Klopp memberikan pembelaan tegas untuk Wirtz dan menyerukan agar sorotan berlebihan yang mengelilingi gelandang kreatif itu dihentikan. Wirtz, yang menuntaskan kepindahan besar ke Anfield pada 2025, menghadapi gelombang kritik dari para pundit setelah beberapa penampilan yang tidak konsisten di Premier League. Namun, Klopp menegaskan bahwa kebisingan dari luar itu tidak mencerminkan nilai sebenarnya sang pemain bagi tim nasional. Mantan bos Liverpool itu telah mengintegrasikan Wirtz ke dalam skuad besar yang berisi 44 pemain.

Berbicara kepada media, Klopp dengan cepat menepis narasi bahwa Wirtz sedang kesulitan. Sang manajer menekankan perlunya lingkungan yang suportif agar pemain tersebut bisa berkembang tanpa tuntutan terus-menerus untuk menghadirkan momen-momen spektakuler. "Komunikasinya sangat menyenangkan. Kami sesekali tetap berhubungan. Kami perlu menjauh dari gagasan bahwa kami ingin melihat momen-momen spesial darinya. Dia ada di sini untuk membantu kami sebagai tim. Kami harus memastikan bahwa ‘Flo’ merasa nyaman bersama kami," kata Klopp.