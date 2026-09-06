Jakirovic tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas daya juang timnya melawan tim yang rutin tampil di kompetisi Eropa setelah baru-baru ini merayakan kontrak baru berdurasi dua tahun. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Kami seharusnya bisa menang, tetapi mereka juga memiliki beberapa peluang pada babak kedua. Kami tentu tidak akan tidak bersyukur dengan tujuh poin setelah tiga pertandingan dan satu clean sheet lagi. Ini hasil yang luar biasa bagi kami.

"Luar biasa! Jika seseorang menawarkan tujuh poin kepada saya sebelum awal musim, saya akan langsung menerimanya! Terutama melihat siapa yang sudah kami hadapi! Ini adalah contoh yang sangat baik bagi kami dan kami harus terus seperti ini, karena kami telah menunjukkan bahwa kami bisa bersaing di level ini."