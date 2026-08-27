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Pelatih kepala AC Milan Ruben Amorim melontarkan pernyataan mengejutkan soal Rafael Leao di tengah saga transfer Aston Villa dan Galatasaray
Amorim mencoret Leao untuk duel melawan Venezia
Meski sang pemain berlatih di Milanello, Amorim mengisyaratkan bahwa winger tersebut saat ini belum berada dalam kondisi yang tepat untuk berkontribusi bagi tim utama. Keputusan itu datang di tengah spekulasi besar mengenai masa depan pemain internasional Portugal tersebut, dengan minat kuat datang dari Premier League dan Super Lig Turki. Amorim menegaskan bahwa proses seleksinya didasarkan sepenuhnya pada tingkat persiapan dan kebugaran, bukan reputasi.
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingannya, Amorim menjelaskan bahwa Leao baru sekali berlatih bersama tim dan belum sebugar rekan-rekannya. "Soal para pemain yang akan terlibat dalam pertandingan, Anda akan menerima daftar skuad. Leao menjalani satu sesi latihan bersama kami. Dia masih belum benar-benar bugar dibandingkan yang lain. Dia tidak akan bermain dalam pertandingan ini. Saya akan memilih yang terbaik," kata Amorim.
- Getty
Aston Villa dan Galatasaray memburu Leao
Meski Amorim berusaha menjaga fokus tetap pada lapangan, kebisingan seputar potensi kepergian Leao kini makin mustahil diabaikan. Laporan menunjukkan bahwa Galatasaray sudah mencapai kesepakatan awal dengan Milan untuk biaya transfer di kisaran €45 juta plus bonus. Sementara itu, Aston Villa tetap serius dalam perburuan, dan kabarnya mengajukan kesepakatan peminjaman yang menguntungkan senilai €8 juta dengan opsi pembelian wajib sebesar €42 juta. Perbedaan tuntutan gaji masih menjadi kendala, karena sang pemain dilaporkan menginginkan paket senilai €12 juta plus tambahan, jauh lebih tinggi daripada yang sejauh ini telah ditawarkan.
Amorim tidak menghindari realitas situasi tersebut, dengan mengakui bahwa perubahan suasana mungkin diperlukan untuk winger berbakat itu. "Leao adalah pemain yang sangat, sangat kuat. Saya mengatakan kepada Leao dan saya mengatakan kepada tim: Leao adalah pemain yang jika dia berada dalam pola pikir yang tepat, dia bisa bermain di tim mana pun di dunia, tetapi dia perlu memiliki pola pikir yang tepat. Terkadang Anda sampai pada momen ketika Anda perlu pergi ke tempat lain, jadi kami berada di momen itu. Kalian tahu lebih baik daripada saya apa yang sedang terjadi," jelas Amorim.
"Mari kita tunggu, fokus pada Venezia, karena kami belum berbicara tentang Giovanni Stroppa, bagaimana mereka bermain, mereka memenangi hampir setiap pertandingan di Serie B, jadi saya sangat khawatir tentang pertandingan ini, yang pertama bagi kami di San Siro. Saya janji kepada kalian, dalam konferensi pers berikutnya saya akan berbicara dengan kalian tentang bursa transfer. Saya akan menjelaskan semuanya."
Realita pahit bagi Fofana, Tomori, dan Gimenez
Leao bukan satu-satunya nama besar yang menghadapi masa depan tak pasti di bawah rezim baru. Amorim memberikan kabar terbaru yang tanpa kompromi soal Youssouf Fofana, Santiago Gimenez, dan Fikayo Tomori, dengan menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari rencananya untuk musim baru. Para pemain ini belum diberi nomor skuad dan telah diberi tahu bahwa mereka akan dilarang berlatih bersama skuad senior jika gagal mengamankan transfer keluar dari klub sebelum bursa ditutup.
Sang manajer menjelaskan kebutuhan logistik di balik keputusan tersebut, seraya menekankan bahwa skuad yang terlalu gemuk menghambat kualitas sesi latihan. "Anda tahu bahwa beberapa pemain, bahkan jika mereka tidak meninggalkan klub, mereka tidak akan menjadi bagian dari tim karena itu mustahil. Bukan karena mereka pemain yang buruk. Mereka pemain yang sangat bagus dan mereka orang-orang yang sangat baik, tetapi mustahil untuk berlatih selama sepekan dengan 27 pemain. Tidak ada yang akan siap, tidak ada yang akan puas, jadi ada beberapa pemain yang jika mereka bertahan, mereka tidak akan menjadi bagian dari skuad. Tetapi kami punya tanggung jawab dan kami akan menyediakan semua fasilitas, semua yang harus kami penuhi untuk menjalankan tugas kami sebagai klub," tambah Amorim.
- Getty Images Sport
Sorotan beralih ke debut di San Siro
Terlepas dari kekacauan transfer, Amorim sangat ingin memberikan kesan positif dalam pertandingan kompetitif pertamanya di San Siro. Setelah kemenangan susah payah 2-1 atas Torino pada pekan pembuka, sang pelatih ingin timnya mempertahankan intensitas dan menunjukkan kerendahan hati saat menghadapi Venezia, tim yang sangat ia hormati.
"Ini akan menjadi hari yang spesial bagi saya. Saya akan merasakan tanggung jawab sebagai pelatih AC Milan. Saya akan fokus pada pertandingan, tetapi saya akan mencoba menikmati semuanya. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Kami harus cerdas, rendah hati, dan siap melakukan pressing serta banyak berlari. Kami perlu mengelola bola dengan sangat baik. Mereka akan mencoba melakukan penjagaan di seluruh area lapangan: saya memperkirakan sebuah pertandingan yang bagus," kata Amorim.
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