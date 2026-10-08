Messi memainkan laga terakhirnya untuk Argentina pada Selasa dalam kemenangan uji coba 3-0 atas Benin. Pemain berusia 39 tahun itu menandai momen bersejarah tersebut dengan mencetak gol dari titik penalti sebelum pensiun dari tugas internasional.

Namun, momen itu berakhir dengan frustrasi bagi tim lawan. Pelatih kepala Benin, Rohr, mengklaim bahwa tim Amerika Selatan itu benar-benar menutup diri dari skuadnya setelah peluit akhir berbunyi. Menurut sang pelatih, para pemainnya dilarang berinteraksi dengan skuad Argentina. Itu berarti mereka kehilangan kesempatan menjalani tradisi setelah pertandingan berupa bertukar jersey dan menyapa lawan mereka.