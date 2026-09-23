Getty Images Sport
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Pelatih Jerman Jurgen Klopp menerapkan kode disiplin ketat untuk para bintang tim nasional
Perubahan budaya di bawah rezim baru
Klopp resmi memulai masa jabatannya sebagai pelatih kepala Jerman, dan manajer legendaris itu sudah mulai membuat perubahan besar pada operasional harian skuad. Setelah penunjukannya pada musim panas, sosok berusia 59 tahun itu dilaporkan telah menerapkan serangkaian langkah disipliner yang dirancang untuk membangun persatuan dan fokus di dalam kelompok, menurut Blid. Perubahan ini menjadi penyimpangan yang mencolok dari protokol yang diterapkan pendahulunya, Julian Nagelsmann, saat Klopp berupaya membangun lingkungan yang lebih solid menjelang siklus internasional besar berikutnya.
Salah satu perubahan yang paling cepat terlihat menyangkut kebiasaan makan tim di hotel mereka. Di bawah kepemimpinan Nagelsmann sebelumnya, para pemain diberi tingkat fleksibilitas tertentu terkait waktu makan, dan sering datang secara bertahap untuk makan malam antara pukul 19.00 dan 20.00. Klopp mengambil langkah untuk mengakhiri praktik ini, dengan mewajibkan seluruh skuad hadir dan duduk tepat waktu saat jam makan dimulai.
- getty
Pembatasan ketat terhadap perangkat elektronik
Selain perubahan di ruang makan, Klopp juga bergerak untuk membatasi penggunaan teknologi pada bagian-bagian tertentu dalam hari latihan. Larangan baru penggunaan ponsel telah diberlakukan selama sesi aktivasi pada hari pertandingan, yang mencakup waktu yang dihabiskan di gym atau di meja perawatan. Sang manajer ingin para pemainnya benar-benar fokus sepenuhnya selama fase-fase persiapan ini.
Logika di balik langkah ini adalah untuk menghilangkan gangguan yang kerap datang bersama sepak bola profesional modern. Dengan menyingkirkan layar dari area medis dan persiapan, Klopp memaksa para bintangnya untuk berinteraksi satu sama lain dan dengan staf pelatih. Sang manajer dikabarkan berpendapat bahwa jendela-jendela waktu kecil ini sangat penting untuk membangun "semangat tim" yang dibutuhkan untuk meraih sukses di level tertinggi sepak bola internasional.
Profesionalisme dan standar bisnis
Pelatih kepala baru itu juga menuntut tingkat persiapan pribadi yang lebih tinggi dari para pemainnya bahkan sebelum mereka tiba di markas tim. Salah satu aturan yang lebih unik yang diperkenalkan Klopp adalah larangan melakukan potong rambut profesional di hotel tim atau fasilitas latihan. Alasan sang pelatih sederhana dan berlandaskan pandangannya bahwa tim nasional adalah tempat kerja yang profesional.
Aturan khusus ini bertujuan memperkuat gagasan bahwa waktu yang dihabiskan bersama DFB semata-mata untuk keperluan sepak bola. Dengan menghilangkan suasana "mewah" yang terkadang mengelilingi pemusatan latihan modern, Klopp sedang menetapkan standar profesionalisme elite. Pesan kepada para pemain jelas: kamp tim nasional adalah tempat untuk bekerja, dan semua urusan pribadi harus diselesaikan pada waktu mereka sendiri.
- Getty Images Sport
Akses keluarga terbatas dan fokus
Klopp juga telah merevisi kebijakan terkait kunjungan keluarga selama jeda internasional. Sementara Nagelsmann dikenal dengan pendekatan yang inklusif, yang kerap mengizinkan anggota keluarga menginap di atau ikut bepergian ke markas tim kapan pun memungkinkan, bos baru itu mengambil sikap yang lebih membatasi. Kunjungan keluarga kini hanya akan diizinkan pada kesempatan tertentu yang telah dipilih, alih-alih menjadi kebijakan pintu terbuka.
Tujuannya adalah agar tim berkembang bersama sebagai sebuah unit selama tinggal di markas tim, terutama saat mereka memasuki era baru setelah kekecewaan di turnamen-turnamen besar baru-baru ini. Dengan laga UEFA Nations League melawan Belanda yang sudah menanti pada Kamis, aturan-aturan ini akan langsung diuji.
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