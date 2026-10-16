AFP
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Pelatih AC Milan Ruben Amorim puji Alphadjo Cissè yang mencetak sejarah lewat hat-trick spektakuler di Liga Europa melawan RB Salzburg
Malam bersejarah di Salzburg
Cisse mengukir namanya dalam sejarah sepakbola Italia saat Milan menang telak 4-0 atas Salzburg di Liga Europa UEFA. Pada usia 19 tahun 358 hari, gelandang itu menjadi pemain Italia termuda yang mencetak hat-trick di kompetisi besar Eropa. Ia memecahkan rekor lama milik Giancarlo Danova, yang berusia 20 tahun 309 hari ketika mencetak hat-trick untuk Milan melawan Olympiacos pada 1959.
Selain mencetak rekor nasional, Cisse menjadi pemain Milan pertama yang mencetak tiga gol dalam satu pertandingan di kompetisi Eropa sejak Filippo Inzaghi. Mantan penyerang Italia itu mencetak hat-trick melawan Deportivo La Coruna di Liga Champions pada September 2002.
- Getty Images Sport
Amorim puji dampak bersejarah Cisse
Amorim segera memuji pemain muda itu, tetapi tetap berpandangan realistis soal perkembangan pemain. Pelatih asal Portugal tersebut mengatakan bahwa meski sang pemain memiliki potensi besar, masih banyak hal yang perlu dibenahi di balik layar. Amorim menyoroti tuntutan fisik di level tertinggi dan menilai gelandang itu masih beradaptasi dengan kerasnya sepakbola profesional, kendati bakat alaminya sudah terlihat jelas.
“Jasa saya? Dia tidak berutang apa pun kepada saya dan pantas mendapat kesempatan yang kini diberikan kepadanya. Dia bisa tampil eksplosif, tetapi masih perlu meningkatkan kondisi fisiknya, bisa dibilang begitu. Namun, dia punya semangat juang yang besar. Dia masih harus berkembang dalam latihan maupun pertandingan, tetapi malam ini, semua pujian layak diberikan kepadanya. Hat-trick-nya luar biasa dan dia memiliki potensi yang sangat besar,” kata Amorim kepada Sky Sport Italia.
Sensasi Milan mencuri perhatian
Cisse menjalani musim debut yang gemilang bersama Milan setelah resmi bergabung pada musim panas ini. Ia direkrut pada Februari sebelum dipinjamkan kembali ke Catanzaro, klub divisi kedua. Gelandang serang itu langsung menunjukkan pengaruhnya di lapangan dengan mencetak dua gol dalam lima penampilan di Serie A musim ini. Ia juga mencetak gol untuk tim Italia U-21 saat menghadapi Armenia pada awal bulan ini.
Dalam laga melawan Salzburg, ia membuka skor menjadi 1-0 lewat sundulan pada awal pertandingan, lalu menggandakan keunggulan melalui penyelesaian dari jarak dekat menjelang akhir babak pertama. Ia melengkapi hat-trick tak lama setelah jeda lewat sepakan kaki kanan, sebelum pemain pengganti Goncalo Ramos memastikan kemenangan telak. "Saya sangat senang dengan hat-trick ini, dan juga dengan kemenangan ini. Saya sangat senang dan pasti akan membawa performa ini ke pertandingan berikutnya," ujar Cisse, seperti dikutip ESPN.
- Getty Images Sport
Kelonggaran jelang ujian melawan Atalanta
Kemenangan ini membantu Milan kembali stabil setelah mengawali musim dengan berat di bawah kepemimpinan Amorim. Dengan talenta muda seperti Cisse yang mulai menunjukkan kelayakan untuk mendapat menit bermain lebih rutin, sang pelatih kini menghadapi dilema yang menyenangkan dalam memilih pemain. Hasil ini juga menjadi dorongan besar bagi tim asuhan Amorim saat mereka berupaya melewati jadwal pertandingan yang padat, dengan laga sulit Serie A melawan Atalanta menanti dalam waktu dekat.
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