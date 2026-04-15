Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, yang tampak 'terharu', menikmati kemenangan atas 'Barcelona asuhan Lamine Yamal' di Liga Champions dan melontarkan pujian kepada Antoine Griezmann yang disebutnya 'jenius'
Atleti mengakhiri kutukan di babak perempat final
Atletico lolos dengan agregat 3-2 meski harus menelan kekalahan kandang pertama mereka di babak gugur kompetisi ini sejak 1997. Meskipun Barcelona memenangkan leg kedua dengan skor 2-1 di Metropolitano berkat gol dari Yamal dan Ferran Torres, tendangan penentu Ademola Lookman memastikan pasukan Simeone melaju ke babak berikutnya. Hasil ini menandai kali ketiga Rojiblancos menyingkirkan raksasa Catalan di babak ini, setelah sebelumnya mencapai prestasi tersebut pada 2014 dan 2016.
Simeone mengenang perjalanan selama 14 tahun
Saat merefleksikan evolusi taktis timnya dan kemampuan mereka untuk mengalahkan Barcelona di berbagai era, Simeone menekankan bahwa timnya kini mengutamakan filosofi menyerang.
Saat berbicara kepada media setelah mencapai semifinal keempat dalam kariernya, pelatih Atletico itu mengatakan: "Mengeliminasi Barca di perempat final Liga Champions bukanlah hal yang mudah. Kami telah menghadapi Barca era [Lionel] Messi, Barca era Yamal, dan kami berhasil melakukannya. Sudah 14 tahun berlalu. Melihat tim ini bertanding masih membuat saya terharu. Para pemain telah berganti, kami telah memulai dari awal berkali-kali, dan sekali lagi kami berada di antara empat tim terbaik di Eropa. Betapa indahnya bisa bermain di semifinal Liga Champions!"
Simeone secara khusus menyoroti kehebatan Griezmann, yang akan bergabung dengan Orlando City di MLS musim panas ini, sebagai pilar utama kesuksesan mereka yang berkelanjutan. "Dia seorang jenius. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa kita memiliki seorang jenius sepak bola di sini, seorang pemain yang membuat perbedaan, dengan pengalaman, dan kepribadian," tambahnya. "Semoga Tuhan dan takdir memberinya apa yang dia cari di sisa waktunya bersama kami."
Griezmann mengakui 'kesalahan'
Meskipun suasana penuh perayaan, Griezmann tetap kritis terhadap kesalahan-kesalahan individu yang membuat Barcelona mampu menguasai papan skor pada malam itu. Pemain asal Prancis itu, yang secara khusus kehilangan bola yang berujung pada gol kedua Barca, memuji para pendukung setia di Metropolitano yang telah membantu tim melewati rintangan.
Merefleksikan penampilan dan perjalanan ke depan, Griezmann mengatakan kepada Movistar: "Saya sangat senang. Kami membuat dua kesalahan yang langsung harus dibayar mahal dalam pertandingan seperti ini. Saya kehilangan bola yang berujung pada gol kedua. Namun pada akhirnya, berkat dukungan para penggemar dan kualitas kami, kami mampu mencetak gol. Kami tidak nyaman menguasai bola, kami tidak memiliki ketenangan yang dibutuhkan untuk bermain. Namun, kami berhasil lolos ke semifinal. Tidak masalah siapa lawan kami."
Persiapan semifinal dimulai
Atlético menanti pemenang dari laga Arsenal melawan Sporting CP, dengan tim asal Liga Premier itu memegang keunggulan tipis 1-0. Simeone harus menyeimbangkan jadwal kompetisi domestik yang padat sambil menjaga kebugaran skuadnya yang menunjukkan kelelahan yang cukup parah di lini pertahanan saat menghadapi tim asal Catalan tersebut. Setelah berhasil menghindari hasil imbang tanpa gol dalam 36 pertandingan Eropa terakhir mereka, Los Rojiblancos kemungkinan akan mengandalkan keberanian baru mereka dalam menyerang untuk mengamankan tempat di final.