu. Saya percaya bahwa pada hari dia berhenti bersama tim nasional, masalah besar akan muncul dalam hal hierarki. Saya pikir dia menyatukan semuanya dengan benang yang sangat, sangat kuat, dan orang tidak boleh meremehkan arti penting hal itu," kata bos Denmark itu kepada TV2.