AFP
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Pelatih baru Belanda memuji "Universitas Sepakbola" dan mengungkap ikatan mendalam dengan Van Gaal dan Cruyff
Menyambut universitas sepak bola
Xavi Hernández menyambut peran barunya sebagai pelatih kepala Belanda dengan menggambarkan negara itu sebagai "universitas sepakbola" yang sesungguhnya. Alih-alih datang ke Zeist dengan sikap untuk menggurui, manajer asal Spanyol itu memandang penunjukannya sebagai kesempatan sakral untuk menyerap budaya taktik yang mendalam dan memberi kembali kepada federasi. Sebagai orang asing yang menangani Belanda, tujuan utamanya adalah membangun suasana kekeluargaan yang erat untuk mendorong tim menuju kesuksesan. "Saya tahu dan sekarang saya paham bahwa saya orang asing di sini, tetapi saya tegaskan: saya banyak belajar dari universitas sepakbola ini," jelas Xavi.
- Ed Gar
Menghormati warisan Louis van Gaal
Mantan gelandang Barcelona itu mengenang kembali keterkaitannya yang mengakar kuat dengan sejarah sepakbola Belanda, dengan secara khusus menyoroti peran penting yang dimainkan Louis van Gaal. Meski preferensi taktik mereka berbeda, Xavi menaruh rasa hormat yang sangat besar kepada pelatih veteran yang menunjukkan keberanian untuk memberinya debut tim senior di level klub saat masih remaja.
Tindakan bersejarah yang penuh kepercayaan itu membentuk filosofi kepelatihan Xavi sendiri terkait pengembangan pemain muda dan memberikan kesempatan tanpa ragu. "Bahkan [Louis] van Gaal ketika saya berusia 17 dan 18 tahun, dia percaya kepada saya. Dia sangat percaya kepada saya. Jadi ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Jika dia siap, jika kami merasa para pemain, sang pemain siap, maka kami tidak akan takut," kenang Xavi.
- AFP
Belajar dari sikap positif Johan Cruyff
Xavi juga membagikan kenangan berharga dari pertemuannya dengan ikon Belanda Johan Cruyff pada fase akhir kehidupan sang maestro. Di luar konsep taktis, pelajaran paling penting yang diserap Xavi dari Cruyff berpusat pada ketangguhan mental dan menjaga sikap positif saat menghadapi kesulitan.
Ia berniat menanamkan energi positif dan rasa senang yang sama di ruang ganti Belanda untuk membantu skuad tampil sebaik mungkin. "Ya, bersama Johan pada periode terakhir hidupnya saya sempat beberapa kali bertemu dengannya dan dia selalu positif, bahkan ketika dia sakit, bahkan saat itu pun dia tetap positif. Jadi ya, inilah yang saya pelajari: dengan senyuman, dengan vibe yang positif," kata Xavi.
- AFP
Menapaki jalan baru
Saat Xavi resmi menempati bangku pelatih, ia sepenuhnya fokus menjembatani kebesaran historis dengan tuntutan modern untuk membentuk masa kini dan masa depan tim. Sambil mengakui kontribusi fundamental para pendahulu seperti Ronald Koeman dan Louis van Gaal, bos baru itu sedang menapaki jalannya sendiri bersama timnas Belanda. Dengan kontrak empat tahunnya yang kini resmi dimulai serta dukungan dari staf dan federasi yang solid, perhatian kini beralih pada upaya menerjemahkan filosofi inti tersebut ke atas lapangan. Tugas besar langsung menanti sang pelatih untuk memadukan filosofi sepak bolanya dengan kultur Belanda, ketika para pendukung menaruh harapan kepadanya untuk menghadirkan kesuksesan jangka panjang dan mengembalikan kejayaan internasional di level tertinggi.
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