AFP
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Pelatih baru lagi untuk Mason Greenwood! Marseille menunjuk mantan pelatih Lille, Bruno Genesio, setelah memecat Habib Beye
- AFP
Pergantian cepat di Velodrome
Perputaran manajerial terus berlanjut di Marseille seiring langkah cepat klub untuk menggantikan Beye. Mantan bek Aston Villa tersebut, yang baru ditunjuk empat bulan lalu, telah dipecat setelah gagal mengamankan tiket ke Liga Champions. Masa jabatannya yang singkat pun berakhir saat klub mencari kepemimpinan yang lebih berpengalaman untuk mengantarkan mereka kembali ke puncak sepak bola Prancis dan Eropa.
Harapan selalu sangat tinggi di Marseille, dan kegagalan lolos ke kompetisi elit Eropa terbukti menjadi pukulan fatal bagi masa depan Beye. Petinggi klub merasa perubahan diperlukan untuk memastikan mereka tidak semakin tertinggal dari rival-rival domestik mereka di musim mendatang, dengan kepergian Beye secara resmi diumumkan pada awal pekan ini.
Genesio menghadirkan pengalaman kelas atas
Dengan Genesio, Marseille telah mendapatkan seorang pelatih yang memiliki rekam jejak terbukti dalam meraih hasil di Ligue 1. Pelatih berusia 59 tahun ini sebelumnya menangani Lille, di mana ia berhasil membawa tim asal utara Prancis itu lolos ke Liga Champions musim lalu. Kemampuannya menavigasi kompleksitas sepak bola Prancis sekaligus mengelola para pemain dengan kepribadian kuat menjadikannya kandidat ideal untuk salah satu posisi paling penuh tekanan di negara ini.
Klub mengungkapkan keyakinannya terhadap penunjukan baru ini melalui pernyataan resmi, yang berbunyi: "Penunjukan ini merupakan bagian dari siklus olahraga baru yang dijalankan oleh klub guna melanjutkan perkembangannya dan memperkuat daya saingnya secara berkelanjutan di level tertinggi. Dengan pengalaman yang kaya yang diperoleh baik di level domestik maupun Eropa, Bruno Genesio telah membuktikan dirinya selama bertahun-tahun sebagai salah satu pelatih Prancis yang paling dihormati."
Sebuah tantangan yang diterima oleh bos baru
Genesio sudah tidak asing lagi dengan tuntutan peran-peran bergengsi, mengingat ia sebelumnya pernah melatih Lyon, Rennes, dan Beijing Guoan. Ia bahkan dinobatkan sebagai Pelatih Prancis Terbaik musim 2021-22 selama masa jabatannya di Rennes, sebuah bukti keahlian taktisnya. Kini, ia dihadapkan pada tugas untuk membangkitkan semangat tim Marseille yang musim lalu hanya finis di peringkat kelima klasemen—sebuah hasil yang mengecewakan.
Berbicara mengenai keputusannya untuk pindah ke Velodrome, Genesio mengatakan: "Saya memilih bergabung dengan Olympique de Marseille karena tertarik dengan tantangan yang ditawarkan kepada saya. OM adalah klub yang unik, dengan sejarah yang luar biasa, identitas yang kuat, serta para pendukung yang gairahnya diakui jauh melampaui batas-batas negaranya."
- AFP
Menatap kampanye baru
Penunjukan ini terjadi pada saat yang kritis bagi Marseille, yang baru-baru ini harus menghadapi sanksi UEFA terkait target break-even. Dengan masalah-masalah tersebut telah teratasi, fokus kini sepenuhnya beralih ke lapangan. Marseille akan memulai musim Ligue 1 baru mereka pada akhir pekan 21-23 Agustus di kandang melawan Strasbourg, di mana para pendukung setia Velodrome yang menuntut akan mengharapkan dampak langsung dari pelatih baru mereka di pinggir lapangan. Genesio berharap dapat memanggil penyerang terbaik Marseille musim lalu, Greenwood, yang kabarnya sedang diminati oleh Roma dan Fenerbahce.