Adapun kekalahan terbesar pada musim lalu menjadi milik Al Nassr, dan itu bukan karena Al Ittihad sendiri, melainkan karena pelatihnya saat ini, sang juru taktik asal Jerman, Jens Weissing.
Hal itu terjadi pada malam bersejarah 16 Mei, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, ketika Al Nassr menjamu Gamba Osaka dari Jepang, dalam final Liga Champions Asia 2.
Semua prediksi sebelum pertandingan mengarah pada kemenangan bersejarah bagi Al Nassr, mengingat perbedaan kualitas antara mereka dan klub Jepang tersebut, tetapi pelatih Al Ittihad saat ini punya pandangan lain.
Weissing, yang saat itu menukangi Gamba Osaka, membawa tim Jepang tersebut ke podium juara Liga Champions Asia 2 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, setelah kemenangan bersejarah atas Al Nassr dengan skor tunggal tanpa balas.
Pelatih asal Jerman itu menggagalkan tim Al Nassr meraih gelar Liga Champions Asia 2 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, sekaligus menggagalkan mereka meraih gelar Asia pertama sejak 28 tahun silam, tepatnya sejak kemenangan di Piala Super Antarbenua pada 1998.
Hari ini, Weissing kembali menghadapi Al Nassr, tetapi kali ini bersama klub Al Ittihad, dengan mengemban misi menjatuhkan "sang klub dunia" untuk pertama kalinya pada musim ini, sebagaimana yang ia lakukan terakhir kali pada akhir musim lalu.
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