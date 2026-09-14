Getty Images Sport
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Pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengecam pabrik talenta Italia saat Roberto Mancini memicu pembangunan ulang Italia dengan revolusi 30 pemain muda
Penilaian pedas terhadap produksi Italia
Kondisi sepakbola Italia belakangan ini mendapat sorotan tajam, dengan salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepakbola memberikan penilaian blak-blakan soal mengapa negara itu kesulitan di panggung global. Ancelotti baru-baru ini menyampaikan diagnosis suram tentang situasi saat ini, dengan menyatakan bahwa negara tersebut tidak mampu menghasilkan generasi pemain berkualitas level tinggi, menyoroti kekosongan signifikan talenta Italia papan atas di klub-klub terbesar di semenanjung itu.
Kritik Ancelotti secara spesifik diarahkan pada kurangnya opsi ofensif elite yang dikembangkan dalam sistem domestik. "Saya pikir Italia, dalam beberapa tahun terakhir, tidak mampu menghasilkan generasi pemain level atas yang bagus. Sampai-sampai sekarang, misalnya, di klub-klub top Italia seperti Milan, Inter, dan Juventus, tidak ada satu pun penyerang Italia berkualitas," kata Ancelotti kepada CNN Esportes.
- Getty Images Sport
Ancelotti melihat harapan di jajaran pemain muda
Terlepas dari kritik kerasnya terhadap generasi senior, Ancelotti tetap optimistis terhadap prospek jangka panjang sepak bola Italia. Ia mencatat bahwa performa kelompok usia muda memberikan secercah harapan bahwa siklus kegagalan itu mungkin segera terputus. Kesuksesan tim U17 dan U20 Italia di kompetisi Eropa menjadi dasar optimisme ini.
"Saya pikir Italia harus berada di Piala Dunia berikutnya. Saya percaya generasi baru pemain, yang kini berusia di bawah 20 tahun dan di bawah 17 tahun, bersaing dengan sangat baik di Eropa. Saya pikir generasi baru akan lebih baik di Italia dan Italia bisa berada di Piala Dunia berikutnya," katanya.
Revolusi 30 pemain Mancini dan integrasi pemain muda
Dalam apa yang tampaknya merupakan respons langsung terhadap kebutuhan akan darah segar, pelatih Italia Roberto Mancini siap memanggil skuad besar yang berisi setidaknya 30 pemain untuk jeda internasional mendatang. Menurut La Gazzetta dello Sport, sang pelatih telah melakukan pemantauan secara ekstensif di seluruh benua untuk mengidentifikasi wajah-wajah baru. Di antara nama-nama yang paling menarik adalah sensasi remaja AC Milan Alphadjo Cisse dan Nicolo Tresoldi, yang belakangan telah mengikat masa depan internasionalnya dengan Italia meski sebelumnya mewakili Jerman di level U-21.
Keputusan untuk memperbesar ukuran skuad sebagian disebabkan oleh jadwal berat yang akan membuat Italia memainkan empat pertandingan Nations League dalam rentang dua pekan. Mancini jelas memprioritaskan pendekatan "lihat dan amati", dengan memberi sejumlah pemain yang belum memiliki caps kesempatan untuk berintegrasi ke tim senior.
- AFP
Jeda Liga Negara yang menentukan bagi Italia
Terlepas dari tantangan saat ini, ada rasa optimistis terkait masa depan jangka panjang tim nasional. Langkah Italia ke depan dimulai dengan laga kandang sulit melawan Belgia pada 25 September, diikuti perjalanan untuk menghadapi Turki pada 28 September. Jadwalnya juga tidak menjadi lebih mudah, karena mereka akan bertandang melawan Prancis pada 2 Oktober sebelum menutup periode ini dengan menjamu tim Turki asuhan Vincenzo Montella pada 5 Oktober. Rangkaian pertandingan yang intens ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad baru Mancini dan akan memberikan indikasi yang jelas apakah talenta-talenta muda ini siap mengisi kekosongan yang diidentifikasi oleh Ancelotti.
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