Pelatih Atalanta, Raffaele Palladino, tetap pada keputusannya untuk tidak 'parkir bus' melawan Bayern Munich meskipun mengalami kekalahan telak di Liga Champions
Bayern memimpin dengan selisih yang signifikan dalam pertandingan babak 16 besar.
Kekalahan tersebut merupakan salah satu yang terberat dalam sejarah Eropa Atalanta, namun mantan manajer Monza meyakini pengalaman tersebut merupakan tantangan yang diperlukan untuk perkembangan klub. Bayern menguasai pertandingan dan mendominasi di Bergamo. Strategi awal Atalanta untuk membanjiri lini tengah justru berbalik merugikan, meninggalkan celah bagi pemain kreatif Bayern untuk dimanfaatkan, yang mengakibatkan defisit tiga gol dalam 25 menit pertama. Bayern kemudian menambah tiga gol lagi di babak kedua, secara efektif mengakhiri pertandingan sebagai persaingan.
Tidak ada penyesalan atas keberanian taktis.
Meskipun skor yang timpang, Palladino tetap bersikeras bahwa meninggalkan prinsip-prinsipnya bukanlah pilihan. Ia berargumen bahwa gaya bermain agresif dan man-to-man yang membawa Atalanta ke babak gugur harus dipertahankan, terlepas dari kekuatan lawan. “Kekalahan ini adalah pengalaman bagi kami, dan saya akan memainkan strategi ini lagi, karena ini adalah mentalitas kami jika ingin maju di semua kompetisi,” jelas sang pelatih.
Dia juga menampik saran bahwa hasil ini akan meninggalkan bekas luka permanen pada timnya, menambahkan: “Dampak? Tidak, kami selalu bangkit. Kami sudah tahu pada Sabtu nanti, meskipun Inter sangat kuat, kami akan bangkit. Kami harus tetap tegar. Kami menghadapi tim yang kuat, dengan Luis Diaz dan Olise; mereka luar biasa dan ditakdirkan untuk melaju jauh. Saya tetap bangga dengan para pemain saya.”
Penolakan untuk duduk dalam
Palladino sangat tegas ketika ditanya apakah strategi "park the bus" yang lebih konservatif mungkin dapat membatasi kerugian. “Kami mengantisipasi kesulitan karena kualitas lawan
di lapangan. Kami mengakui kualitas dan kekuatan mereka. Kami sampai di sini karena kami memiliki mentalitas dan DNA ini, dan kami tidak akan mengubahnya,” ujarnya. “Kami tidak akan mulai bermain pertahanan zona. Saya berpegang pada pendapat ini, dan kami akan menerima hasilnya. Baik kami menang atau belajar.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Atalanta?
Hasil ini tentu saja dapat dikatakan telah mengakhiri kampanye Liga Champions Atalanta, meskipun masih ada leg kedua di Allianz Arena pekan depan. Meskipun mimpi Liga Champions mungkin mulai memudar, Atalanta harus segera beralih fokus ke kompetisi domestik saat mereka bersiap menghadapi laga krusial melawan pemimpin Serie A, Inter Milan. Staf pelatih mengandalkan ketahanan historis tim untuk melewati periode sulit ini dan mempertahankan perjuangan mereka untuk finis di enam besar.
