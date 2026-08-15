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Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos memberikan kabar terbaru tentang Lionel Messi jelang duel melawan Nashville

L. Messi
Inter Miami CF
Nashville SC vs Inter Miami CF
Nashville SC
Major League Soccer
A. Hoyos

Pelatih kepala Inter Miami Guillermo Hoyos menolak mengonfirmasi apakah Lionel Messi akan tampil dalam laga krusial MLS melawan Nashville pada Sabtu. Bintang Argentina itu baru-baru ini kembali beraksi setelah kepergian tragis ayahnya, tetapi klub menegaskan bahwa ia akan menentukan sendiri jadwal bermainnya.

  • Tanggal kembalinya Messi masih belum pasti

    Hoyos belum mengonfirmasi apakah Messi akan tersedia untuk laga krusial MLS melawan Nashville pada Sabtu. Manajer Inter Miami itu berbicara kepada para wartawan setelah sesi latihan tim pada Jumat.

    Messi baru-baru ini tampil pada babak kedua dalam kekalahan Miami dari Club Leon yang menyingkirkan mereka dari Leagues Cup. Penampilan itu terjadi hanya beberapa hari setelah ia kembali dari Rosario menyusul wafatnya sang ayah, Jorge, yang tragis. Klub itu dengan hati-hati mengelola kembalinya sang kapten secara bertahap ke aksi tim utama. Miami bertekad untuk memberi sang superstar waktu yang diperlukan untuk berduka bersama keluarganya.

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  • Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Hoyos menyerukan ketenangan dan perdamaian

    Saat ditanya soal ketersediaan langsung Messi, Hoyos menegaskan bahwa situasi ini harus ditangani dengan sangat hati-hati. Sang pelatih mengakui kehilangan terbaru itu telah memberikan dampak emosional yang sangat besar kepada penyerang legendaris tersebut.

    "Saya pikir situasi Leo perlu terus berkembang sedikit demi sedikit karena ada banyak rasa sakit di sana," kata Hoyos kepada para reporter. "Ini bukan sesuatu yang terjadi dari satu hari ke hari berikutnya. Jadi saya pikir keheningan, ketenangan, dan kedamaian adalah yang terbaik, dan agar dia menemukan momen-momennya sendiri.

  • Memuji sosok manusia yang luar biasa

    Hoyos melanjutkan dengan memberikan refleksi pribadi yang tulus tentang Messi, di luar kemampuan sepak bolanya yang luar biasa. Ia menyoroti perannya sendiri sebagai sosok yang mendukung, bukan sebagai manajer yang memberi tekanan kepada pemain bintangnya.

    "Kami harus selalu mendukungnya dalam keheningan itu, yang bagi saya adalah sekutu agar dia bisa keluar dari ini," tambahnya. "Namun, dia benar-benar manusia yang luar biasa dengan keluarga yang luar biasa. Saya ingin menegaskan itu dengan sangat jelas, karena orang seperti itu tidaklah umum di dunia ini."

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  • Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Jadwal padat menanti Inter Miami

    Setelah menghadapi laga berat melawan Nashville pada Sabtu, jadwal padat Miami tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Klub itu akan bertandang untuk menghadapi Philadelphia Union pada 19 Agustus.

    Setelah lawatan tandang itu, Miami kembali ke kandang untuk menjamu Toronto FC pada 22 Agustus dan CF Montreal pada 29 Agustus. Ini adalah pertandingan-pertandingan krusial saat Miami melanjutkan upaya mereka di klasemen MLS dan perburuan Supporters’ Shield.

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