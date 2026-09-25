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Pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil bintang Liverpool Florian Wirtz dan Jonathan Burkardt dari Eintracht Frankfurt untuk menggantikan Jamal Musiala dan Kai Havertz yang cedera
Kemunduran cedera bagi bintang Bayern dan Arsenal
Tim nasional Jerman menghadapi dilema pemilihan pemain setelah dua talenta kreatif paling berpengaruhnya harus menepi selama jeda internasional. Musiala dan Havertz sama-sama meninggalkan kamp lebih awal setelah mengalami masalah fisik dalam lawatan terbaru ke Amsterdam. Musiala awalnya masuk dalam starting XI untuk hasil imbang 1-1 melawan Belanda, tetapi terpaksa mundur hanya beberapa menit sebelum kick-off setelah merasakan ketidaknyamanan. Evaluasi medis lanjutan kemudian mengonfirmasi bahwa Musiala mengalami robekan serat otot di paha kanan.
Sementara itu, Havertz sempat menjadi starter dalam laga di Johan Cruyff Arena, tetapi malamnya berakhir jauh sebelum turun minum. Penyerang serbabisa Arsenal itu terlihat memegangi kakinya dan akhirnya digantikan pada menit ke-30. Federasi Sepak Bola Jerman kemudian menjelaskan bahwa Havertz mengalami ketegangan otot, yang membuatnya tidak mungkin ambil bagian pada rangkaian laga berikutnya.
- Getty Images Sport
Klopp mempromosikan Wirtz dan Burkardt
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Jadwal pemulihan Musiala terungkap
Meski fokus utama saat ini tertuju pada tim nasional, para penggemar Bayern Munich pasti mencemaskan kondisi kebugaran talenta muda andalan mereka. Laporan yang muncul dari Sky Germany menyebutkan bahwa cedera yang dialami Musiala bukan cedera ringan. Sang playmaker diperkirakan harus menepi selama tiga hingga empat pekan, yang membuatnya akan absen dalam laga-laga penting Bundesliga dan Liga Champions untuk raksasa Bavaria tersebut.
Kehilangan Musiala menjadi pukulan telak bagi Bayern, terutama mengingat performa gemilangnya pada fase awal musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu telah menjadi jantung serangan mereka, dan absennya dia akan memaksa Vincent Kompany merombak susunan timnya untuk laga-laga mendatang melawan Augsburg dan Viking.
- Getty Images Sport
Menatap laga melawan Yunani
Terlepas dari gangguan yang disebabkan oleh kabar cedera itu, kubu Jerman tetap fokus untuk meraih kemenangan pertama di bawah kepemimpinan Klopp. Hasil imbang di Amsterdam memperlihatkan sekilas gaya intensitas tinggi yang identik dengan mantan bos Liverpool itu, tetapi absennya gol kemenangan meninggalkan kesan masih ada urusan yang belum tuntas. Pertandingan mendatang melawan Yunani di Augsburg menjadi wadah ideal bagi para pendatang baru untuk menunjukkan bahwa mereka layak mendapat tempat permanen di starting XI. Dengan jadwal padat laga UEFA Nations League di depan mata, termasuk lawatan ke Thessaloniki, kemampuan para pengganti untuk langsung tampil apik akan sangat vital.
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