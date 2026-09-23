Klopp resmi memulai masa jabatannya sebagai pelatih kepala Jerman, dan manajer legendaris itu sudah mulai membuat perubahan besar pada operasional harian skuad. Setelah penunjukannya pada musim panas, sosok berusia 59 tahun itu dilaporkan telah menerapkan serangkaian langkah disipliner yang dirancang untuk membangun persatuan dan fokus di dalam kelompok, menurut Blid. Perubahan ini menjadi penyimpangan yang mencolok dari protokol yang diterapkan pendahulunya, Julian Nagelsmann, saat Klopp berupaya membangun lingkungan yang lebih solid menjelang siklus internasional besar berikutnya.

Salah satu perubahan yang paling cepat terlihat menyangkut kebiasaan makan tim di hotel mereka. Di bawah kepemimpinan Nagelsmann sebelumnya, para pemain diberi tingkat fleksibilitas tertentu terkait waktu makan, dan sering datang secara bertahap untuk makan malam antara pukul 19.00 dan 20.00. Klopp mengambil langkah untuk mengakhiri praktik ini, dengan mewajibkan seluruh skuad hadir dan duduk tepat waktu saat jam makan dimulai.