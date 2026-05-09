Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menanggapi pertanyaan seputar kekacauan di Real Madrid dan memberikan pendapat jujurnya tentang Kylian Mbappé
Flick menanggapi kabar tentang gejolak di Real Madrid
Ketegangan semakin memuncak menjelang pertemuan terbaru antara Barcelona dan Real Madrid dalam laga El Clasico. Ketegangan di ruang ganti Madrid semakin meningkat akibat rentetan hasil yang kurang memuaskan, di mana Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde terlibat dalam perkelahian di lapangan latihan. Flick ditanya mengenai situasi tersebut selama konferensi pers prapertandingan dan menegaskan bahwa ia tidak berniat mengomentari urusan di kubu lawan. Sebaliknya, manajer Barca itu tetap memusatkan perhatian pada skuadnya sendiri saat tim Catalan itu bersiap untuk salah satu pertandingan terpenting musim ini.
Flick menolak berkomentar mengenai situasi di Madrid
Flick menjauhkan diri dari spekulasi seputar Los Blancos. Ia menekankan bahwa masalah internal adalah hal yang biasa dalam sepak bola, namun menegaskan bahwa bukan wewenangnya untuk membahas apa yang terjadi di klub lain.
"Hal-hal seperti ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Real Madrid," kata Flick. "Tapi saya tidak ingin membicarakannya, itu bukan tim saya, bukan klub saya. Ketika sesuatu terjadi, kita semua bergerak ke arah yang sama. Hal-hal bisa terjadi, tapi kita harus menghadapinya. Begitulah caranya."
'Salah satu pemain terbaik'
Flick juga menyinggung ancaman yang ditimbulkan oleh penyerang Madrid, Mbappe. Pemain internasional Prancis itu tetap menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di dunia sepak bola, dan kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak liga dengan 24 gol.
"Mbappe adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Dia memiliki kualitas yang luar biasa," tambahnya. "Bagi saya, dia adalah salah satu yang terbaik."
Momen penentu dalam musim Barcelona
Barcelona kini mengalihkan seluruh perhatiannya ke El Clasico, di mana sebuah kemenangan akan memastikan Blaugrana meraih gelar Liga. Tim asuhan Flick akan berusaha mempertahankan performa apik mereka dan menampilkan penampilan yang mengesankan saat menghadapi rival abadi mereka. Sementara itu, Madrid akan berusaha membungkam segala spekulasi mengenai masalah internal dengan respons yang tegas di lapangan.