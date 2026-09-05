Balas dendam adalah bagian dari keseruan sepak bola, yang terkadang digunakan oleh para pelatih dan suporter untuk memotivasi para pemain dalam laga-laga penting, dan pertandingan el clasico malam ini antara Al Ittihad dan Al Nassr akan menjadi salah satu dari laga tersebut.

Al Nassr akan bertandang ke markas Al Ittihad, pada malam hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam laga puncak pekan kelima Liga Roshn Saudi.

Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan banyak motivasi, namun bendera balas dendam akan berkibar tinggi di atas Stadion Al Inma, akibat sejumlah kejadian yang terjadi antara dua kutub el clasico ini selama musim lalu.