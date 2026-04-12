Roberto Mancini

Diterjemahkan oleh

Pelatih Al-Sadd dan Kisah Epik Italia... Mancini Terinspirasi Sejarah untuk Mengalahkan Al-Hilal

Al Hilal vs Al-Sadd
Resep Rahasia di Jeddah

Kehadiran "Si Koki Rahasia" di kamp Al-Sadd bukanlah hal sepele seperti yang terlihat pada pandangan pertama, melainkan tampak seperti benang merah yang membuka kembali lembaran-lembaran lama dalam sejarah sepak bola... lembaran-lembaran yang mencatat kemenangan-kemenangan yang terkadang diraih jauh dari lapangan hijau.

Di balik layar yang tenang, tempat detail-detail kecil disiapkan sebelum hiruk-pikuk pertandingan, "Si Koki Rahasia" menemani rombongan tim Qatar ke Jeddah, menjaga resep yang tak terlihat oleh mata, namun bisa membuat perbedaan pada saat-saat krusial. Di sini, sebuah kisah lama terngiang di ingatan, saat bakat saja tidak cukup, Italia membutuhkan sesuatu yang lebih sederhana... dan lebih mendalam.

Antara kamp Al-Sadd hari ini dan kenangan Azzurri puluhan tahun lalu, kisah itu terulang secara samar: apakah kemenangan bisa dimulai dari dapur? Atau apakah yang terjadi di balik pintu tertutuplah yang menggambar kontur kejayaan sebelum ditulis di lapangan?

Para penggemar Arab menantikan salah satu pertandingan puncak sepak bola Asia, ketika Al-Hilal Saudi bertemu dengan Al-Sadd Qatar di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal besok Senin, dalam babak 16 besar Liga Champions Asia untuk musim 2025-2026.

Pemenang dari pertandingan Al-Hilal dan Al-Sadd akan lolos ke babak perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan klub Jepang Vissel Kobe, dalam turnamen yang babak-babak penentunya diselenggarakan di kota Jeddah.

    Mancini mengerahkan kekuatan Al-Sadd dengan 10 pemain asing

    Pilihan Roberto Mancini, pelatih asal Italia dari Al Sadd, mencakup skuad yang kuat beranggotakan 24 pemain, termasuk 10 pemain asing, yang dipimpin oleh pemain Brasil Paulo Otávio sebagai bek kiri, rekan senegaranya Giovanni Henrique sebagai sayap kanan, dan Claudinho sebagai gelandang serang, serta Roberto Firmino sebagai penyerang tengah.

    Daftar tersebut juga mencakup pemain Maroko Romain Saïss di lini belakang, pemain Uruguay Agustín Soria di lini tengah, penyerang Spanyol Rafa Mochica, bek kanan Prancis Younes El Hannash, sayap Belanda Javiero Delroson, dan gelandang Mali Mohamed Kamara.

    Daftar tersebut juga mencakup 14 pemain Qatar, dipimpin oleh bintang internasional Akram Afif, Pemain Terbaik Asia pada tahun 2019 dan 2023, bersama kapten tim Hassan Al-Haydos, serta Pedro Miguel, bek kanan timnas Qatar.

    Daftar lengkap Al-Sadd adalah sebagai berikut: "Saad Al-Dosari, Meshal Barsham, Youssef Al-Balushi, Karim Mohammed, Pedro Miguel, Roman Saiss, Ahmed Suhail, Paulo Otávio, Tariq Salman, Agustín Soria, Mohamed Kamara, Rafa Mochica, Akram Afif, Hashim Ali, Giovanni Henrique, Claudinho, Roberto Firmino, Younes Al-Hannash, Ali Asad, Javiero Delroson, Khokhi Boualam, Hassan Al-Haydos, Mohamed Al-Bakri, Abdullah Al-Yazidi".

    Koki pribadi yang mendampingi rombongan Al-Sadd

    Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa rombongan Al-Sadd di Jeddah didampingi oleh seorang juru masak pribadi, sebagai langkah untuk menjaga program gizi tim selama masa tinggal mereka.

    Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa klub asal Qatar tersebut membawa seorang koki asal Tunisia dalam rombongannya yang terdiri dari 55 orang, termasuk para pemain serta staf teknis dan administrasi, guna memastikan kepatuhan terhadap pola makan yang telah ditentukan.

    Mancini berharap dapat memanfaatkan detail-detail ini untuk mencapai kesiapan terbaik, terutama mengingat absennya beberapa pemain Al-Hilal, terutama Mohamed Kano, Malcom de Oliveira, Kalidou Koulibaly, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, dan Youssef Akchichik.

  • FBL-SPAIN-1982 FIFA WORLD CUP-FINAL-ITALY-WEST GERMANYAFP

    Pelatih Italia dan Piala Dunia 1982

    Peristiwa ini mengingatkan kita pada sebuah kisah menarik dalam sejarah sepak bola, yang terjadi pada putaran final Piala Dunia 1982 yang diselenggarakan di Spanyol.

    Timnas Italia memasuki turnamen tersebut tanpa menjadi favorit, setelah hanya dua kali menjuarai gelar pada tahun 1934 dan 1938, namun mereka berhasil menorehkan babak baru dalam sejarah dengan meraih gelar ketiga setelah mengalahkan Jerman Barat 3-1 di final, di Stadion Santiago Bernabéu.

    Sebelum turnamen dimulai, timnas Italia menghadapi krisis tak terduga, setelah bea cukai di kota Barcelona menolak memasukkan sejumlah besar pasta yang dibawa tim ke kamp pelatihan mereka, yang memicu kekhawatiran staf pelatih mengingat pentingnya pasta dalam pola makan para pemain.

    Pelatih Enzo Bearzot segera bertindak dan meminta pejabat Federasi Sepak Bola Italia untuk mengambil langkah mengatasi krisis tersebut, sehingga koki tim nasional, Lorini, ditugaskan untuk membeli pasokan besar pasta dari pasar lokal. Koki tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya, dan para pemain kembali ke pola makan biasa mereka, yang berdampak positif pada performa mereka di lapangan.

    Meskipun memulai fase grup dengan tersendat, di mana Italia lolos tanpa meraih kemenangan, setelah tiga hasil imbang melawan Polandia, Peru, dan Kamerun, tim ini menampilkan performa luar biasa di babak gugur. Mereka mengalahkan Argentina dan Brasil, sebelum mengalahkan Polandia di semifinal, dan akhirnya menjuarai turnamen dengan mengalahkan Jerman Barat.

    Di antara keceriaan dan keseriusan, "pasta" tetap menjadi salah satu kisah terkenal yang terkait dengan kemenangan Italia, sebuah cerita yang menegaskan bahwa detail terkecil pun dapat membuat perbedaan di dunia sepak bola.

