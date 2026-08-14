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'Pelajari aturan permainan!' - Mantan dokter Chelsea Eva Carneiro mengecam Jose Mourinho dan John Terry saat dokumenter Netflix membuka kembali kontroversi 2015
Carneiro membalas legenda Chelsea
Carneiro tak menahan diri setelah menyaksikan Mourinho dan Terry membahas akhir kariernya di Chelsea dalam dokumenter 'Mourinho'. Perselisihan itu bermula pada Agustus 2015 ketika Carneiro dan kepala fisioterapis Jon Fearn masuk ke lapangan untuk menangani Eden Hazard pada masa injury time dalam hasil imbang 2-2.
Mengingat Thibaut Courtois sebelumnya telah dikartu merah, intervensi mereka untuk sementara membuat Chelsea hanya memiliki sembilan pemain di lapangan. Hal itu memicu luapan emosi publik dari Mourinho, yang pada akhirnya membuat Carneiro meninggalkan Stamford Bridge dan menyelesaikan gugatan hukum atas pemecatan konstruktif di tribunal ketenagakerjaan.
Menanggapi rekaman baru itu di media sosial, Carneiro mengungkapkan frustrasinya karena situasi tersebut kembali disorot. "11 tahun kemudian dan kita kembali mengulang yang terburuk. Semoga mereka menghasilkan uang," tulisnya di X. Ia secara khusus menyoroti klaim Terry tentang adanya "pemahaman" di ruang ganti terkait penanganan medis, dengan menyatakan: "Kami terikat oleh kode etik medico-legal. Sejujurnya akan baik jika John Terry mempelajari aturan permainan. Sudah cukup lama, kawan."
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Mourinho menegaskan lagi klaim soal 'kepolosan'
Dalam dokumenter tersebut, Mourinho tetap teguh pada keyakinannya bahwa staf medis salah karena ikut campur dalam alur pertandingan saat hasil laga sedang dipertaruhkan, dengan menyebut mereka "impulsif dan naif".
"Saya bukan dokter, tetapi mata saya tahu kapan seorang pemain cedera, dan mata saya tahu kapan seorang pemain tidak cedera," jelas manajer legendaris itu dalam dokumenter Netflix-nya. "Saya tahu bahwa dia tidak cedera, tetapi para dokter masuk ke lapangan, dan pada saat itu kami hanya bermain dengan sembilan pemain.
"Bagi saya, dokter perempuan sama saja dengan dokter laki-laki. Jadi, seperti biasa, saya menggunakan kosakata saya ketika saya tidak senang. Ada kata-kata yang keluar pada momen ketika tensinya sangat, sangat tinggi. Biasanya, orang-orang yang punya kultur sepakbola, DNA sepakbola, latar belakang sepakbola, mereka melupakannya dalam satu detik. Dalam kasus itu, situasinya berbeda."
Terry mengungkap aturan tak tertulis di ruang ganti
Mantan kapten Chelsea Terry menawarkan perspektif para pemain, menguatkan pandangan Mourinho bahwa tim medis seharusnya tetap berada di bangku cadangan. Terry menjelaskan bahwa skuad memiliki kesepakatan tak tertulis mengenai bagaimana dan kapan mereka harus menerima perawatan.
"Secara medis, dia akan mengatakan kecuali itu benar-benar, benar-benar parah, maka mereka tidak akan masuk," kata Terry dalam bagiannya di film tersebut. "Itulah pemahaman kami sebagai pemain, staf medis, semua orang menerima itu."
Terry mengakui bahwa dampak dari laga melawan Swansea menjadi gangguan besar selama upaya mempertahankan gelar yang sulit. Klub pada akhirnya finis di peringkat ke-10 pada 2015-16, menandai kampanye terburuk mereka di era Roman Abramovich. Ia menambahkan: "Itu jelas momen besar, dan dia menerima banyak kecaman karena itu. Ada tekanan besar pada klub sepakbola."
Namun, Carneiro menegaskan bahwa opini dari para pemain dan manajer sama sekali tidak relevan dibandingkan dengan instruksi wasit dan kebutuhan medis langsung sang atlet.
- Getty
Realitas medis dari insiden Hazard
Carneiro kemudian menegaskan bahwa tindakannya ditentukan oleh wasit dan pemain itu sendiri, sehingga ia tidak punya pilihan profesional selain bertindak. Ia menambahkan di akun X-nya: "Jadi ini BENAR-BENAR sederhana. Wasit Michael Oliver memanggil kami DUA KALI, pemain Eden Hazard meminta bantuan medis, kemudian kami saling melakukan kontak mata dari pinggir lapangan dan dia menegaskan bahwa dia membutuhkan bantuan medis, DUA KALI. Pada titik itu tangan saya terikat sebagai seorang profesional medis."
Mantan dokter itu juga menyoroti sebuah pernyataan dari British Association of Sport and Exercise Medicine untuk mendukung pendiriannya. Organisasi tersebut menegaskan bahwa ketika tim medis diminta oleh wasit, adalah "kewajiban mutlak mereka untuk memberikan perawatan dengan mendatangi dan memeriksa pemain."
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