Pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil bintang Liverpool Florian Wirtz dan Jonathan Burkardt dari Eintracht Frankfurt untuk menggantikan Jamal Musiala dan Kai Havertz yang cedera

Sertakan kutipan 🗣️ yang relevan dengan cerita di sini.

Jika ini bukan cerita yang berfokus pada kutipan, atau tidak ada pernyataan relevan dari siapa pun tentang topik ini yang bisa disertakan, gunakan slide ini untuk menambahkan konteks lebih lanjut atau membahas 'gambaran besarnya' dari cerita tersebut.

Tulis subjudul Anda sendiri, melalui kotak slide 'Headline' di atas, yang relevan dengan isi slide, mencakup kata kunci, dan merangkum dengan tepat apa yang telah ditulis.

Terakhir, tambahkan gambar 🖼️ yang relevan dengan slide, melalui kotak 'Post image/media' di bawah. Gambar tersebut tidak boleh sama dengan yang digunakan sebagai gambar utama.

Setelah Anda membaca instruksi di atas, hapus semua teks ini dan tambahkan salinan Anda sendiri.