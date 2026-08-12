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Pelapis Harry Kane! Bayern Munich mengincar striker Premier League kejutan meski pembekuan transfer berlaku
Bayern membidik bintang Premier League untuk menambah kedalaman lini serang
Raksasa Bavaria itu ingin memperkuat lini depan mereka dan dilaporkan telah mengidentifikasi Thiago sebagai kandidat ideal untuk mendukung Kane. Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira, Bayern telah menunjukkan minat serius kepada striker Brentford tersebut dan sudah memulai pembicaraan awal terkait potensi kepindahan ke Bundesliga.
Kebutuhan akan pelapis spesialis menjadi semakin mendesak setelah kepergian Nicolas Jackson, yang kembali ke Chelsea setelah masa peminjamannya di Munich. Meski Kane tetap menjadi pusat serangan yang tak terbantahkan, kurangnya pengganti alami memaksa klub untuk mempertimbangkan kembali sikap mereka terkait kedatangan pemain baru.
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Rekor impresif Thiago di Inggris datang dengan harga yang harus dibayar
Thiago menikmati musim yang sensasional di Inggris musim lalu, dengan memantapkan dirinya sebagai salah satu penyerang paling produktif di Premier League. Penyerang asal Brasil itu tampil dalam 38 pertandingan Premier League untuk Brentford, mencetak 22 gol dan menyumbang 1 assist, serta mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak kedua di kasta tertinggi Inggris, hanya di belakang superstar Man City Erling Haaland.
Namun, memboyong sang striker dari Gtech Community Stadium tidak akan menjadi tugas sederhana bagi juara rekor Jerman itu. Kontrak Thiago saat ini dengan Brentford berlaku hingga Juni 2031, dan laporan menyebut tidak ada klausul rilis yang disertakan dalam kesepakatan tersebut.
Kane siap bertahan jangka panjang di Bayern Munich
Pencarian pemain pelapis datang saat Kane bersiap semakin mengukuhkan statusnya sebagai legenda Bayern. Kapten Inggris itu tampil sensasional sejak pindah ke Jerman, dan penyerang berusia 33 tahun itu dilaporkan akan menggelar pembicaraan dengan raksasa Jerman tersebut mengenai perpanjangan kontraknya saat ini.
Komitmen Kane kepada klub didorong oleh keinginannya untuk menjuarai Liga Champions, trofi yang ia yakini sangat mungkin diraih bersama skuad saat ini. Musim lalu, penyerang veteran itu mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan di semua kompetisi, sehingga total koleksinya menjadi 146 gol dalam 147 penampilan bersama Bayern Munich.
- Getty Images Sport
Opsi internal dan strategi musim panas
Sebelum muncul kaitan dengan Thiago, direktur Bayern Max Eberl mengatakan bahwa perekrutan mereka sudah "selesai" untuk musim panas ini. Klub berfokus pada area-area tertentu, dengan mendatangkan Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt untuk memperkuat posisi full-back dan Ismael Saibari dari PSV Eindhoven untuk menambah kreativitas di sektor sayap. Ada keyakinan di Sabener Strasse bahwa skuad mereka sudah cukup seimbang untuk bersaing di semua ajang tanpa investasi besar lebih lanjut.
Tanpa adanya rekrutan baru, pelatih kepala Vincent Kompany tetap bisa mengandalkan solusi internal untuk mengisi kekosongan saat Kane membutuhkan istirahat. Serge Gnabry cukup sering dimainkan dalam peran sentral dan menawarkan alternatif yang lebih mobile dibanding profil penyerang nomor 9 tradisional.
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