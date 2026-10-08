Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pelatih Benin Gernot Rohr murka karena Lionel Messi dan bintang-bintang Argentina menolak bertukar jersey atau berfoto setelah perpisahan sang legenda
Laga perpisahan yang mengecewakan
Messi memainkan laga terakhirnya untuk Argentina pada Selasa dalam kemenangan uji coba 3-0 atas Benin. Pemain berusia 39 tahun itu menandai momen bersejarah tersebut dengan mencetak gol dari titik penalti sebelum pensiun dari tugas internasional.
Namun, momen itu berakhir dengan frustrasi bagi tim lawan. Pelatih kepala Benin, Rohr, mengklaim bahwa tim Amerika Selatan itu benar-benar menutup diri dari skuadnya setelah peluit akhir berbunyi. Menurut sang pelatih, para pemainnya dilarang berinteraksi dengan skuad Argentina. Itu berarti mereka kehilangan kesempatan menjalani tradisi setelah pertandingan berupa bertukar jersey dan menyapa lawan mereka.
- AFP
Petugas keamanan menghalangi foto-foto Messi
Skuad Benin dikabarkan sangat ingin mengabadikan laga mereka melawan peraih Ballon d'Or delapan kali itu. Rohr menjelaskan bahwa timnya pada akhirnya pulang dengan tangan hampa setelah upaya mereka ditolak mentah-mentah.
"Para pemain saya sudah mencoba segalanya, tetapi tidak ada yang berhasil," kata Rohr kepada RMC Sport. "Para pemain Argentina tidak memberikan apa pun kepada para pemain kami, bahkan foto dengan Messi pun tidak. Kami ingin bertukar jersey, tetapi kami tidak mendapatkannya. Mereka bahkan tidak mengizinkan kami masuk ke koridor pemain mereka. Keamanan mengusir semua orang. Para pemain datang membawa jersey mereka dengan harapan bisa menukarnya dengan pemain Argentina."
Scaloni memberi sedikit penghiburan
Rohr memang mengakui bahwa berbagi lapangan dengan Messi merupakan pengalaman luar biasa bagi para pemainnya. Meski begitu, manajer veteran itu merasa skuadnya pantas mendapat sedikit lebih banyak pengakuan pada malam itu. Bos Benin itu pada akhirnya berhasil mendapatkan sebuah memorabilia kecil untuk dirinya sendiri. Ia menunggu lebih dari 30 menit setelah peluit akhir untuk mendekati kubu lawan.
Rohr mengungkapkan bahwa manajer Argentina Lionel Scaloni pada akhirnya menandatangani sebuah jersey lama Messi yang sudah dipakai dalam pertandingan dan ia bawa bersamanya. Itu terbukti menjadi satu-satunya interaksi yang berhasil antara kedua kubu setelah laga persahabatan tersebut.
- Getty Images Sport
Akhir dari sebuah era yang luar biasa
Pertandingan itu secara resmi menandai berakhirnya salah satu karier internasional terhebat dalam sejarah sepak bola. Messi meninggalkan tim nasional Argentina sebagai pemain paling sukses dan paling ikonik mereka. Penyerang itu memenangi dua gelar Copa America dan mencapai tiga final Piala Dunia selama membela tim nasional. Ia akhirnya menjadi juara dunia pada 2022 setelah membawa negaranya meraih kejayaan di Qatar.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami