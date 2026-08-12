Raksasa Bavaria itu ingin memperkuat lini depan mereka dan dilaporkan telah mengidentifikasi Thiago sebagai kandidat ideal untuk mendukung Kane. Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira, Bayern telah menunjukkan minat serius kepada striker Brentford tersebut dan sudah memulai pembicaraan awal terkait potensi kepindahan ke Bundesliga.

Kebutuhan akan pelapis spesialis menjadi semakin mendesak setelah kepergian Nicolas Jackson, yang kembali ke Chelsea setelah masa peminjamannya di Munich. Meski Kane tetap menjadi pusat serangan yang tak terbantahkan, kurangnya pengganti alami memaksa klub untuk mempertimbangkan kembali sikap mereka terkait kedatangan pemain baru.



