Pelatih baru untuk Jesse Lingard & Memphis Depay! Duo mantan pemain Man Utd ini mengetahui siapa pengganti Dorival Junior, sementara rentetan hasil tanpa kemenangan membuat tim asal Brasil itu terancam degradasi
Diniz muncul sebagai calon terpilih
Menurut ESPN, Corinthians telah mencapai kesepakatan dengan Diniz setelah pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam. Pelatih berusia 51 tahun itu, yang menganggur sejak meninggalkan Vasco da Gama pada Februari lalu, memuji skuad tersebut dan yakin para pemain saat ini sangat cocok dengan gaya taktiknya yang mengutamakan penguasaan bola. Klub tersebut memandangnya sebagai pilihan utama untuk menggantikan pelatih yang hengkang, yang dipecat setelah kekalahan 1-0 pada Minggu lalu. Detail kontrak dan administratif masih dalam tahap finalisasi, namun diperkirakan ia akan berada di bangku cadangan saat menghadapi Platense akhir pekan ini.
Akhir dari sebuah era dan menemui batasnya
Keputusan untuk berpisah ini didorong oleh penurunan performa yang drastis. Berbicara mengenai pemecatan tersebut, eksekutif sepak bola Marcelo Paz memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai perubahan ini. Ia menyatakan: "Kami ingin menegaskan kembali, atas dasar rasa hormat kepada pers dan semua pihak yang mengikuti, bahwa Dorival dan staf kepelatihannya tidak akan dilanjutkan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas usahanya, hasil yang diraih dengan gelar-gelar yang tetap terukir dalam sejarah klub, namun kami memahami bahwa kinerja tim telah mencapai batasnya. Tim tidak lagi mampu mencapai perkembangan teknis. Sembilan pertandingan tanpa kemenangan adalah hal yang berat bagi Corinthians."
Meninggalkan warisan di tengah perselisihan terkait pembentukan skuad
Meskipun kepergiannya yang mendadak, mantan pelatih ini meninggalkan warisan yang berarti, setelah berhasil meraih gelar-gelar bergengsi seperti Copa do Brasil dan Supercopa do Brasil selama masa jabatannya. Dalam video perpisahan yang dibagikan di media sosial, ia menyoroti tantangan yang dihadapinya terkait kedalaman skuad. "Mengetahui bahwa kami akan menghadapi tahun yang sangat sulit, dengan empat kompetisi yang harus diikuti, saya sangat bersikeras di banyak kesempatan, karena saya membutuhkan skuad yang sedikit lebih kompleks, skuad yang sedikit lebih terorganisir, skuad yang akan memberi kami opsi untuk dapat melakukan rotasi sepanjang musim," jelasnya.
Menggabungkan para bintang dan mengembangkan talenta muda
Klub tersebut telah memilih mantan pelatih interim Brasil tersebut terutama karena rekam jejaknya yang terbukti dalam menangani pemain-pemain ternama dan membina talenta muda. Skuad saat ini diisi oleh bintang-bintang internasional seperti Memphis Depay dan Jesse Lingard, serta para pemain muda berbakat dari akademi. Pihak manajemen telah mengidentifikasi Breno Bidon dan Andre sebagai pemain kunci yang dapat berkembang di bawah kepemimpinan baru. Mengingat rekam jejaknya yang sukses dalam mengembangkan pemain muda di Sao Paulo dan Vasco, manajemen yakin manajer baru ini adalah kandidat ideal untuk memaksimalkan nilai teknis dan finansial para pemain muda mereka.