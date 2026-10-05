AFP
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Pelatih Denmark Brian Riemer membandingkan Rasmus Hojlund dengan Erling Haaland setelah bintang Napoli itu memastikan kemenangan atas Wales
Riemer memuji raja Denmark barunya
Pemain internasional Denmark itu sekali lagi menjadi pembeda pada Minggu malam, menunjukkan ketenangan luar biasa untuk mengamankan kemenangan 1-0 atas Wales. Dalam laga Nations League bertekanan tinggi di Cardiff, pemain berusia 23 tahun itu maju sebagai eksekutor dan dengan klinis menuntaskan penalti untuk memberi timnya tiga poin penuh. Kontribusi terbarunya ini melanjutkan performa impresif yang membuatnya mencetak tiga gol dalam empat pertandingan, menyamai catatan terbaru superstar Norwegia Erling Haaland.
Riemer juga tak kalah memuji, dengan membuat perbandingan berani dengan jimat Manchester City tersebut. "Rasmus Hojlund telah mengambil takhta," kata Riemer kepada TV2 Sport. "Orang-orang Norwegia mungkin tidak menganggap dia adalah Erling Haaland, tetapi bagi kami dia seperti itu. Saya hanya harus memberinya pujian besar atas apa yang dia berikan."
- Getty Images Sport
Monster di panggung internasional
Bukan hanya sang manajer yang dibuat takjub oleh aksi-aksi terbaru Hojlund. Rekan setimnya, Rasmus Nissen Kristensen, memberikan penilaian yang sangat positif terhadap perkembangan fisik dan peningkatan teknis sang penyerang, dengan menyebutnya sebagai "monster" yang akhirnya mampu menyatukan seluruh aspek permainannya di panggung internasional. Bek itu menilai penyerang muda tersebut saat ini sedang memainkan sepak bola terbaik dalam kariernya.
"Saya belum pernah melihat dia sebaik ini. Dalam keempat pertandingan itu dia memberikan penampilan yang penting dan fantastis untuk kami. Dia monster. Beberapa hal yang sebelumnya dia rasa tidak bisa dia satukan di tim nasional, benar-benar sudah dia lakukan dalam empat pertandingan terakhir. Benar-benar luar biasa," jelas Kristensen.
Perang urat saraf dan ketenangan
Gol penentu kemenangan di Cardiff bukannya tanpa drama, karena Hojlund harus berhadapan dengan Danny Ward dari titik putih. Kiper Wales itu berusaha mengganggu konsentrasi sang striker sebelum tendangan diambil, tetapi Hojlund tetap tak terpengaruh, lalu menjelaskan bahwa ia menikmati adu persaingan tersebut. Ia mengaku memberi sang kiper "tatapan dingin" setelah bola bersarang di gawang sebagai tanda kemenangannya dalam pertarungan psikologis singkat mereka.
Hojlund mengungkapkan setelah peluit akhir bahwa ia memang telah berlatih secara khusus untuk momen-momen bertekanan tinggi seperti itu di lapangan latihan. "Saya sudah mencoba melatih penalti saya, dan saya pikir penting bagi seorang penyerang untuk mahir dalam hal itu. Itu adalah tanggung jawab yang ingin saya emban, jadi saya sudah melatihnya. Memang begitulah sepak bola. Begitulah jadinya ketika para kiper mencoba melakukan tipuan dan hal semacam itu, maka saya merasa Anda juga harus membalas sedikit," kata sang striker.
- AFP
Mengambil peran kepemimpinan
Gol penentu kemenangan Hojlund membuat catatannya di level internasional menjadi 16 gol untuk Denmark, dengan delapan di antaranya yang luar biasa tercipta sepanjang setahun kalender terakhir. Meski masih muda, sang striker merasa sepenuhnya siap memikul ekspektasi besar sebagai ancaman serangan utama negaranya. Percaya diri dengan karakter dan tekadnya, ia sepenuhnya menerima peran kepemimpinan di lini depan dan tetap berkomitmen untuk melakukan kerja yang diperlukan bagi tim nasional.
"Saya punya kepribadian, dan saya ingin membagikan apa yang saya miliki. Usia saya sedikit merugikan saya, tetapi saya sudah bermain di panggung terbesar, di stadion-stadion terbesar, dan saya sudah tampil di putaran final. Saya siap mengambil peran itu dan terus bekerja," tambah Hojlund.
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