Berbicara dalam perkenalan resminya pada Selasa, Jaissle untuk pertama kalinya berbicara kepada media sejak mengambil alih di St James' Park. Seperti dilaporkan oleh The Independent, ia sepenuhnya menyadari tantangan besar yang menanti setelah musim panas yang membuat kapten Bruno Guimarães, Sandro Tonali, dan Anthony Gordon hengkang.

Newcastle juga telah mengubah strategi transfernya, dengan mendatangkan tiga pemain lapangan berusia di bawah 22 tahun: Bazoumana Touré, Sean Steur, dan Aladji Bamba. Meski kehilangan pengalaman, pria 38 tahun itu tetap optimistis menatap masa depan. Ia menyatakan: "Kami ambisius. Itu yang paling penting, juga alasan saya memutuskan datang ke sini. Tetapi ini tidak akan terjadi dalam semalam."