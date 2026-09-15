Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pelatih Barcelona Hansi Flick mendukung klaim Ballon d'Or Lamine Yamal dan menegaskan ego remaja itu 'bukan masalah'
Flick mendukung Yamal yang percaya diri
Flick memberikan dukungan penuhnya kepada Yamal setelah pemain 19 tahun itu mengklaim bahwa ia pantas memenangkan Ballon d'Or. Pekan lalu, Yamal menyatakan bahwa meski dirinya dan penyerang Real Madrid Kylian Mbappe adalah pemain terbaik di dunia, penghargaan individu bergengsi itu seharusnya menjadi miliknya.
Flick dengan cepat menepis kekhawatiran bahwa pernyataan berani remaja itu merupakan tanda ego yang membesar. Sebaliknya, pelatih asal Jerman tersebut memuji kejujuran winger andalannya menjelang seremoni Ballon d'Or mendatang di London pada 26 Oktober.
- Getty Images
Pemenang yang pantas untuk Barcelona
Berbicara menjelang bentrokan Barca dengan Racing Santander, Flick menegaskan bahwa rasa percaya diri Yamal sepenuhnya beralasan. Ia menunjuk kesuksesan luar biasa sang youngster bersama klub dan tim nasional.
"Dia jujur, dia punya kepercayaan diri," jelas Flick. "Dia sudah menunjukkan musim ini betapa bagus dirinya. Dia luar biasa. Pendapatnya adalah dia pantas mendapatkannya dan saya juga pikir dia pantas mendapatkannya: dua gelar [LaLiga dan Piala Super Spanyol] bersama kami, Piala Dunia bersama tim nasional Spanyol, kenapa tidak?
"Itu adalah kepercayaan diri yang sama yang dia miliki di lapangan. Entah itu satu lawan satu atau satu lawan dua atau satu lawan tiga, semua orang di stadion seperti, 'Wow.' Inilah Lamine. Saya akan mendukungnya. Luar biasa punya pemain seperti dia. Kenapa kami tidak [berkampanye agar dia memenangkan Ballon d'Or]? Itu normal. Dia pemain kami. Kami mendukung pemain kami."
Menyeimbangkan ambisi dengan kesuksesan tim
Selama dua tahun menukangi tim, Flick terkenal pernah memperingatkan skuadnya bahwa ego bisa membunuh kesuksesan. Namun, ia menepis kekhawatiran bahwa upaya Yamal meraih Ballon d'Or bisa menjadi gangguan yang tidak diinginkan.
Saat ditanya apakah upaya Yamal untuk memenangkan Ballon d'Or bisa menjadi gangguan, Flick berkata: "Saya harap tidak."
Sang manajer menambahkan: "Kami fokus pada apa yang bisa kami ubah, apa yang ada di tangan kami, yaitu bekerja keras setiap hari. Jika Anda memenangkan gelar untuk tim, karena bagi saya yang paling penting adalah menang bersama tim, maka Anda pantas mendapatkannya karena Anda bekerja keras.
- Getty Images
Fokus pada tantangan berikutnya
Yamal menghadapi persaingan ketat untuk meraih penghargaan individu tertinggi tersebut. Persaingan masih sangat terbuka, dengan striker Bayern Munich Harry Kane dan penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele termasuk di antara kandidat terkuat lainnya.
Untuk saat ini, Flick dan Yamal harus mengalihkan fokus mereka kembali ke tugas domestik. Barcelona akan berupaya mencatat enam kemenangan dari enam laga di Liga saat kembali beraksi pekan ini. Raksasa Catalan itu dijadwalkan menjamu tim promosi baru Racing Santander di Camp Nou pada Rabu, yang memberi Yamal peluang sempurna lainnya untuk menunjukkan kelayakannya meraih Ballon d'Or.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami