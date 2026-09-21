Setelah kemenangan 3-0 atas Lecce pada Minggu, Amorim berbicara kepada Gazzetta dello Sport tentang evolusi taktiknya baru-baru ini. Sang manajer menjalani masa sulit selama 14 bulan di Manchester United, di mana ketergantungannya pada formasi tiga bek pada akhirnya membuatnya dipecat setelah hanya memenangi 24 dari 63 pertandingan.

Namun, AC Milan melihat pendekatan yang berbeda. Setelah mengubah sistemnya menjadi empat bek saat menghadapi Lecce, Amorim menyatakan: "Saya tidak bisa mengulangi kesalahan saya di Manchester. Jika kami tidak memiliki karakteristik untuk bermain dengan cara tertentu, kami harus beradaptasi."