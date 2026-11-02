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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Pelatih Al Ittihad setelah tamparan Al Ain: Kami bukan mesin yang bisa berubah hanya dengan menekan tombol!

Al Ittihad vs Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Champions League Elite
J. Wissing
Arab Saudi
Uni Emirat Arab
Jerman

Komentar pertama dari pelatih kepala usai kejutan sang pemimpin

Pertandingan berikutnya
ITT

ITT

Saudi Pro League

06 Nov 2026

NEO

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ALW

ALW

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08 Nov 2026

ALA

ALA

Pelatih kepala Al-Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, menolak menyerah pada tekanan usai kekalahan telak dari klub Uni Emirat Arab, Al-Ain, dengan skor 1-4, dalam laga pekan keempat Liga Champions Asia Elite, seraya menegaskan bahwa timnya masih berada dalam tahap perkembangan, dan bahwa mencapai level yang didambakan para suporter membutuhkan waktu serta kerja berkelanjutan, bukan sekadar perubahan yang terjadi dengan sekali tekan tombol.

Wissing menekankan, dalam konferensi pers seusai pertandingan, komitmennya terhadap para pemainnya dan pembelaannya atas mereka meski hasilnya pahit, dengan berkata: "Saya sangat senang dengan para pemain yang ada di tim saya, dan saya akan membela mereka sampai napas terakhir. Ini adalah tim yang sama yang memulai masa persiapan bersama kami, tapi apa yang terjadi sejak awal persiapan hingga hari ini? Kami telah berkembang, dan kami bukan mesin yang bisa berubah dengan sekali tekan tombol."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan bahwa melewati periode-periode sulit adalah hal yang wajar dalam perjalanan membangun tim, seraya menjelaskan: "Wajar jika ada hari-hari yang sulit, tetapi kami bekerja hari demi hari, pekan demi pekan demi perkembangan. Para suporter layak mendapatkan yang terbaik, klub juga layak mendapatkannya, dan ada pekerjaan besar di hadapan kami. Sayangnya, hanya hasil yang menjadi penilaian atas kerja para pelatih, dan terkadang hasil itu tidak adil."

  • Vicenzo: Tim Tidak Bisa Dinilai dari Satu Malam Saja

    Pelatih Al Ittihad berbicara tentang beratnya kekalahan menghadapi Al Ain, dengan menilai bahwa penurunan performa bisa saja terjadi dalam beberapa pertandingan, dan hal itu tidak seharusnya menghapus apa yang telah ditampilkan para pemain dalam laga-laga sebelumnya. Ia berkata: "Ini adalah malam yang sulit, dan penurunan performa bisa saja terjadi. Berapa kali kami tertinggal lalu bangkit dalam hasil pertandingan? Yang terakhir adalah laga melawan Neftchi. Dan berapa kali para pemain menunjukkan semangat sang macan? Saya akan berlaku tidak adil terhadap tim jika menilainya hanya berdasarkan apa yang ditampilkan hari ini."

    Fessing menegaskan bahwa perjalanan kompetisi masih panjang, dan bahwa timnya membutuhkan pengembangan dalam berbagai aspek, terutama pada sisi mental dan fisik, untuk menghadapi tim-tim kuat, seraya menunjukkan bahwa hasil-hasil positif di awal musim bukan berarti tim tanpa kesalahan.

    Ia menjelaskan: "Jika kami ingin bersaing, kami harus menjadi lebih baik. Fase persiapan berjalan baik, dan hasil di awal juga baik, tetapi sebagian orang tidak mau melihat kesalahan ketika kami menang, meskipun kami mencermatinya dan berupaya memperbaikinya. Apa yang terjadi sekarang adalah bagian dari fase perkembangan, dan ini bukan alasan, karena saya tidak mencari-cari alasan."

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  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Padatnya jadwal pertandingan dan kelelahan: apakah keduanya menjelaskan kejatuhan ini?

    Pelatih asal Jerman itu menyoroti perbedaan kondisi persiapan antara kedua tim, menjelaskan bahwa Al Ain mendapatkan waktu persiapan penuh selama satu pekan, sementara Al Ittihad hanya memiliki tiga hari, di tengah padatnya jadwal pertandingan dan menumpuknya beban fisik.

    Fissing mengatakan: "Al Ain punya satu pekan untuk bersiap, sementara kami hanya punya tiga hari. Sejak kedatangan saya, saya melihat ada perkembangan pada tim, dan kami sudah memainkan 18 pertandingan, sehingga pengelolaan beban dan tenaga menjadi hal yang sangat penting. Kesalahan-kesalahan kecil berdampak pada tim, dan kami harus fokus pada pemulihan dan recovery, karena masih ada banyak pekerjaan di depan kami."

    Ia menambahkan bahwa tim perlu terus bekerja agar mampu mengimbangi para pesaing baik dari sisi fisik maupun mental, sembari menegaskan bahwa proses pengembangan belum mencapai titik akhir, dan bahwa Al Ittihad masih berada di awal perjalanan menuju level yang ingin dicapainya.

  • Saya bertanggung jawab, dan kekalahan ini bukan karena taktik

    Meski membela para pemainnya, Vicing menegaskan bahwa ia memikul tanggung jawab penuh atas hasil-hasil yang diraih, sekaligus menolak menganggap kekalahan dari Al Ain sebagai bukti adanya kesalahan taktik. Ia berkata: "Sebagai pelatih, saya memikul tanggung jawab 100%. Dalam setiap pertandingan yang tidak berjalan dengan baik, saya yang bertanggung jawab, dan tidak perlu saya mengulanginya setiap kali."

    Ia menambahkan: "Ketika tim memulai pertandingan dengan benar, tidak bisa dikatakan bahwa taktiknya salah. Apa yang terjadi hari ini bukan karena taktik, melainkan ini adalah malam di Liga Champions Asia, dan di hadapan kami ada tim kuat yang memiliki pengalaman besar di turnamen ini. Kami harus hadir dalam setiap detail dan tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini."

    Vicing menekankan bahwa mengembalikan Al Ittihad ke posisi semestinya membutuhkan waktu, seraya menjelaskan: "Agar kita realistis, kami bukanlah Al Ittihad yang kami inginkan, dan kami tidak bisa berubah hanya dengan menekan tombol. Kami harus berkembang dan bekerja, karena musim lalu belum lama berlalu, dan ada hal-hal yang tidak berjalan baik. Kami berusaha mengembangkan segala sesuatu, dan kami masih berada di awal perjalanan. Kami harus bekerja agar bisa kembali secepat mungkin."

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  • Pengakuan atas Kesalahan, Al Ain Manfaatkan Titik Lemah Al Ittihad

    Dalam evaluasinya terhadap pertandingan, Vissing menunjukkan kekecewaannya atas hasil tersebut, menegaskan bahwa timnya menyadari sulitnya menghadapi lawan yang memiliki pengalaman benua dan potensi besar, namun timnya tidak memanfaatkan permulaan yang baik di kedua babak untuk menerjemahkannya menjadi gol.

    Ia mengatakan: "Kami merasa sangat kecewa setelah kekalahan ini. Kami tahu sulitnya menghadapi tim yang punya pengalaman dan telah meraih hasil-hasil besar, dan kami pun telah bersiap untuk pertandingan ini, tetapi saya rasa kami memulai babak pertama dan kedua dengan baik, namun kami tidak mampu menerjemahkan keunggulan kami menjadi gol."

    Sang pelatih mengkritik cara timnya kebobolan beberapa gol, menambahkan: "Gol kedua itu konyol dan kami kebobolan dengan buruk, lalu setelah kami mencetak gol, kami mendapatkan kepercayaan diri, tetapi kami kembali kebobolan satu gol dengan cara yang konyol. Kami menghadapi tim yang cerdas dan memiliki potensi bagus, sementara kami tidak dalam kondisi terbaik baik secara mental, fisik, maupun teknis."

    Vissing menutup pernyataannya dengan mengakui pengaruh kelelahan terhadap penampilan para pemainnya, dengan berkata: "Kelelahan memengaruhi kami, dan kami tidak mampu mengimbangi lawan secara fisik. Saya telah berbicara dengan para pemain dan mengatakan kepada mereka bahwa jika kami ingin bersaing, kami harus menjadi lebih baik. Ini adalah kenyataan yang menyakitkan, dan kami harus mengangkat kepala serta menghadapinya."

Pertandingan berikutnya
ITT

ITT

Saudi Pro League

06 Nov 2026

NEO

NEO

ALW

ALW

ADNOC Pro League

08 Nov 2026

ALA

ALA