Hoyos belum mengonfirmasi apakah Messi akan tersedia untuk laga krusial MLS melawan Nashville pada Sabtu. Manajer Inter Miami itu berbicara kepada para wartawan setelah sesi latihan tim pada Jumat.

Messi baru-baru ini tampil pada babak kedua dalam kekalahan Miami dari Club Leon yang menyingkirkan mereka dari Leagues Cup. Penampilan itu terjadi hanya beberapa hari setelah ia kembali dari Rosario menyusul wafatnya sang ayah, Jorge, yang tragis. Klub itu dengan hati-hati mengelola kembalinya sang kapten secara bertahap ke aksi tim utama. Miami bertekad untuk memberi sang superstar waktu yang diperlukan untuk berduka bersama keluarganya.