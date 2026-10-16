Amorim segera memuji pemain muda itu, tetapi tetap berpandangan realistis soal perkembangan pemain. Pelatih asal Portugal tersebut mengatakan bahwa meski sang pemain memiliki potensi besar, masih banyak hal yang perlu dibenahi di balik layar. Amorim menyoroti tuntutan fisik di level tertinggi dan menilai gelandang itu masih beradaptasi dengan kerasnya sepakbola profesional, kendati bakat alaminya sudah terlihat jelas.

“Jasa saya? Dia tidak berutang apa pun kepada saya dan pantas mendapat kesempatan yang kini diberikan kepadanya. Dia bisa tampil eksplosif, tetapi masih perlu meningkatkan kondisi fisiknya, bisa dibilang begitu. Namun, dia punya semangat juang yang besar. Dia masih harus berkembang dalam latihan maupun pertandingan, tetapi malam ini, semua pujian layak diberikan kepadanya. Hat-trick-nya luar biasa dan dia memiliki potensi yang sangat besar,” kata Amorim kepada Sky Sport Italia.