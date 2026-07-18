AFP
Diterjemahkan oleh
Pelatih baru Kroasia memohon kepada Luka Modric agar tetap bermain untuk tim nasional setelah kekalahan mengejutkan di Piala Dunia
Bilic kembali memimpin timnas Kroasia untuk periode keduanya
Bilic telah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Kroasia. Keputusan ini menandai berakhirnya masa jabatan Zlatko Dalic, yang mundur dari tim nasional setelah Piala Dunia usai, setelah sembilan tahun memimpin tim, sementara Federasi Sepak Bola Kroasia memilih untuk mengembalikan Bilic yang karismatik.
Ini menandai masa jabatan kedua bagi pria berusia 57 tahun tersebut sebagai pelatih tim nasional, setelah sebelumnya ia pernah memimpin Kroasia antara tahun 2006 dan 2012.
- AFP
Masa depan Modric disebut sebagai prioritas utama
Dalam konferensi pers perkenalannya, Bilic langsung memaparkan prioritasnya dan segera menyinggung topik yang menjadi sorotan seluruh negeri: masa depan kapten Luka Modric bersama tim nasional. Pelatih baru ini menegaskan bahwa tidak akan ada tekanan yang diberikan kepada pemain senior tersebut, melainkan hanya rasa hormat yang mendalam baik kepada sosoknya maupun legenda yang diwakilinya.
"Langkah pertama saya adalah menyiapkan markas yang masih memerlukan beberapa penyesuaian. Langkah kedua adalah berbicara dengan para pemain, terutama dengan Luka Modric. Kita semua tahu siapa Luka. Keputusan sepenuhnya ada di tangannya, mengingat apa yang ia wakili baik bagi sepak bola maupun bagi tim nasional. Ia jauh lebih dari sekadar pemain terbaik dalam sejarah tim nasional kita," kata Bilic.
Hubungan dengan Modric tidak pernah terputus
Bilic kemudian mengungkap detail yang sebelumnya tidak diketahui mengenai hubungannya dengan gelandang Milan tersebut, sekaligus menegaskan bahwa komunikasi di antara keduanya tidak pernah terputus meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. "Saya sudah berbicara dengannya setahun yang lalu. Salah satu hal pertama yang akan saya lakukan adalah berbicara dengannya lagi, dan tentu saja saya ingin dia terus bermain untuk tim nasional, tetapi pada akhirnya keputusan ada di tangannya," kata Bilic.
- AFP
Milan juga berupaya agar Modric tetap bertahan
Masa depan Modric tidak hanya membuat Kroasia menanti dengan cemas, tetapi juga telah menjadi topik pembicaraan utama di Serie A. Milan pun dengan cemas menanti jawaban pasti dari gelandang veteran tersebut mengenai masa depannya di klub.
Rossoneri sedang berupaya keras meyakinkan Modric untuk bertahan satu musim lagi, dengan pemilik klub Gerry Cardinale dan pelatih kepala Ruben Amorim sama-sama terlibat secara langsung dalam pembicaraan dengan gelandang tersebut, memaparkan proyek baru klub dalam upaya meyakinkannya untuk memperpanjang masa tinggalnya di San Siro.
Setelah gagal lolos ke Liga Champions, sempat beredar kabar bahwa gelandang yang akan berusia 41 tahun pada bulan September ini akan pensiun setelah Piala Dunia, namun kemungkinan dirinya menggunakan opsi perpanjangan kontrak masih terbuka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami