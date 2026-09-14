Kondisi sepakbola Italia belakangan ini mendapat sorotan tajam, dengan salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepakbola memberikan penilaian blak-blakan soal mengapa negara itu kesulitan di panggung global. Ancelotti baru-baru ini menyampaikan diagnosis suram tentang situasi saat ini, dengan menyatakan bahwa negara tersebut tidak mampu menghasilkan generasi pemain berkualitas level tinggi, menyoroti kekosongan signifikan talenta Italia papan atas di klub-klub terbesar di semenanjung itu.

Kritik Ancelotti secara spesifik diarahkan pada kurangnya opsi ofensif elite yang dikembangkan dalam sistem domestik. "Saya pikir Italia, dalam beberapa tahun terakhir, tidak mampu menghasilkan generasi pemain level atas yang bagus. Sampai-sampai sekarang, misalnya, di klub-klub top Italia seperti Milan, Inter, dan Juventus, tidak ada satu pun penyerang Italia berkualitas," kata Ancelotti kepada CNN Esportes.