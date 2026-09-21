Getty Images Sport
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Pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui kesalahan taktik Manchester United dan berjanji mengubah formasi
Beradaptasi dengan tantangan baru di Serie A
Setelah kemenangan 3-0 atas Lecce pada Minggu, Amorim berbicara kepada Gazzetta dello Sport tentang evolusi taktiknya baru-baru ini. Sang manajer menjalani masa sulit selama 14 bulan di Manchester United, di mana ketergantungannya pada formasi tiga bek pada akhirnya membuatnya dipecat setelah hanya memenangi 24 dari 63 pertandingan.
Namun, AC Milan melihat pendekatan yang berbeda. Setelah mengubah sistemnya menjadi empat bek saat menghadapi Lecce, Amorim menyatakan: "Saya tidak bisa mengulangi kesalahan saya di Manchester. Jika kami tidak memiliki karakteristik untuk bermain dengan cara tertentu, kami harus beradaptasi."
- Getty Images Sport
Menemukan kebebasan di lapangan
Penyesuaian taktik itu langsung membuahkan hasil ketika Christian Pulisic, Adrien Rabiot, dan Diego Moreira sama-sama mencetak gol dalam penampilan dominan. Amorim mengungkapkan kepuasannya atas cara AC Milan menjalankan rencana permainan, dengan melepaskan diri dari struktur kaku yang mewarnai masanya di Inggris.
"Kemenangan yang hebat. Saya menyukai pergerakannya, terutama kedalaman serangan. Kami mengendalikan permainan dan membaca lawan dengan baik," jelasnya. "Ini masa yang berbeda, tetapi kami sedang berkembang. Hari ini para pemain punya lebih banyak kebebasan; dalam beberapa pertandingan terakhir kami sedikit terlalu statis, terpaku."
Mengelola bintang veteran seperti Luka Modric
Meski AC Milan telah menerima fleksibilitas baru ini, Amorim mengindikasikan bahwa formasi tradisionalnya belum sepenuhnya ditinggalkan. "Kami akan kembali membangun dengan tiga pemain, tetapi kita lihat nanti. Di Italia, para pelatih sangat bagus, terutama dalam menekan tim lain satu lawan satu," tambahnya.
Sang manajer juga menyesuaikan pendekatannya untuk memaksimalkan dampak gelandang veteran Luka Modric. Menyadari kekuatan unik sang pemain, Amorim berkata: "Dengan Modric, kami harus menguasai bola dalam waktu lama, tetapi dia siap bermain di setiap pertandingan yang kami butuhkan. Jika kami hanya memainkan laga transisi, itu tidak baik untuknya."
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk AC Milan?
AC Milan tetap tak terkalahkan di Serie A, menempati peringkat kelima klasemen dan hanya tertinggal dua poin dari pemuncak Roma setelah lima pertandingan. Amorim kini akan berupaya membangun momentum positif ini saat timnya bersiap menghadapi laga-laga domestik berikutnya. Skuad itu harus terus beradaptasi dengan filosofi fleksibelnya saat mereka berupaya melancarkan tantangan serius dalam perebutan gelar musim ini.
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