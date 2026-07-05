"Pelanggaran aturan yang memalukan" di Piala Dunia! Keputusan mengejutkan dari Donald Trump dan Gianni Infantino memicu gelombang kemarahan

Peraturan FIFA menetapkan bahwa kartu merah secara otomatis mengakibatkan skorsing satu pertandingan, yang tidak dapat diajukan banding oleh tim pemain yang bersangkutan. Namun, Komisi Disiplin FIFA mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa mereka telah mengubah hukuman tersebut, dan mengubahnya "dari skorsing tanpa masa percobaan menjadi skorsing dengan masa percobaan, disertai masa percobaan selama satu tahun". Asosiasi Sepak Bola Belgia, yang akan menjadi lawan AS berikutnya, berencana untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.

Nicholas McGeehan dari organisasi FairSquare, yang telah mengajukan pengaduan terhadap Infantino ke Komisi Etika FIFA, juga menunjukkan kemarahannya kepada SID: “Aturan jelas-jelas dilanggar dengan cara yang menguntungkan kepentingan politik Presiden AS,” jelas McGeehan. Pertanyaannya adalah, “peran apa yang dimainkan oleh Presiden FIFA dalam hal ini. Federasi nasional dan politisi harus menuntut jawaban dari FIFA. Jika negara tuan rumah telah menggunakan pengaruh politiknya terhadap Presiden FIFA untuk menciptakan keuntungan yang tidak adil, itu akan menjadi pelanggaran aturan yang memalukan dan manipulasi terhadap kompetisi.”