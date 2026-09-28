AFP
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Pelatih kepala Belanda Xavi ‘puas’ tetapi menyerukan perubahan taktik krusial setelah kemenangan perdana atas Serbia
Kemenangan pertama bagi Xavi
Xavi kini resmi membuka rekening kemenangannya sebagai manajer tim nasional Belanda. Setelah memulai masa tugasnya dengan hasil imbang 1-1 yang patut dihargai melawan Jerman, pria Spanyol itu melihat timnya melewati laga tandang yang rumit untuk mengalahkan Serbia 2-1 pada Minggu malam. Hasil ini menandai tonggak penting bagi rezim baru tersebut, memberikan dorongan momentum seiring kampanye Nations League terus berjalan di bawah kepemimpinannya. Terlepas dari nuansa positif di sekitar skor akhir, gelandang legendaris itu tetap membumi dalam menilai penampilannya.
"Selalu yang paling penting adalah meraih tiga poin," kata Xavi. "Saya senang kami berhasil melakukannya. Tetapi kami harus bermain lebih baik, karena tentu saja pada babak pertama kami tidak bermain baik dalam hal pressing," kata Xavi.
- AFP
Fokus pada peningkatan taktis
Xavi resmi membuka rekening kemenangan sebagai pelatih tim nasional Belanda. Setelah mengawali masa jabatannya dengan hasil imbang 1-1 yang patut dihargai melawan Jerman, pria Spanyol itu melihat timnya melewati laga tandang yang sulit untuk mengalahkan Serbia 2-1 pada Minggu malam. Hasil ini menjadi tonggak penting bagi era baru tersebut, memberikan dorongan momentum saat kampanye Nations League terus berjalan di bawah kepemimpinannya. Meski ada nuansa positif seputar hasil akhir, gelandang legendaris itu tetap membumi dalam menilai performa timnya.
"Mendapatkan tiga poin selalu menjadi hal yang paling penting," kata Xavi. "Saya senang kami berhasil melakukannya. Tetapi kami harus bermain lebih baik, karena terutama di babak pertama kami tidak bermain dengan baik dalam hal pressing," ujar Xavi.
Pujian untuk penentu kemenangan Mexx Meerdink
Penampil paling menonjol pada malam itu tanpa diragukan lagi adalah Mexx Meerdink. Penyerang AZ Alkmaar itu terbukti menjadi pembeda, mencetak kedua gol untuk Belanda dan memastikan mereka pulang dari Serbia dengan membawa tiga poin penuh. Xavi melontarkan pujian setinggi langit untuk penyerang muda tersebut, dengan menegaskan bahwa kontribusinya jauh melampaui sekadar penyelesaian akhirnya yang klinis di depan gawang. Sang pelatih menyoroti disiplin taktis dan etos kerja Meerdink sebagai komponen kunci kesuksesan Belanda pada malam itu, seraya mengisyaratkan bahwa sang striker sudah menerima filosofi baru yang sedang diterapkan di KNVB.
"Saya sangat senang untuknya," kata Xavi mengenai dwigol sang striker. "Penampilannya bukan kejutan bagi kami, karena kami tahu kualitasnya. Mexx adalah pekerja keras yang memahami bagaimana kami ingin bermain. Dia membantu tim bukan hanya lewat gol-golnya, meski itu tentu sangat membantu. Kerja yang dia lakukan untuk tim sangat luar biasa."
- AFP
Menatap dua pertandingan tersisa
Sang pelatih menutup penilaiannya dengan nada optimistis, menegaskan bahwa tim sedang menuju arah yang tepat. Dengan laga-laga mendatang melawan Yunani dan pertandingan ulang kontra Serbia di depan mata, Belanda memiliki peluang besar untuk menerapkan pelajaran-pelajaran ini. Target untuk pekan depan adalah memadukan penyelesaian akhir klinis dari pemain seperti Meerdink dengan permainan posisi canggih yang dituntut Xavi. "Para pemain merasa nyaman di lapangan dengan struktur permainan kami, jadi banyak hal juga sudah bagus," tambah Xavi.
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