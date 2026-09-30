Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pelatih kepala Denmark Brian Riemer memperingatkan Portugal akan menghadapi masalah besar tanpa Cristiano Ronaldo
Riemer membela penyerang legendaris
Saat Portugal bersiap menghadapi Denmark di Nations League, sorotan sekali lagi tertuju semakin besar kepada Ronaldo. Meski sudah berusia 41 tahun, mantan ikon Real Madrid dan Manchester United itu tetap menjadi figur sentral bagi negaranya. Riemer menepis gelombang kritik yang kian membesar dari mereka yang meyakini sang veteran seharusnya menepi, dengan menyebut pembahasan seperti itu tidak menghormati pemain dengan status sebesar dirinya. Riemer menegaskan bahwa pengaruh Ronaldo jauh melampaui kontribusinya di atas lapangan, dengan berperan sebagai perekat yang menjaga struktur internal skuad.
"Dia adalah pemain yang, menurut saya, diremehkan orang. Mereka meremehkan betapa pentingnya dia di skuad itu. Saya percaya bahwa pada hari dia berhenti bersama tim nasional, masalah besar akan muncul dalam hal hierarki. Saya pikir dia menyatukan semuanya dengan benang yang sangat, sangat kuat, dan orang tidak boleh meremehkan arti penting hal itu," kata bos Denmark itu kepada TV2.
- Getty Images Sport
Kompromi taktis untuk Portugal
Perdebatan seputar Ronaldo kerap berfokus pada perubahan taktik yang diperlukan untuk mengakomodasi seorang striker berusia 41 tahun. Para pemain dan staf Denmark sangat menyadari bahwa tim Portugal yang menampilkan pemain Al-Nassr itu berfungsi berbeda dibandingkan tim yang dipimpin opsi yang lebih muda. Bek sayap Denmark Joakim Maehle, yang telah menghadapi Ronaldo empat kali dalam kariernya, mencatat bahwa meski striker legendaris itu mungkin lebih statis dibandingkan Goncalo Ramos yang lebih energik, penyelesaiannya tetap menjadi ancaman konstan. Maehle menyoroti bahwa pada hari terbaiknya, Ronaldo masih mampu mencetak hat-trick penentu kemenangan, membuatnya menjadi mimpi buruk untuk dikawal para bek.
"Tentu saja berbeda ketika dia bermain. Bisa ada keuntungan dan kerugian. Dia mungkin striker yang lebih statis daripada Goncalo Ramos, yang sedikit lebih energik dan lebih sulit dijaga. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa dengan apa yang telah dia tunjukkan sebelumnya, Anda juga tahu kualitasnya, dan pada hari yang bagus dia juga bisa mencetak hat-trick," kata Maehle.
Absen dari latihan tim
Meski Riemer menekankan pentingnya Ronaldo, ketersediaan langsung sang penyerang diselimuti ketidakjelasan setelah ia absen dari sesi latihan grup terbaru. Menurut A Bola, sang kapten dilaporkan menghabiskan waktu terpisah dari skuad utama, setelah sebelumnya hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan saat kemenangan atas Norwegia. Laporan menyebut Ronaldo tidak berlatih secara normal sejak sehari sebelum pertandingan itu, dan sebagai gantinya menjalani program individu khusus yang dirancang untuk mengelola tingkat kebugarannya.
Situasi itu memuncak ketika Ronaldo sempat terlihat di Eleda Stadion, Malmo, sebelum kembali ke hotel tim tidak lama kemudian. Federasi Sepak Bola Portugal menjelaskan bahwa fasilitas di stadion tersebut tidak memiliki peralatan khusus yang dibutuhkan untuk rencana pemulihannya. Terlepas dari sesi yang terlewat, saat ini tidak ada indikasi medis resmi mengenai cedera.
- Getty Images Sport
Denmark tetap dalam kewaspadaan tinggi
Riwayat Ronaldo melawan Denmark menunjukkan bahwa ia akan bersemangat untuk memberi dampak jika turun ke lapangan di Parken. Sepanjang kariernya, ia sudah menghadapi Denmark sembilan kali, dengan mencetak empat gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Kehadirannya saja sudah menjadi beban psikologis bagi lawan, meski para pengkritik menilai masa-masa terbaiknya sudah berlalu. Namun, kubu Denmark tetap fokus pada ancaman yang ia berikan di dalam kotak penalti, terlepas dari usianya atau jadwal latihannya baru-baru ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami