Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany buka suara soal putusan dakwaan finansial Manchester City saat mantan kapten itu terancam kehilangan gelar

Panel regulator independen baru-baru ini menyatakan Manchester City bersalah atas 114 pelanggaran finansial yang terjadi antara 2009 dan 2018. Putusan itu menuduh klub tersebut menggunakan skema pendanaan terselubung dan kontrak 'palsu' untuk secara artifisial menurunkan biaya hingga lebih dari £900 juta.

City mempertahankan bahwa mereka tidak bersalah dan langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun, klub itu saat ini menghadapi berbagai potensi hukuman berat. Sanksi yang dispekulasikan mencakup denda besar, pengurangan poin, degradasi langsung dari Premier League, atau pencabutan gelar secara retrospektif.

Jika panel memutuskan menghapus gelar-gelar masa lalu, Kompany bisa kehilangan empat gelar Premier League yang ia raih selama masa gemilangnya di Manchester. Legenda klub itu mencatatkan 360 penampilan untuk Manchester City sebelum pergi pada 2019.



