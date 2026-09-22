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Pelatih Belanda Xavi kirim pesan kepada Matthijs de Ligt saat bek Manchester United itu mendekati comeback dari neraka cedera
Kembalinya yang telah lama dinantikan
Bek tengah Belanda itu telah absen dari aksi kompetitif selama hampir satu tahun. Cedera punggung yang berkepanjangan pertama kali membuatnya menepi pada November 2025, memulai proses pemulihan yang sangat membuat frustrasi. Setelah setengah tahun menjalani perawatan konservatif yang tidak berhasil, sang bek pada akhirnya menerima perlunya intervensi medis.
De Ligt menjalani operasi pada Mei, sebuah keputusan yang secara resmi mengakhiri harapannya untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Kini kembali berlatih di Carrington, bintang Manchester United itu membuat kemajuan fisik yang signifikan. Staf medis memperkirakan ia akhirnya akan tersedia untuk dipilih setelah jeda internasional saat ini berakhir.
- AFP
Xavi terus memantau dengan cermat
Meski absen cukup lama, De Ligt tetap menjadi bagian krusial dalam rencana tim nasional di bawah manajer baru mereka. Berbicara jelang rangkaian laga Nations League yang berat melawan Jerman, Serbia, dan Yunani, legenda Barcelona Xavi mengonfirmasi bahwa ia memantau secara dekat proses pemulihan sang bek di Manchester.
"Ya, kami berkomunikasi dengannya dan Manchester United," ungkap bos Belanda itu. "Dia telah melalui masa yang sulit. Saya juga baru-baru ini berkomunikasi dengan Frenkie de Jong dan Xavi Simons. Kami membutuhkan semua pemain kami, terutama mereka."
Menegaskan status sang bek tengah dalam skuad Belanda, Xavi menambahkan: "Dia baik-baik saja. Kami mengecek bagaimana kondisi mereka. Kami ingin mengecek karena kami membutuhkan semua pemain. Dalam kasus ini, De Ligt adalah pemain penting. Dia bisa menjadi penting di masa depan."
Mengatasi kemunduran di awal
Jalan untuk kembali benar-benar menguji mantan kapten Ajax itu. Saat memutuskan menjalani operasi pada awal tahun ini, De Ligt mengakui kekecewaannya yang mendalam di media sosial. "Setelah enam bulan menjalani perawatan dan bekerja keras untuk kembali, operasi adalah satu-satunya pilihan yang tersisa," tulisnya, sembari menyesalkan ketidakmampuannya membantu Manchester United dan absen di Piala Dunia.
Bagi Manchester United, kembalinya dia yang kian dekat menjadi dorongan besar bagi lini pertahanan. Manajer Michael Carrick sangat menantikan comeback-nya, bersamaan dengan pemulihan bintang-bintang tim utama lainnya. Setelah hasil imbang 1-1 melawan Fulham baru-baru ini, Carrick mengatakan: "Amad [Diallo], semoga saat kami kembali, dia sudah berlatih bersama grup. Matta [De Ligt] juga sedang berupaya memulihkan kebugarannya."
- Getty Images Sport
Ujian Tottenham menanti
Manchester United melanjutkan kembali kampanye Premier League mereka dengan laga melawan Tottenham Hotspur pada 10 Oktober. Meski Carrick belum sampai memberikan jaminan soal keterlibatan De Ligt melawan Tottenham, kembalinya sang bek ke latihan tim mengindikasikan bahwa penampilannya sudah di depan mata.
Jika pemain Belanda itu bisa membuktikan kebugaran pertandingannya dalam beberapa pekan ke depan, ia akan langsung memperkuat lini belakang United. Selain itu, jika berhasil kembali tampil apik di kompetisi domestik, ia akan kembali masuk dalam persaingan untuk skuad Belanda berikutnya pilihan Xavi saat mereka menatap masa depan.
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