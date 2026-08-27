Meski Amorim berusaha menjaga fokus tetap pada lapangan, kebisingan seputar potensi kepergian Leao kini makin mustahil diabaikan. Laporan menunjukkan bahwa Galatasaray sudah mencapai kesepakatan awal dengan Milan untuk biaya transfer di kisaran €45 juta plus bonus. Sementara itu, Aston Villa tetap serius dalam perburuan, dan kabarnya mengajukan kesepakatan peminjaman yang menguntungkan senilai €8 juta dengan opsi pembelian wajib sebesar €42 juta. Perbedaan tuntutan gaji masih menjadi kendala, karena sang pemain dilaporkan menginginkan paket senilai €12 juta plus tambahan, jauh lebih tinggi daripada yang sejauh ini telah ditawarkan.

Amorim tidak menghindari realitas situasi tersebut, dengan mengakui bahwa perubahan suasana mungkin diperlukan untuk winger berbakat itu. "Leao adalah pemain yang sangat, sangat kuat. Saya mengatakan kepada Leao dan saya mengatakan kepada tim: Leao adalah pemain yang jika dia berada dalam pola pikir yang tepat, dia bisa bermain di tim mana pun di dunia, tetapi dia perlu memiliki pola pikir yang tepat. Terkadang Anda sampai pada momen ketika Anda perlu pergi ke tempat lain, jadi kami berada di momen itu. Kalian tahu lebih baik daripada saya apa yang sedang terjadi," jelas Amorim.

"Mari kita tunggu, fokus pada Venezia, karena kami belum berbicara tentang Giovanni Stroppa, bagaimana mereka bermain, mereka memenangi hampir setiap pertandingan di Serie B, jadi saya sangat khawatir tentang pertandingan ini, yang pertama bagi kami di San Siro. Saya janji kepada kalian, dalam konferensi pers berikutnya saya akan berbicara dengan kalian tentang bursa transfer. Saya akan menjelaskan semuanya."