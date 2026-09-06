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Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Pelatih Hull City Sergej Jakirovic memuji start yang 'luar biasa' saat Hull City mempertahankan laju tak terkalahkan dan catatan nirbobol

S. Jakirovic
Hull City vs Aston Villa
Hull City
Aston Villa
Premier League

Hull City memperpanjang start impian mereka di musim Premier League setelah menahan Aston Villa dengan hasil imbang 0-0 yang diraih lewat perjuangan keras di kandang pada Sabtu. Hasil itu membuat tim promosi asuhan Sergej Jakirovic tetap tak terkalahkan tanpa kebobolan satu gol pun dalam tiga laga pembuka mereka di kasta tertinggi, dan kini berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan impresif tujuh poin.

  • Macan mempertahankan catatan pertahanan

    Hull nyaris memperpanjang rentetan kemenangan mereka ketika upaya melengkung berani Mohamed Belloumi membentur mistar gawang, sebelum Mohamed-Ali Cho dan Oliver McBurnie menyia-nyiakan peluang setengah matang pada akhir laga. Meski gagal meraih kemenangan ketiga secara beruntun, hasil imbang tanpa gol melawan Aston Villa menjaga catatan nirbobol luar biasa tim promosi tersebut. Satu poin yang diraih dengan susah payah itu mengukuhkan posisi Hull di peringkat kedua dengan tujuh poin.

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  • Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manajer senang dengan kembalinya sosok tersebut

    Jakirovic tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas daya juang timnya melawan tim yang rutin tampil di kompetisi Eropa setelah baru-baru ini merayakan kontrak baru berdurasi dua tahun. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Kami seharusnya bisa menang, tetapi mereka juga memiliki beberapa peluang pada babak kedua. Kami tentu tidak akan tidak bersyukur dengan tujuh poin setelah tiga pertandingan dan satu clean sheet lagi. Ini hasil yang luar biasa bagi kami.

    "Luar biasa! Jika seseorang menawarkan tujuh poin kepada saya sebelum awal musim, saya akan langsung menerimanya! Terutama melihat siapa yang sudah kami hadapi! Ini adalah contoh yang sangat baik bagi kami dan kami harus terus seperti ini, karena kami telah menunjukkan bahwa kami bisa bersaing di level ini."

  • Tim promosi tetap membumi

    Hasil ini menempatkan Hull sejajar dengan Charlton Athletic (1998-99) dan Huddersfield Town (2017-18) sebagai satu-satunya tim promosi yang mencatatkan clean sheet dalam tiga laga pembuka mereka di Premier League. Namun, sang manajer menolak untuk terbawa suasana dan tetap realistis mengenai tujuan akhir klub.

    Saat ditanya oleh BBC Match of the Day apakah start gemilang itu telah mengubah ekspektasi mereka, Jakirovic berkelakar: "Mungkin kami berharap bersaing untuk satu tempat di Liga Champions? Tidak, tentu saja ini masih awal. Tujuan kami adalah mengumpulkan poin secepat mungkin. Saya pikir kami membutuhkan sekitar 38 atau 40 poin, jadi kami harus mendapatkan poin-poin itu secepat mungkin."

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  • Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Laga piala yang menguji sudah di depan mata

    Momentum positif Hull di awal musim akan diuji pada Selasa malam dengan lawatan Carabao Cup ke Stadium of Light untuk menghadapi Sunderland. Jadwal juga tidak akan lebih mudah akhir pekan depan ketika tim asuhan Jakirovic bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea di Premier League. Mengelola beban kerja para pemain sambil mempertahankan organisasi pertahanan mereka akan sangat penting selama periode berat di laga tandang ini.

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