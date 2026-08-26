Pelatih baru Belanda memuji "Universitas Sepakbola" dan mengungkap ikatan mendalam dengan Van Gaal dan Cruyff

Mantan gelandang Barcelona itu mengenang kembali keterkaitannya yang mengakar kuat dengan sejarah sepakbola Belanda, dengan secara khusus menyoroti peran penting yang dimainkan Louis van Gaal. Meski preferensi taktik mereka berbeda, Xavi menaruh rasa hormat yang sangat besar kepada pelatih veteran yang menunjukkan keberanian untuk memberinya debut tim senior di level klub saat masih remaja.

Tindakan bersejarah yang penuh kepercayaan itu membentuk filosofi kepelatihan Xavi sendiri terkait pengembangan pemain muda dan memberikan kesempatan tanpa ragu. "Bahkan [Louis] van Gaal ketika saya berusia 17 dan 18 tahun, dia percaya kepada saya. Dia sangat percaya kepada saya. Jadi ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Jika dia siap, jika kami merasa para pemain, sang pemain siap, maka kami tidak akan takut," kenang Xavi.