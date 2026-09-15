Berbicara menjelang bentrokan Barca dengan Racing Santander, Flick menegaskan bahwa rasa percaya diri Yamal sepenuhnya beralasan. Ia menunjuk kesuksesan luar biasa sang youngster bersama klub dan tim nasional.

"Dia jujur, dia punya kepercayaan diri," jelas Flick. "Dia sudah menunjukkan musim ini betapa bagus dirinya. Dia luar biasa. Pendapatnya adalah dia pantas mendapatkannya dan saya juga pikir dia pantas mendapatkannya: dua gelar [LaLiga dan Piala Super Spanyol] bersama kami, Piala Dunia bersama tim nasional Spanyol, kenapa tidak?

"Itu adalah kepercayaan diri yang sama yang dia miliki di lapangan. Entah itu satu lawan satu atau satu lawan dua atau satu lawan tiga, semua orang di stadion seperti, 'Wow.' Inilah Lamine. Saya akan mendukungnya. Luar biasa punya pemain seperti dia. Kenapa kami tidak [berkampanye agar dia memenangkan Ballon d'Or]? Itu normal. Dia pemain kami. Kami mendukung pemain kami."