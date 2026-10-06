Menurut pernyataan rinci yang dirilis Ronaldo, sang penyerang menjelaskan rangkaian peristiwa terkait statusnya di tim nasional setelah Piala Dunia 2026.

Ronaldo menyatakan: "Seperti yang saya janjikan, saya telah memutuskan untuk menceritakan, secara langsung dan dengan cara yang lugas, keadaan seputar pemusatan latihan terakhir Tim Nasional. Setelah Piala Dunia 2026, saya menulis sebuah surat kepada rakyat Portugal -yang masih saya simpan- yang berisi kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada mereka saat saya meninggalkan tim kami untuk selamanya."

Ia melanjutkan: "Pada akhir turnamen, tepat di penerbangan pulang dari Amerika Serikat, Presiden Federasi meminta—dan bersikeras—agar saya mempertimbangkan kembali keputusan saya untuk pergi karena FPF ingin saya tetap bertahan."

Ia mendukung Jesus sebagai pelatih kepala dan menyetujui rencana bermain tertentu. Ronaldo menjelaskan: "Saat itu juga, dia memaparkan kepada saya sebuah rencana untuk peran saya di tim. Dia memberi tahu saya bahwa saya akan bermain di pertandingan pertama dan terakhir dan bahwa, demi pengelolaan kebugaran, dia akan selalu melakukan tiga hingga empat pergantian pemain per pertandingan."

Meski demikian, Jesus memintanya bermain di Norwegia. Ronaldo menambahkan: "Permintaan ini agak di luar rencana pemulihan fisik dan latihan saya, karena saya seharusnya hanya bermain pada tanggal 4 di Dragão, tetapi tentu saja saya mengatakan ya. Dia menjawab bahwa saya harus siap karena saya akan bermain 30 menit.

"Semua orang tahu sisanya. Saya melakukan pemanasan setelah turun minum, melihat menit demi menit berlalu, dan tidak dipanggil masuk. Pelatih telah mengingkari ucapannya kepada saya. Di akhir pertandingan, saya hanya ingin semuanya berakhir dengan kemenangan dan saya ditinggalkan sendirian."