Meski absen cukup lama, De Ligt tetap menjadi bagian krusial dalam rencana tim nasional di bawah manajer baru mereka. Berbicara jelang rangkaian laga Nations League yang berat melawan Jerman, Serbia, dan Yunani, legenda Barcelona Xavi mengonfirmasi bahwa ia memantau secara dekat proses pemulihan sang bek di Manchester.

"Ya, kami berkomunikasi dengannya dan Manchester United," ungkap bos Belanda itu. "Dia telah melalui masa yang sulit. Saya juga baru-baru ini berkomunikasi dengan Frenkie de Jong dan Xavi Simons. Kami membutuhkan semua pemain kami, terutama mereka."

Menegaskan status sang bek tengah dalam skuad Belanda, Xavi menambahkan: "Dia baik-baik saja. Kami mengecek bagaimana kondisi mereka. Kami ingin mengecek karena kami membutuhkan semua pemain. Dalam kasus ini, De Ligt adalah pemain penting. Dia bisa menjadi penting di masa depan."



