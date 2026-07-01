Pelatih baru lagi untuk Mason Greenwood! Marseille menunjuk mantan pelatih Lille, Bruno Genesio, setelah memecat Habib Beye

Perputaran manajerial terus berlanjut di Marseille seiring langkah cepat klub untuk menggantikan Beye. Mantan bek Aston Villa tersebut, yang baru ditunjuk empat bulan lalu, telah dipecat setelah gagal mengamankan tiket ke Liga Champions. Masa jabatannya yang singkat pun berakhir saat klub mencari kepemimpinan yang lebih berpengalaman untuk mengantarkan mereka kembali ke puncak sepak bola Prancis dan Eropa.

Harapan selalu sangat tinggi di Marseille, dan kegagalan lolos ke kompetisi elit Eropa terbukti menjadi pukulan fatal bagi masa depan Beye. Petinggi klub merasa perubahan diperlukan untuk memastikan mereka tidak semakin tertinggal dari rival-rival domestik mereka di musim mendatang, dengan kepergian Beye secara resmi diumumkan pada awal pekan ini.











