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KompanyGetty
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany buka suara soal putusan dakwaan finansial Manchester City saat mantan kapten itu terancam kehilangan gelar

Manchester City
V. Kompany
Bayern Munich
Augsburg vs Bayern Munich
Bundesliga
Premier League

Vincent Kompany angkat bicara soal putusan bersalah yang eksplosif terkait penyelidikan keuangan jangka panjang Manchester City, dengan sang mantan kapten legendaris kini menghadapi kemungkinan koleksi medalinya dihapus. Pelatih kepala Bayern Munich saat ini itu menghabiskan lebih dari satu dekade di Stadion Etihad dan menjadi denyut nadi tim yang mendominasi sepak bola Inggris selama periode yang sedang diselidiki.

  • City dinyatakan bersalah dalam penyelidikan keuangan

    Panel regulator independen baru-baru ini menyatakan Manchester City bersalah atas 114 pelanggaran finansial yang terjadi antara 2009 dan 2018. Putusan itu menuduh klub tersebut menggunakan skema pendanaan terselubung dan kontrak 'palsu' untuk secara artifisial menurunkan biaya hingga lebih dari £900 juta.

    City mempertahankan bahwa mereka tidak bersalah dan langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun, klub itu saat ini menghadapi berbagai potensi hukuman berat. Sanksi yang dispekulasikan mencakup denda besar, pengurangan poin, degradasi langsung dari Premier League, atau pencabutan gelar secara retrospektif.

    Jika panel memutuskan menghapus gelar-gelar masa lalu, Kompany bisa kehilangan empat gelar Premier League yang ia raih selama masa gemilangnya di Manchester. Legenda klub itu mencatatkan 360 penampilan untuk Manchester City sebelum pergi pada 2019.


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    Kompany tetap fokus pada Bayern

    Terlepas dari ancaman yang membayangi warisan pribadinya, Kompany menolak terseret ke dalam kontroversi tersebut. Berbicara menjelang perjalanan Bayern Munich ke Augsburg pada Sabtu, sang pelatih kepala menegaskan bahwa perhatiannya tetap sepenuhnya tertuju pada tugas kepelatihannya saat ini di Jerman.

    "Saya hanya memikirkan pekerjaan saya di FC Bayern," ujar Kompany dalam konferensi pers prapertandingannya. "Kami memiliki pertandingan-pertandingan penting yang akan datang, dan itu menyita banyak waktu. Tidak banyak waktu untuk memikirkan hal-hal lain."

    Menyinggung riwayatnya dengan klub Inggris itu, Kompany mengenang masa-masa bermainnya dengan penuh kesan, tetapi menepis pertarungan hukum yang sedang berlangsung. Ia menambahkan: "Bagi saya, ini sederhana, saya bermain 11 tahun untuk klub itu, dan saya menikmati waktu saya di sana. Saya bangga dengan semua yang telah kami capai sebagai sebuah tim. Segala hal lainnya saat ini tidak ada dalam realitas saya, karena saya berada di sini di FC Bayern."


  • Skuad saat ini didesak untuk tetap bersatu

    Meski Kompany mengambil jarak dari dampak tersebut, sosok-sosok di dalam struktur City saat ini berusaha menepis kebisingan. Manajer Enzo Maresca mendesak skuadnya untuk tetap terlindung dari gejolak di luar lapangan, dengan menegaskan bahwa ruang ganti tenang dan sepenuhnya memercayai jajaran petinggi klub.

    "Kami memahami kebisingan itu, tetapi fokus kami hanya pada apa yang bisa kami kendalikan dan yang bisa kami kendalikan hanyalah sisi sepakbolanya," jelas Maresca. Pelatih asal Italia itu menambahkan bahwa para pemain sedang dalam suasana hati yang fantastis karena saat ini mereka berada di puncak klasemen liga.

    Striker Erling Haaland menyuarakan seruan manajernya untuk persatuan. Penyerang asal Norwegia itu mengungkapkan kedekatannya yang mendalam dengan klub dan mendesak basis suporter untuk tetap bersatu. "Kami harus tetap bersama satu sama lain dan tetap positif," kata Haaland. "Apa pun yang terjadi dalam hidup, kami selalu harus tersenyum. Tetap positif, menatap ke depan, dan mencoba memenangi pertandingan sepakbola serta menikmati situasi ini."


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    Ujian besar di Anfield menanti

    Manchester City kini harus mengalihkan fokus sepenuhnya ke lapangan saat mereka bersiap menghadapi duel krusial Premier League melawan Liverpool pada hari Minggu. Maresca menegaskan skuadnya sangat antusias menatap lawatan ke Anfield, karena mereka tahu harus menampilkan performa kuat untuk mengukuhkan posisi di puncak klasemen.

    Dengan proses banding yang akan terus berjalan di balik layar, prioritas langsung Manchester City adalah mempertahankan standar elite mereka di atas lapangan. Haaland dan rekan-rekan setimnya akan berupaya membuktikan bahwa kontroversi di luar lapangan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu tidak menggagalkan ambisi mereka.

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