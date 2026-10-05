Pemain internasional Denmark itu sekali lagi menjadi pembeda pada Minggu malam, menunjukkan ketenangan luar biasa untuk mengamankan kemenangan 1-0 atas Wales. Dalam laga Nations League bertekanan tinggi di Cardiff, pemain berusia 23 tahun itu maju sebagai eksekutor dan dengan klinis menuntaskan penalti untuk memberi timnya tiga poin penuh. Kontribusi terbarunya ini melanjutkan performa impresif yang membuatnya mencetak tiga gol dalam empat pertandingan, menyamai catatan terbaru superstar Norwegia Erling Haaland.

Riemer juga tak kalah memuji, dengan membuat perbandingan berani dengan jimat Manchester City tersebut. "Rasmus Hojlund telah mengambil takhta," kata Riemer kepada TV2 Sport. "Orang-orang Norwegia mungkin tidak menganggap dia adalah Erling Haaland, tetapi bagi kami dia seperti itu. Saya hanya harus memberinya pujian besar atas apa yang dia berikan."