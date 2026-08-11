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Pelatih kepala baru Newcastle, Matthias Jaissle, memperingatkan para suporter bahwa kesuksesan tidak akan datang dalam semalam setelah gejolak skuad pada musim panas
Pendekatan ambisius di tengah transisi besar skuad
Berbicara dalam perkenalan resminya pada Selasa, Jaissle untuk pertama kalinya berbicara kepada media sejak mengambil alih di St James' Park. Seperti dilaporkan oleh The Independent, ia sepenuhnya menyadari tantangan besar yang menanti setelah musim panas yang membuat kapten Bruno Guimarães, Sandro Tonali, dan Anthony Gordon hengkang.
Newcastle juga telah mengubah strategi transfernya, dengan mendatangkan tiga pemain lapangan berusia di bawah 22 tahun: Bazoumana Touré, Sean Steur, dan Aladji Bamba. Meski kehilangan pengalaman, pria 38 tahun itu tetap optimistis menatap masa depan. Ia menyatakan: "Kami ambisius. Itu yang paling penting, juga alasan saya memutuskan datang ke sini. Tetapi ini tidak akan terjadi dalam semalam."
- Getty Images Sport
Mencari solusi untuk menggantikan bintang-bintang yang hengkang
Kepergian mereka menciptakan kekosongan yang terasa di ruang ganti, sehingga menambah tekanan pada skuad saat ini untuk tampil lebih menonjol. Jaissle mengakui dampak dari kehilangan figur-figur sepenting itu, tetapi menolak untuk terpaku pada hal-hal negatif.
Ia menjelaskan: "Para pemain yang meninggalkan klub, mereka adalah pemain hebat, sosok hebat, pemain berpengalaman dan sekarang ada kekosongan. Pemain lain perlu mengambil peran. Ini tantangan besar, selalu begitu ketika ada masa transisi, tetapi ini bukan waktunya mengeluh. Tidak masuk akal melihat hal-hal negatif. Kami ingin melihat peluang dalam situasi itu dan itulah pendekatan kami sejak hari pertama." Pria asal Jerman itu mengonfirmasi bahwa ia masih belum menunjuk kapten permanen yang baru.
Memaksimalkan potensi skuad saat ini
Selain memburu potensi tambahan baru seperti gelandang Marseille Pierre-Emile Hojbjerg, Jaissle fokus meningkatkan para pemain yang sudah dimilikinya. Ini termasuk striker Nick Woltemade, yang bergabung dengan Newcastle 12 bulan lalu dengan biaya transfer rekor klub sebesar £69 juta.
Woltemade mencetak lima gol dalam delapan penampilan pertamanya, tetapi kesulitan mempertahankan performanya. Menanggapi situasi sang pemain, pelatih kepala itu berkata: "Saya melihat dia mengalami periode yang sulit. Sejak hari pertama, kami banyak berbicara, dia harus meninggalkan masa lalu di belakang. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Kami hanya melihat ke depan. Kami mencari solusi, kami melakukan yang terbaik. Bukan hanya dengan Nick, tetapi juga dengan semua pemain lainnya."
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Newcastle dan Jaissle?
Jaissle kini akan berupaya membangun momentum setelah meraih kemenangan 2-1 dalam laga uji coba melawan Valencia selama pemusatan latihan terbaru mereka di Spanyol. Newcastle menjalani jeda singkat karena mereka akan bertolak ke Edinburgh untuk menghadapi Everton dalam pertandingan pramusim pada Rabu. Ia akan memanfaatkan persiapan terakhir ini untuk mengevaluasi skuad sebelum kampanye Premier League yang baru dimulai.
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