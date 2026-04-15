Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, yang tampak 'terharu', menikmati kemenangan atas 'Barcelona asuhan Lamine Yamal' di Liga Champions dan melontarkan pujian kepada Antoine Griezmann yang disebutnya 'jenius'

Saat merefleksikan evolusi taktis timnya dan kemampuan mereka untuk mengalahkan Barcelona di berbagai era, Simeone menekankan bahwa timnya kini mengutamakan filosofi menyerang.

Saat berbicara kepada media setelah mencapai semifinal keempat dalam kariernya, pelatih Atletico itu mengatakan: "Mengeliminasi Barca di perempat final Liga Champions bukanlah hal yang mudah. Kami telah menghadapi Barca era [Lionel] Messi, Barca era Yamal, dan kami berhasil melakukannya. Sudah 14 tahun berlalu. Melihat tim ini bertanding masih membuat saya terharu. Para pemain telah berganti, kami telah memulai dari awal berkali-kali, dan sekali lagi kami berada di antara empat tim terbaik di Eropa. Betapa indahnya bisa bermain di semifinal Liga Champions!"

Simeone secara khusus menyoroti kehebatan Griezmann, yang akan bergabung dengan Orlando City di MLS musim panas ini, sebagai pilar utama kesuksesan mereka yang berkelanjutan. "Dia seorang jenius. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa kita memiliki seorang jenius sepak bola di sini, seorang pemain yang membuat perbedaan, dengan pengalaman, dan kepribadian," tambahnya. "Semoga Tuhan dan takdir memberinya apa yang dia cari di sisa waktunya bersama kami."