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Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany memberi secercah harapan kepada Sacha Boey setelah kepindahannya ke Fulham dan Arab Saudi gagal
Transfer yang gagal ke Fulham dan Arab Saudi
Situasi mencapai puncaknya pada hari-hari terakhir bursa transfer ketika beberapa klub menjajaki kemungkinan merekrut bek tersebut. Klub Premier League Fulham telah membuka pembicaraan langsung dengan Bayern terkait potensi kepindahan pada hari terakhir bursa, tetapi kesepakatan gagal terwujud sebelum jendela transfer Inggris resmi ditutup. Fulham dilaporkan mengalihkan perhatian mereka kepada pemain Prancis itu setelah menghadapi komplikasi dalam upaya lain untuk mendatangkan bek, namun persyaratan finansial dan struktur kesepakatan terbukti terlalu tinggi untuk bisa diatasi pada jam-jam terakhir bursa.
Selain itu, jalur keluar menguntungkan ke Timur Tengah juga menguap seiring tenggat waktu Saudi Pro League berlalu. Menurut laporan, kepindahan Boey ke Arab Saudi batal meski sang pemain dipahami pada prinsipnya terbuka untuk pindah. Direktur olahraga Bayern Max Eberl sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa klub telah bersikap transparan mengenai status sang pemain, tetapi tanpa tawaran resmi yang memenuhi valuasi mereka, bek itu tetap terikat kontrak di Munchen hingga 2028. Ini membuat pemain Prancis itu harus bersaing untuk mendapatkan menit bermain melawan pemain-pemain seperti Stanisic dan Laimer.
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Kompany mengonfirmasi reintegrasi Boey
Kompany secara resmi telah menyambut Boey kembali ke skuad seniornya setelah musim panas yang dipenuhi spekulasi intens mengenai masa depan sang bek. Kompany menegaskan bahwa sang pemain kini mendapat dukungan penuhnya saat mereka menatap musim baru. "Sekarang jendela transfer sudah ditutup, dan Sacha adalah bagian dari tim kami serta mendapat dukungan kami," kata Kompany.
"Peran saya sekarang adalah memastikan dia tampil. Namun kenyataannya, kami punya Josip Stanisic dan Konrad Laimer di posisi itu, dan persaingannya sudah sangat ketat. Jadi Anda membutuhkan kesabaran dan kerja keras. Tetapi apa pun bisa terjadi dalam sepak bola jika Anda memiliki sikap yang tepat. Kami hanya memperlakukannya dengan hormat. Dia berlatih dengan sangat baik saat ini, dan semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya."
Kejujuran dalam urusan transfer Bayern
Kompany juga merefleksikan sulitnya menangani para pemain yang telah diberi tahu bahwa mereka bukan lagi pilihan utama. Taktikus asal Belgia itu memuji kepemimpinan di klub, khususnya Max Eberl dan Christoph Freund, atas gaya komunikasi mereka yang langsung pada musim panas yang penuh gejolak bagi beberapa anggota skuad. Meski kabar seperti itu jarang ingin didengar atlet profesional, Kompany meyakini kejelasan yang diberikan petinggi Bayern membantu menjaga tingkat respek profesional di dalam ruang ganti bahkan di tengah saga transfer.
"Apa yang saya lihat saat bekerja dengan Max Eberl dan Christoph Freund adalah klub bersikap jelas dan lugas, juga dalam urusan dengan para pemain," jelas Kompany. "Itu tidak selalu menyenangkan bagi pemain, tetapi Anda juga mendapatkan banyak respek dari para pemain ketika Anda berbicara kepada mereka dengan jelas dan jujur."
- getty
Potensi dorongan jelang laga melawan Elversberg
Saat Bayern bersiap untuk pertandingan mendatang melawan SV Elversberg, fokus beralih ke kebugaran skuad dan persiapan taktik. Sementara Boey berjuang untuk mendapatkan tempatnya, ada perkembangan positif lain terkait cedera bagi juara rekor tersebut. Potensi kembalinya winger kunci seperti Serge Gnabry akan memberi Kompany kedalaman lebih di lini serang saat mereka berupaya mempertahankan awal kuat mereka di musim domestik.
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