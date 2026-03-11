Pelatih Atalanta, Raffaele Palladino, tetap pada keputusannya untuk tidak 'parkir bus' melawan Bayern Munich meskipun mengalami kekalahan telak di Liga Champions

Meskipun skor yang timpang, Palladino tetap bersikeras bahwa meninggalkan prinsip-prinsipnya bukanlah pilihan. Ia berargumen bahwa gaya bermain agresif dan man-to-man yang membawa Atalanta ke babak gugur harus dipertahankan, terlepas dari kekuatan lawan. “Kekalahan ini adalah pengalaman bagi kami, dan saya akan memainkan strategi ini lagi, karena ini adalah mentalitas kami jika ingin maju di semua kompetisi,” jelas sang pelatih.

Dia juga menampik saran bahwa hasil ini akan meninggalkan bekas luka permanen pada timnya, menambahkan: “Dampak? Tidak, kami selalu bangkit. Kami sudah tahu pada Sabtu nanti, meskipun Inter sangat kuat, kami akan bangkit. Kami harus tetap tegar. Kami menghadapi tim yang kuat, dengan Luis Diaz dan Olise; mereka luar biasa dan ditakdirkan untuk melaju jauh. Saya tetap bangga dengan para pemain saya.”