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Pelatih Jerman Jurgen Klopp dengan keras membela bintang Liverpool Florian Wirtz yang sedang kesulitan di tengah kritik tajam dari para pundit
Klopp membalas "para ahli" soal perdebatan Wirtz
Klopp memberikan pembelaan tegas untuk Wirtz dan menyerukan agar sorotan berlebihan yang mengelilingi gelandang kreatif itu dihentikan. Wirtz, yang menuntaskan kepindahan besar ke Anfield pada 2025, menghadapi gelombang kritik dari para pundit setelah beberapa penampilan yang tidak konsisten di Premier League. Namun, Klopp menegaskan bahwa kebisingan dari luar itu tidak mencerminkan nilai sebenarnya sang pemain bagi tim nasional. Mantan bos Liverpool itu telah mengintegrasikan Wirtz ke dalam skuad besar yang berisi 44 pemain.
Berbicara kepada media, Klopp dengan cepat menepis narasi bahwa Wirtz sedang kesulitan. Sang manajer menekankan perlunya lingkungan yang suportif agar pemain tersebut bisa berkembang tanpa tuntutan terus-menerus untuk menghadirkan momen-momen spektakuler. "Komunikasinya sangat menyenangkan. Kami sesekali tetap berhubungan. Kami perlu menjauh dari gagasan bahwa kami ingin melihat momen-momen spesial darinya. Dia ada di sini untuk membantu kami sebagai tim. Kami harus memastikan bahwa ‘Flo’ merasa nyaman bersama kami," kata Klopp.
- Getty Images
Pelatih tim nasional menyoroti negativitas pundit
Kritik terhadap Wirtz mencapai puncaknya setelah hasil imbang terbaru Liverpool melawan Fulham, ketika para pundit mempertanyakan dampak sang pemain Jerman di Merseyside. Namun, Klopp meyakini statistik sering digunakan secara tidak adil untuk meruntuhkan kepercayaan diri seorang pemain. Ia berpendapat bahwa penampilan tim yang berujung kemenangan adalah tolok ukur utama, terlepas dari apakah seorang individu tertentu mencatatkan namanya di papan skor atau memberikan umpan penentu.
Klopp tetap teguh pada pendiriannya bahwa kesuksesan kolektif Jerman lebih penting daripada pujian individual. Ia secara langsung menyindir siklus pemberitaan media yang mengikuti setiap pertandingan, dengan mengatakan: “Kami menang 1-0 atau 2-0, lalu semua pakar di dunia duduk di sana dan membahas mengapa itu tetap tidak berhasil baginya. Ada sama banyak alasan untuk mengatakan: ‘Dia tampil sangat baik.’ Sekarang kami akan mengambil langkah berikutnya bersama-sama,” kata Klopp.
Mengelola transisi Liverpool
Transisi Wirtz ke Premier League menjadi bahan pembicaraan besar di sepak bola Eropa, terutama mengingat besarnya biaya transfer yang terlibat dalam kepindahannya dari Bayer Leverkusen. Meski musim pertamanya di Anfield membuatnya mencatatkan tujuh gol dan sepuluh assist yang cukup baik dalam 49 penampilan, ekspektasi tetap sangat tinggi. Dengan melindungi Wirtz di level internasional, Klopp berharap bisa menyediakan ruang aman agar gelandang itu dapat menemukan kembali performa paling cairnya tanpa takut terhadap reaksi negatif secara langsung.
"Anda harus puas dengan sebuah pertandingan ketika 'Flo' Wirtz memberikan segalanya tetapi tidak mencetak gol atau assist. Kami hanya harus memberi anak itu perasaan: 'Hari ini itu sudah lebih dari cukup baik. Anda membantu kami sebagai sebuah tim'," jelas Klopp.
- Getty Images Sport
Rekam jejak internasional Wirtz
Terlepas dari riuh yang ada saat ini, statistik Wirtz untuk tim nasional tetap mengesankan bagi pemain seusianya. Sejak menjalani debut pada 2021, ia mampu mencetak 11 gol dan membukukan 14 assist dalam 45 penampilan untuk Jerman. Keputusan sang pelatih memasukkan Wirtz ke dalam skuad besar berisi 44 pemain, yang memadukan para veteran dan 16 calon debutan, menyoroti peran sentral sang pemain dalam tatanan baru ini.
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