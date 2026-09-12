Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany memberi secercah harapan kepada Sacha Boey setelah kepindahannya ke Fulham dan Arab Saudi gagal

Situasi mencapai puncaknya pada hari-hari terakhir bursa transfer ketika beberapa klub menjajaki kemungkinan merekrut bek tersebut. Klub Premier League Fulham telah membuka pembicaraan langsung dengan Bayern terkait potensi kepindahan pada hari terakhir bursa, tetapi kesepakatan gagal terwujud sebelum jendela transfer Inggris resmi ditutup. Fulham dilaporkan mengalihkan perhatian mereka kepada pemain Prancis itu setelah menghadapi komplikasi dalam upaya lain untuk mendatangkan bek, namun persyaratan finansial dan struktur kesepakatan terbukti terlalu tinggi untuk bisa diatasi pada jam-jam terakhir bursa.

Selain itu, jalur keluar menguntungkan ke Timur Tengah juga menguap seiring tenggat waktu Saudi Pro League berlalu. Menurut laporan, kepindahan Boey ke Arab Saudi batal meski sang pemain dipahami pada prinsipnya terbuka untuk pindah. Direktur olahraga Bayern Max Eberl sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa klub telah bersikap transparan mengenai status sang pemain, tetapi tanpa tawaran resmi yang memenuhi valuasi mereka, bek itu tetap terikat kontrak di Munchen hingga 2028. Ini membuat pemain Prancis itu harus bersaing untuk mendapatkan menit bermain melawan pemain-pemain seperti Stanisic dan Laimer.