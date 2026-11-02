Pelatih kepala Al-Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, menolak menyerah pada tekanan usai kekalahan telak dari klub Uni Emirat Arab, Al-Ain, dengan skor 1-4, dalam laga pekan keempat Liga Champions Asia Elite, seraya menegaskan bahwa timnya masih berada dalam tahap perkembangan, dan bahwa mencapai level yang didambakan para suporter membutuhkan waktu serta kerja berkelanjutan, bukan sekadar perubahan yang terjadi dengan sekali tekan tombol.

Wissing menekankan, dalam konferensi pers seusai pertandingan, komitmennya terhadap para pemainnya dan pembelaannya atas mereka meski hasilnya pahit, dengan berkata: "Saya sangat senang dengan para pemain yang ada di tim saya, dan saya akan membela mereka sampai napas terakhir. Ini adalah tim yang sama yang memulai masa persiapan bersama kami, tapi apa yang terjadi sejak awal persiapan hingga hari ini? Kami telah berkembang, dan kami bukan mesin yang bisa berubah dengan sekali tekan tombol."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan bahwa melewati periode-periode sulit adalah hal yang wajar dalam perjalanan membangun tim, seraya menjelaskan: "Wajar jika ada hari-hari yang sulit, tetapi kami bekerja hari demi hari, pekan demi pekan demi perkembangan. Para suporter layak mendapatkan yang terbaik, klub juga layak mendapatkannya, dan ada pekerjaan besar di hadapan kami. Sayangnya, hanya hasil yang menjadi penilaian atas kerja para pelatih, dan terkadang hasil itu tidak adil."