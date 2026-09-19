'Pelajaran besar bagi kami!' - Mikel Arteta mengakui Arsenal 'di bawah standar' saat sang juara menelan kekalahan mengejutkan 3-0 dari Brighton

Aura tak terkalahkan yang menyelimuti tim asuhan Arteta hancur di Amex Stadium ketika Brighton menampilkan masterclass taktik untuk membongkar juara bertahan. Setelah awal sempurna dalam kampanye musim ini yang membuat Arsenal memenangi tujuh pertandingan beruntun di semua kompetisi, tim London Utara itu terlihat rapuh secara tidak biasa saat menghadapi skuad Seagulls yang melakukan pressing tinggi.

Berbicara kepada BBC Radio 5 Live Sports Report setelah peluit akhir, Arteta yang frustrasi jujur soal kegagalan timnya. Pelatih asal Spanyol itu mengakui timnya gagal menyamai intensitas yang dibutuhkan di level ini, dengan mengatakan: 'Brighton pantas memenangkan pertandingan. Kami tidak melakukan hal-hal dasar dengan benar untuk waktu yang lama, terutama di babak pertama. Kami tidak memenangkan cukup banyak duel, dan bola-bola kedua seperti itu membuat Anda teregang. Dengan kesalahan-kesalahan yang kami buat dan terutama dengan prinsip-prinsip yang tidak kami terapkan saat menghadapi tim yang ingin menekan Anda.'