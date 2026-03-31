Pelatih Blackburn dan Tim Nasional Irlandia Utara, Michael O'Neill, memicu kemarahan publik akibat pemilihan susunan pemain yang kontroversial
Terdapat konflik kepentingan di lapangan
Menurut The Sun, O'Neill tengah menghadapi sorotan tajam terkait cara ia mengelola skuadnya dalam laga persahabatan yang berakhir imbang 1-1 melawan Wales di Cardiff pada 31 Maret. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia akibat kekalahan 2-0 dari Italia, sang manajer memanfaatkan laga yang sudah tak berpengaruh ini untuk tampaknya menguras tenaga para pemain dari klub-klub yang sedang berjuang melawan Blackburn agar tidak terdegradasi ke League One. Pelatih veteran ini mengambil alih kendali di Ewood Park pada Februari, dan pola pergantian pemainnya telah sepenuhnya membenarkan kekhawatiran terburuk tim-tim rival terkait peran gandanya yang kontroversial pada tahap kritis musim domestik.
Para bintang yang bersaing harus menanggung beban kerja internasional yang berat
Beberapa klub Championship telah menghubungi EFL untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka atas situasi ini. West Bromwich Albion, Oxford United, dan Portsmouth sama-sama menyaksikan pemain andalan mereka tampil dalam waktu bermain yang cukup lama. Jamie Donley dari Oxford tidak hanya menjadi starter tetapi juga mencetak gol pembuka pada menit ke-22 sebelum ditarik keluar pada menit ke-64 bersama rekan setimnya di klub, Ciaran Brown, yang secara aneh digantikan oleh pemain Oxford lainnya, Brodie Spencer. Sementara itu, Isaac Price dari West Brom bermain selama 45 menit, dan gelandang Portsmouth, Terry Devlin, terpaksa berjuang hingga menit ke-80 sebelum akhirnya diganti.
Para penggemar meluapkan kemarahan mereka atas pergantian pemain yang terlambat
Kemarahan mencapai puncaknya pada menit ke-80 ketika O'Neill akhirnya memasukkan satu-satunya pemain Blackburn yang dimainkannya, remaja yang belum pernah membela timnas Tom Atcheson, hanya untuk tampil selama 10 menit saat Devlin ditarik keluar. Tindakan yang terang-terangan melindungi aset klubnya sendiri sambil melemahkan rival yang terancam degradasi ini memicu reaksi keras di media sosial. Seorang pendukung Oxford meluapkan kekesalannya, dengan menyatakan: "Tentu saja kamu memainkan pemain utama kami dalam pertandingan yang tidak ada artinya." Pengamat lain menyoroti susunan pemain yang mencurigakan itu, dengan mengatakan: "Sama sekali tidak ada yang bisa dilihat di sini, hanya dua pemain Oxford dan satu pemain Albion yang diturunkan sebagai starter sementara pemain Blackburn diistirahatkan."
Blackburn bertahan di zona aman dalam persaingan sengit untuk menghindari degradasi
EFL telah menyatakan bahwa seleksi pemain tim nasional sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi FIFA, sehingga badan pengatur tersebut tidak berdaya untuk campur tangan. Sekilas melihat klasemen Championship sudah cukup untuk menjelaskan rasa frustrasi yang mendalam dari para pendukung tim rival. Blackburn saat ini berada di peringkat ke-19 dengan 43 poin, hanya unggul atas West Brom berkat selisih gol. Portsmouth berada di posisi ke-21 dengan 40 poin, sementara Oxford dan Leicester City — yang telah dikenai pengurangan enam poin — terjebak di tiga terbawah dengan 39 poin. Dengan Sheffield Wednesday terpuruk di posisi terbawah dengan minus enam poin setelah dikenai pengurangan 18 poin, pertarungan untuk bertahan hidup menjadi sangat ketat.