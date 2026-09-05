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Pelatih bersejarah dan mimpi Asia: 5 luka lama yang mewarnai El Clasico Al-Ittihad vs Al-Nassr dengan warna balas dendam

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
J. Wissing
L. Blanc
Arab Saudi
Portugal
Jerman
Prancis

Pertandingan seru yang sarat dengan banyak kenangan

Balas dendam adalah bagian dari keseruan sepak bola, yang terkadang digunakan oleh para pelatih dan suporter untuk memotivasi para pemain dalam laga-laga penting, dan pertandingan el clasico malam ini antara Al Ittihad dan Al Nassr akan menjadi salah satu dari laga tersebut.

Al Nassr akan bertandang ke markas Al Ittihad, pada malam hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam laga puncak pekan kelima Liga Roshn Saudi.

Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan banyak motivasi, namun bendera balas dendam akan berkibar tinggi di atas Stadion Al Inma, akibat sejumlah kejadian yang terjadi antara dua kutub el clasico ini selama musim lalu.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Sirna sudah mimpi meraih treble

    Semuanya bermula dari pertandingan pertama musim lalu, ketika Al Nassr bertemu Al Ittihad di Hong Kong, pada babak semifinal turnamen Piala Super Arab Saudi.

    Al Nassr berhasil mengalahkan Al Ittihad dengan skor 2-1, sehingga lolos ke pertandingan final, sebelum akhirnya kalah dari Al Ahli lewat adu penalti.

    Al Ittihad bukan hanya kalah di semifinal Piala Super Arab Saudi, tetapi juga kehilangan peluang emas untuk meraih treble domestik untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

    Sebelum pertandingan itu, Al Ittihad telah meraih dua gelar domestik untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, di mana mereka berhasil menggabungkan gelar Liga Roshn Arab Saudi dan Piala Pelayan Dua Kota Suci, sebelum Al Nassr menggagalkan mereka untuk melengkapi treble dengan gelar Super.

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  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Kejatuhan pelatih bersejarah

    Kekalahan di ajang Super jadi paku pertama yang ditancapkan Al Nassr ke peti mati pelatih asal Prancis, Laurent Blanc, bersama klub Al Ittihad, sebelum akhirnya mereka sendiri yang menancapkan paku terakhirnya.

    Hal itu terjadi pada 26 September tahun lalu, ketika kedua tim bertemu di pekan keempat Liga Roshn, dan Al Nassr berhasil menang dengan skor 2-0.

    Meski kekalahan itu merupakan yang pertama bagi Al Ittihad di Liga Roshn, setelah tiga kemenangan beruntun, manajemen klub Arab Saudi tersebut memutuskan untuk memecat Laurent Blanc dari jabatannya sebagai direktur teknik tim, tanpa menunggu pertandingan berikutnya.

    Blanc, sang juara ganda lokal, meninggalkan Al Ittihad dengan cara terburuk yang mungkin terjadi, sehingga klub Arab Saudi itu mengalami kondisi kacau setelahnya di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal, Sergio Conceicao, yang gagal mengembalikan kejayaan pendahulunya asal Prancis tersebut.

    Akibat kekacauan itu, Al Ittihad mengakhiri Liga Roshn di peringkat kelima, serta tersingkir dari Piala Pelayan Dua Kota Suci di babak semifinal, dan dari Liga Champions Asia Elite di babak perempat final.

  • FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

    Kalah tanpa Ronaldo

    Al-Nassr tak hanya puas dengan kemenangan atas Al-Ittihad di putaran pertama, tetapi juga mengulanginya di putaran kedua dengan kemenangan baru yang membawa hasil sama.

    Hal buruk bagi Al-Ittihad bukan hanya kekalahan itu sendiri, melainkan caranya, di mana Al-Nassr meraih kemenangan ketiganya atas "Sang Dekan" dalam satu musim, dan kali ini tanpa bintang asal Portugal mereka, Cristiano Ronaldo.

    Ronaldo absen dari pertandingan-pertandingan pada periode itu sebagai bentuk protes atas dukungan besar kepada Al-Hilal selama bursa transfer musim dingin lalu, dan ia tak mematahkan protesnya demi klasiko melawan Al-Ittihad.

    Meski Ronaldo absen, Al-Nassr tetap meraih kemenangan dan mengalahkan Al-Ittihad dalam laga kandang dan tandang di Liga Arab Saudi untuk keenam kalinya sejak dimulainya era profesional pada musim 2008-2009.

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  • Berlanjutnya kutukan Piala

    Sebaliknya, balas dendam kecil datang dari klub Al-Ittihad di ajang Piala Raja Salman, ketika mengalahkan Al-Nassr dengan skor 2-1, dan menyingkirkannya dari babak 16 besar.

    Al-Ittihad menyia-nyiakan banyak peluang atas Al-Nassr dengan penyingkiran ini, yang paling menonjol adalah menyapu dua gelar domestik, terlebih "Al-Alami" berhasil merebut kembali gelar Liga Arab Saudi di akhir musim, setelah puasa gelar selama 7 tahun.

    Dan jika Al-Nassr berhasil merebut kembali gelar liga, maka Al-Ittihad mencegahnya mengulangi hal yang sama di ajang Piala Raja Salman, gelar yang tak pernah diraihnya sejak hampir 36 tahun lalu, tepatnya sejak tahun 1990.

    Pada akhirnya, Al-Ittihad tak menuntaskan perjalanannya di ajang Piala, karena tersingkir di babak semifinal, setelah kalah dari Al-Khaleej lewat adu penalti, dalam sebuah kejutan berkelas berat.

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Sirnanya Mimpi Asia

    Adapun kekalahan terbesar pada musim lalu menjadi milik Al Nassr, dan itu bukan karena Al Ittihad sendiri, melainkan karena pelatihnya saat ini, sang juru taktik asal Jerman, Jens Weissing.

    Hal itu terjadi pada malam bersejarah 16 Mei, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, ketika Al Nassr menjamu Gamba Osaka dari Jepang, dalam final Liga Champions Asia 2.

    Semua prediksi sebelum pertandingan mengarah pada kemenangan bersejarah bagi Al Nassr, mengingat perbedaan kualitas antara mereka dan klub Jepang tersebut, tetapi pelatih Al Ittihad saat ini punya pandangan lain.

    Weissing, yang saat itu menukangi Gamba Osaka, membawa tim Jepang tersebut ke podium juara Liga Champions Asia 2 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, setelah kemenangan bersejarah atas Al Nassr dengan skor tunggal tanpa balas.

    Pelatih asal Jerman itu menggagalkan tim Al Nassr meraih gelar Liga Champions Asia 2 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, sekaligus menggagalkan mereka meraih gelar Asia pertama sejak 28 tahun silam, tepatnya sejak kemenangan di Piala Super Antarbenua pada 1998.

    Hari ini, Weissing kembali menghadapi Al Nassr, tetapi kali ini bersama klub Al Ittihad, dengan mengemban misi menjatuhkan "sang klub dunia" untuk pertama kalinya pada musim ini, sebagaimana yang ia lakukan terakhir kali pada akhir musim lalu.

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