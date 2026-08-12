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HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Pelapis Harry Kane! Bayern Munich mengincar striker Premier League kejutan meski pembekuan transfer berlaku

Transfers
Bayern Munich
H. Kane
Premier League
I. Thiago
Bundesliga
Brentford
Tottenham Hotspur

Bayern Munich dilaporkan tengah menjajaki langkah mengejutkan untuk merekrut striker Brentford, Igor Thiago, saat mereka berupaya mendapatkan pelapis yang andal bagi Harry Kane. Meski petinggi di Allianz Arena sebelumnya mengisyaratkan bahwa aktivitas transfer mereka untuk musim panas ini telah selesai, pencarian penyerang nomor sembilan tradisional tampaknya kembali dihidupkan.

  • Bayern membidik bintang Premier League untuk menambah kedalaman lini serang

    Raksasa Bavaria itu ingin memperkuat lini depan mereka dan dilaporkan telah mengidentifikasi Thiago sebagai kandidat ideal untuk mendukung Kane. Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira, Bayern telah menunjukkan minat serius kepada striker Brentford tersebut dan sudah memulai pembicaraan awal terkait potensi kepindahan ke Bundesliga.

    Kebutuhan akan pelapis spesialis menjadi semakin mendesak setelah kepergian Nicolas Jackson, yang kembali ke Chelsea setelah masa peminjamannya di Munich. Meski Kane tetap menjadi pusat serangan yang tak terbantahkan, kurangnya pengganti alami memaksa klub untuk mempertimbangkan kembali sikap mereka terkait kedatangan pemain baru.


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  • igor-thiago(C)Getty Images

    Rekor impresif Thiago di Inggris datang dengan harga yang harus dibayar

    Thiago menikmati musim yang sensasional di Inggris musim lalu, dengan memantapkan dirinya sebagai salah satu penyerang paling produktif di Premier League. Penyerang asal Brasil itu tampil dalam 38 pertandingan Premier League untuk Brentford, mencetak 22 gol dan menyumbang 1 assist, serta mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak kedua di kasta tertinggi Inggris, hanya di belakang superstar Man City Erling Haaland.

    Namun, memboyong sang striker dari Gtech Community Stadium tidak akan menjadi tugas sederhana bagi juara rekor Jerman itu. Kontrak Thiago saat ini dengan Brentford berlaku hingga Juni 2031, dan laporan menyebut tidak ada klausul rilis yang disertakan dalam kesepakatan tersebut.


  • Kane siap bertahan jangka panjang di Bayern Munich

    Pencarian pemain pelapis datang saat Kane bersiap semakin mengukuhkan statusnya sebagai legenda Bayern. Kapten Inggris itu tampil sensasional sejak pindah ke Jerman, dan penyerang berusia 33 tahun itu dilaporkan akan menggelar pembicaraan dengan raksasa Jerman tersebut mengenai perpanjangan kontraknya saat ini.

    Komitmen Kane kepada klub didorong oleh keinginannya untuk menjuarai Liga Champions, trofi yang ia yakini sangat mungkin diraih bersama skuad saat ini. Musim lalu, penyerang veteran itu mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan di semua kompetisi, sehingga total koleksinya menjadi 146 gol dalam 147 penampilan bersama Bayern Munich.


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  • FC Bayern München Celebrate Winning The Bundesliga Championship At MarienplatzGetty Images Sport

    Opsi internal dan strategi musim panas

    Sebelum muncul kaitan dengan Thiago, direktur Bayern Max Eberl mengatakan bahwa perekrutan mereka sudah "selesai" untuk musim panas ini. Klub berfokus pada area-area tertentu, dengan mendatangkan Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt untuk memperkuat posisi full-back dan Ismael Saibari dari PSV Eindhoven untuk menambah kreativitas di sektor sayap. Ada keyakinan di Sabener Strasse bahwa skuad mereka sudah cukup seimbang untuk bersaing di semua ajang tanpa investasi besar lebih lanjut.

    Tanpa adanya rekrutan baru, pelatih kepala Vincent Kompany tetap bisa mengandalkan solusi internal untuk mengisi kekosongan saat Kane membutuhkan istirahat. Serge Gnabry cukup sering dimainkan dalam peran sentral dan menawarkan alternatif yang lebih mobile dibanding profil penyerang nomor 9 tradisional.