AFP
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"Pelatih itu mengingkari janjinya kepada saya" - Cristiano Ronaldo merilis pernyataan eksplosif yang menjelaskan kepergiannya secara dramatis dari Portugal
Kesepakatan kebugaran yang rusak
Menurut pernyataan rinci yang dirilis Ronaldo, sang penyerang menjelaskan rangkaian peristiwa terkait statusnya di tim nasional setelah Piala Dunia 2026.
Ronaldo menyatakan: "Seperti yang saya janjikan, saya telah memutuskan untuk menceritakan, secara langsung dan dengan cara yang lugas, keadaan seputar pemusatan latihan terakhir Tim Nasional. Setelah Piala Dunia 2026, saya menulis sebuah surat kepada rakyat Portugal -yang masih saya simpan- yang berisi kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada mereka saat saya meninggalkan tim kami untuk selamanya."
Ia melanjutkan: "Pada akhir turnamen, tepat di penerbangan pulang dari Amerika Serikat, Presiden Federasi meminta—dan bersikeras—agar saya mempertimbangkan kembali keputusan saya untuk pergi karena FPF ingin saya tetap bertahan."
Ia mendukung Jesus sebagai pelatih kepala dan menyetujui rencana bermain tertentu. Ronaldo menjelaskan: "Saat itu juga, dia memaparkan kepada saya sebuah rencana untuk peran saya di tim. Dia memberi tahu saya bahwa saya akan bermain di pertandingan pertama dan terakhir dan bahwa, demi pengelolaan kebugaran, dia akan selalu melakukan tiga hingga empat pergantian pemain per pertandingan."
Meski demikian, Jesus memintanya bermain di Norwegia. Ronaldo menambahkan: "Permintaan ini agak di luar rencana pemulihan fisik dan latihan saya, karena saya seharusnya hanya bermain pada tanggal 4 di Dragão, tetapi tentu saja saya mengatakan ya. Dia menjawab bahwa saya harus siap karena saya akan bermain 30 menit.
"Semua orang tahu sisanya. Saya melakukan pemanasan setelah turun minum, melihat menit demi menit berlalu, dan tidak dipanggil masuk. Pelatih telah mengingkari ucapannya kepada saya. Di akhir pertandingan, saya hanya ingin semuanya berakhir dengan kemenangan dan saya ditinggalkan sendirian."
- Getty Images Sport
Pengkhianatan dalam konferensi pers
Setelah pertandingan, sebuah pertemuan tertutup digelar untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama direktur olahraga Al Nassr, Simao Coutinho.
Ronaldo menjelaskan penyelesaiannya: "Kami sepakat bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri ‘insiden’ ini: sang pelatih kepala mengulangi apa yang baru saja ia sampaikan kepada saya secara pribadi, di hadapan Simão Coutinho, tetapi di ruang pers.
"Apa yang kami sepakati sederhana: pelatih akan memulai konferensi pers dengan membahas masalah ini, berupaya menuntaskan persoalan dengan mengatakan yang sebenarnya. Ia akan mengatakan bahwa saya sama sekali tidak pernah meminta untuk bermain beberapa menit pun, bahwa pelatihlah, dan tidak ada orang lain, yang mengusulkan rencana untuk pemusatan latihan ini, bahwa merupakan sebuah kesalahan membuat saya pemanasan hanya untuk tidak bermain, dan bahwa jika itu terjadi lagi, ia tidak akan melakukannya."
Meski telah menyusun dan menyetujui sebuah dokumen yang merinci poin-poin tersebut, Jesus menyampaikan pesan yang sama sekali berbeda kepada media.
Ronaldo mengungkapkan kekecewaannya: "Konferensi pers berjalan seperti yang kita tahu: sikapnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan pertemuan kami; saya mendengar pernyataan dan tingkat agresivitas yang saya rasa tidak pantas saya terima, sebuah sikap ‘saya mau, saya bisa, dan saya yang memerintah’ yang tidak pernah ia tunjukkan kepada saya, bahkan tidak sedikit pun, secara pribadi, sehari sebelumnya.
"Karena itu, tidak satu pun dari catatan-catatan ini menunjukkan bahwa pelatih kepala bahkan telah meminta maaf kepada saya. Ini adalah kali kedua ia mengingkari janjinya kepada saya."
Meninggalkan pemusatan latihan dan mengambil tanggung jawab
Merasa benar-benar dikhianati oleh kurangnya kejujuran, Ronaldo memilih angkat kaki dan meninggalkan skuad Portugal.
Ia menegaskan tuntutannya akan transparansi: "Saya memutuskan meninggalkan pemusatan latihan tanpa menunggu janji-janji palsu lebih lanjut. Bagi saya, kebenaran tetap menjadi hal terpenting dalam hubungan antarmanusia. Seberapa pun menyakitkannya, saya ingin orang-orang mengatakan yang sebenarnya kepada saya.
"Faktanya, dalam percakapan yang saya lakukan dengan Presiden FPF dan pelatih pada pagi hari saat konferensi pers itu digelar, dan mereka tentu bisa mengonfirmasi hal ini, saya menegaskan kembali bahwa jika mereka tidak menginginkan saya di sana, mereka tinggal mengatakannya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah jujur kepada saya."
Ronaldo juga menerima tanggung jawab penuh atas kepergiannya yang mendadak dan dampaknya terhadap tim serta para suporter.
Ia menyatakan: "Saya juga berutang permintaan maaf kepada rekan-rekan saya di tim nasional karena telah meninggalkan pemusatan latihan. Terlepas dari pelanggaran kepercayaan sepenuhnya terhadap ucapan pelatih kepala, seperti bisa dibuktikan oleh siapa pun yang menyaksikan percakapan-percakapan itu, saya seharusnya tidak melakukannya. Tanggung jawab ini sepenuhnya milik saya.
"Saya meminta maaf kepada rakyat Portugal sekali lagi, tetapi mengingkari janji, bagi saya, memiliki dampak yang sangat menentukan. Saya merasa bahwa sejak titik itu, keberadaan saya yang terus berlanjut hanya akan merugikan tim, jadi saya melakukan apa yang selalu saya katakan akan saya lakukan jika saya tidak merasa berguna: saya berkemas dan pergi.
"Konsekuensi dari tindakan saya harus dinilai dan dihukum oleh Federasi Sepak Bola Portugal. Saya memahami bahwa seharusnya tidak ada keadaan yang meringankan untuk hukuman ini."
- AFP
Apa langkah berikutnya untuk Ronaldo?
Ronaldo kini menunggu potensi tindakan disipliner dari federasi, tetapi tetap sangat berkomitmen untuk bermain bagi negaranya. Ia menutupnya dengan berkata: "Jadi jika saya bugar secara fisik, bermain untuk klub saya, dan mencetak gol, saya harap, setelah menjalani sanksi apa pun yang dijatuhkan kepada saya, saya akan tersedia, seperti yang selalu saya lakukan hingga sekarang, untuk bersaing dan menang demi tim nasional kami. Ini, percayalah, adalah kebenaran yang mutlak."
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