Sebagaimana dilaporkan oleh New York Times dan kantor berita AFP dengan mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, kepala negara tersebut secara pribadi menelepon Presiden FIFA Gianni Infantino setelah pertandingan Rabu lalu untuk meminta agar kartu merah yang diberikan kepada Balogun ditinjau kembali.
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"Pelanggaran aturan yang memalukan" di Piala Dunia! Keputusan mengejutkan dari Donald Trump dan Gianni Infantino memicu gelombang kemarahan
Pada hari Minggu, FIFA benar-benar mencabut kartu merah yang diterima Balogun dalam pertandingan babak 16 besar melawan Bosnia-Herzegovina (2:0) dan menjatuhkan sanksi skorsing bersyarat. Dengan demikian, pemain berusia 25 tahun itu berhak bermain pada Senin malam (waktu setempat) dalam pertandingan babak 16 besar antara Amerika Serikat melawan Belgia. Federasi Sepak Bola Belgia telah mengajukan protes terhadap keputusan tersebut. Trump segera mengucapkan terima kasih kepada FIFA melalui platform Truth Social-nya "karena telah melakukan hal yang benar dan membatalkan ketidakadilan besar!" FIFA untuk sementara belum menanggapi permintaan klarifikasi dari SID terkait laporan mengenai Trump tersebut.
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Kontroversi di Piala Dunia? "Aturan jelas-jelas dilanggar"
Peraturan FIFA menetapkan bahwa kartu merah secara otomatis mengakibatkan skorsing satu pertandingan, yang tidak dapat diajukan banding oleh tim pemain yang bersangkutan. Namun, Komisi Disiplin FIFA mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa mereka telah mengubah hukuman tersebut, dan mengubahnya "dari skorsing tanpa masa percobaan menjadi skorsing dengan masa percobaan, disertai masa percobaan selama satu tahun". Asosiasi Sepak Bola Belgia, yang akan menjadi lawan AS berikutnya, berencana untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.
Nicholas McGeehan dari organisasi FairSquare, yang telah mengajukan pengaduan terhadap Infantino ke Komisi Etika FIFA, juga menunjukkan kemarahannya kepada SID: “Aturan jelas-jelas dilanggar dengan cara yang menguntungkan kepentingan politik Presiden AS,” jelas McGeehan. Pertanyaannya adalah, “peran apa yang dimainkan oleh Presiden FIFA dalam hal ini. Federasi nasional dan politisi harus menuntut jawaban dari FIFA. Jika negara tuan rumah telah menggunakan pengaruh politiknya terhadap Presiden FIFA untuk menciptakan keuntungan yang tidak adil, itu akan menjadi pelanggaran aturan yang memalukan dan manipulasi terhadap kompetisi.”
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