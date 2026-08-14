Carneiro tak menahan diri setelah menyaksikan Mourinho dan Terry membahas akhir kariernya di Chelsea dalam dokumenter 'Mourinho'. Perselisihan itu bermula pada Agustus 2015 ketika Carneiro dan kepala fisioterapis Jon Fearn masuk ke lapangan untuk menangani Eden Hazard pada masa injury time dalam hasil imbang 2-2.

Mengingat Thibaut Courtois sebelumnya telah dikartu merah, intervensi mereka untuk sementara membuat Chelsea hanya memiliki sembilan pemain di lapangan. Hal itu memicu luapan emosi publik dari Mourinho, yang pada akhirnya membuat Carneiro meninggalkan Stamford Bridge dan menyelesaikan gugatan hukum atas pemecatan konstruktif di tribunal ketenagakerjaan.

Menanggapi rekaman baru itu di media sosial, Carneiro mengungkapkan frustrasinya karena situasi tersebut kembali disorot. "11 tahun kemudian dan kita kembali mengulang yang terburuk. Semoga mereka menghasilkan uang," tulisnya di X. Ia secara khusus menyoroti klaim Terry tentang adanya "pemahaman" di ruang ganti terkait penanganan medis, dengan menyatakan: "Kami terikat oleh kode etik medico-legal. Sejujurnya akan baik jika John Terry mempelajari aturan permainan. Sudah cukup lama, kawan."



