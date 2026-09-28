Pelatih kepala Belanda Xavi ‘puas’ tetapi menyerukan perubahan taktik krusial setelah kemenangan perdana atas Serbia

Xavi kini resmi membuka rekening kemenangannya sebagai manajer tim nasional Belanda. Setelah memulai masa tugasnya dengan hasil imbang 1-1 yang patut dihargai melawan Jerman, pria Spanyol itu melihat timnya melewati laga tandang yang rumit untuk mengalahkan Serbia 2-1 pada Minggu malam. Hasil ini menandai tonggak penting bagi rezim baru tersebut, memberikan dorongan momentum seiring kampanye Nations League terus berjalan di bawah kepemimpinannya. Terlepas dari nuansa positif di sekitar skor akhir, gelandang legendaris itu tetap membumi dalam menilai penampilannya.

"Selalu yang paling penting adalah meraih tiga poin," kata Xavi. "Saya senang kami berhasil melakukannya. Tetapi kami harus bermain lebih baik, karena tentu saja pada babak pertama kami tidak bermain baik dalam hal pressing," kata Xavi.