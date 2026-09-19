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'Pelajaran besar bagi kami!' - Mikel Arteta mengakui Arsenal 'di bawah standar' saat sang juara menelan kekalahan mengejutkan 3-0 dari Brighton
Arsenal dipermalukan di pesisir selatan
Aura tak terkalahkan yang menyelimuti tim asuhan Arteta hancur di Amex Stadium ketika Brighton menampilkan masterclass taktik untuk membongkar juara bertahan. Setelah awal sempurna dalam kampanye musim ini yang membuat Arsenal memenangi tujuh pertandingan beruntun di semua kompetisi, tim London Utara itu terlihat rapuh secara tidak biasa saat menghadapi skuad Seagulls yang melakukan pressing tinggi.
Berbicara kepada BBC Radio 5 Live Sports Report setelah peluit akhir, Arteta yang frustrasi jujur soal kegagalan timnya. Pelatih asal Spanyol itu mengakui timnya gagal menyamai intensitas yang dibutuhkan di level ini, dengan mengatakan: 'Brighton pantas memenangkan pertandingan. Kami tidak melakukan hal-hal dasar dengan benar untuk waktu yang lama, terutama di babak pertama. Kami tidak memenangkan cukup banyak duel, dan bola-bola kedua seperti itu membuat Anda teregang. Dengan kesalahan-kesalahan yang kami buat dan terutama dengan prinsip-prinsip yang tidak kami terapkan saat menghadapi tim yang ingin menekan Anda.'
- Getty Images Sport
Peluang yang terbuang terbukti mahal
Arsenal memiliki peluang emas untuk merangkak kembali ke dalam pertandingan sesaat sebelum jeda ketika bola jatuh ke Bukayo Saka di kotak penalti, tetapi pemain internasional Inggris itu gagal memaksimalkannya setelah upaya awal Martin Odegaard dibelokkan. Pentingnya kegagalan itu langsung membesar hampir seketika, ketika Brighton memanfaatkannya hanya beberapa detik kemudian saat Charalampos Kostoulas diberi terlalu banyak ruang di tepi kotak penalti untuk berbalik dan menggandakan keunggulan tuan rumah.
Arteta menyoroti momen-momen spesifik ini sebagai titik balik yang menggagalkan kebangkitan. Manajer Arsenal itu mencatat bahwa penyelesaian akhir yang klinis adalah prasyarat untuk meraih sukses di kasta teratas, menjelaskan kekecewaannya dengan mengatakan: 'Itu membuat kami terus berada di bawah tekanan dan kami tidak keluar dari situ dengan cara yang biasanya kami lakukan. Jadi ada banyak hal untuk dipelajari dan dipetik, tetapi pada akhirnya kami kecewa.'
Brighton melesat saat sang juara tersandung
Harapan tim tamu untuk bangkit pada babak kedua padam 12 menit setelah laga dimulai kembali. Chema Andres melompat paling tinggi untuk menyundul masuk sepak pojok dari Gross yang awet muda, menandai gol ke-11 Brighton dalam sepekan yang luar biasa setelah kemenangan atas Coventry City dan Manchester United.
Statistik mencerminkan penampilan dominan tim asuhan Fabian Hurzeler, yang naik ke peringkat ketiga klasemen, hanya terpaut dua poin dari puncak. Bagi Arsenal, kekalahan ini berarti mereka tetap berada di posisi kedua berdasarkan selisih gol, tetapi telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada Manchester City. Arteta menolak mencari alasan, seraya menambahkan: 'Dua hal, pertama beri kredit kepada mereka. Dengan cara mereka bermain dan berkomitmen pada setiap aksi. Kami berada di bawah standar yang dituntut dari kami, tetapi juga di Premier League.'
- Getty Images Sport
Peringatan keras untuk Arteta
Upaya-upaya telat dari Kai Havertz dan Matt O'Riley di dua ujung lapangan membuat para kiper tetap sibuk, tetapi kerusakan sudah terjadi jauh sebelum peluit akhir dibunyikan. Hasil ini menjadi pengingat tegas akan ketatnya persaingan di divisi ini, sekaligus mengakhiri rangkaian performa sensasional Arsenal.
Pelatih Arsenal itu menutup penilaiannya dengan menggambarkan kekalahan ini sebagai rintangan yang diperlukan dalam upaya mereka meraih trofi tambahan. Arteta berkata: 'Ini pelajaran besar bagi kami. Jika saya harus menggambarkan bagaimana tim bermain dan bersaing dalam enam atau tujuh pekan terakhir, itu luar biasa, tetapi hari ini menjadi pelajaran besar.'
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