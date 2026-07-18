Pelatih baru Kroasia memohon kepada Luka Modric agar tetap bermain untuk tim nasional setelah kekalahan mengejutkan di Piala Dunia

Dalam konferensi pers perkenalannya, Bilic langsung memaparkan prioritasnya dan segera menyinggung topik yang menjadi sorotan seluruh negeri: masa depan kapten Luka Modric bersama tim nasional. Pelatih baru ini menegaskan bahwa tidak akan ada tekanan yang diberikan kepada pemain senior tersebut, melainkan hanya rasa hormat yang mendalam baik kepada sosoknya maupun legenda yang diwakilinya.

"Langkah pertama saya adalah menyiapkan markas yang masih memerlukan beberapa penyesuaian. Langkah kedua adalah berbicara dengan para pemain, terutama dengan Luka Modric. Kita semua tahu siapa Luka. Keputusan sepenuhnya ada di tangannya, mengingat apa yang ia wakili baik bagi sepak bola maupun bagi tim nasional. Ia jauh lebih dari sekadar pemain terbaik dalam sejarah tim nasional kita," kata Bilic.