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Stephen Darwin

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Pelacak nilai pemain Piala Dunia: Elliot Anderson dari Inggris diprediksi akan menembus batas £100 juta, sementara Lamine Yamal yang tak ternilai harganya menduduki peringkat teratas

World Cup
Finance
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England
France
Germany
Argentina
Netherlands
Spain
Ivory Coast
Brazil
N. Paz
L. Yamal
M. Olise
B. Barcola
M. Rogers
J. Alvarez
E. Anderson
D. Undav
J. Pedro
Y. Diomande

Antusiasme semakin memuncak menjelang dimulainya edisi terbaru dari ajang olahraga terbesar di dunia—Piala Dunia. Sepanjang turnamen bergengsi ini di Amerika Utara, GOAL, bekerja sama dengan eToro, akan memantau nilai pasar 10 talenta paling diminati di dunia. Akankah nilai mereka naik atau justru anjlok? Ikuti pelacak nilai pemain unik kami untuk mengetahuinya...

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  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    10Deniz Undav | VfB Stuttgart & Jerman | £30 juta

    Tiga tahun lalu, Deniz Undav berada di persimpangan jalan dalam kariernya. Penyerang ini kesulitan mendapatkan menit bermain di Brighton, harus puas menjadi cadangan bagi pemain seperti Evan Ferguson dan Danny Welbeck. Perubahan drastis jelas sangat dibutuhkan. Hal itu terwujud melalui status pinjaman awalnya ke VfB Stuttgart—kesepakatan yang akhirnya diubah menjadi transfer permanen pada 2024—dan sejak saat itu ia tak pernah menoleh ke belakang.

    Dengan 19 gol, Undav menutup musim 2025-26 sebagai pencetak gol terbanyak asal Jerman di Bundesliga, hanya tertinggal dari Harry Kane yang tak kenal lelah di klasemen keseluruhan. Ia mungkin masih perlu meyakinkan Julian Nagelsmann untuk mendapatkan tempat starter di timnas Jerman pada Piala Dunia, namun dengan empat gol dalam tujuh penampilan, peluangnya untuk mendapat kesempatan itu sangat besar. Jika tampil apik di Amerika Utara, nilainya pasti akan melonjak secara eksponensial. Selamat kepada Stuttgart yang telah menandatangani dan menyelesaikan kontrak baru sebelum turnamen dimulai.

    Nilai pemain saat ini: £30 juta

  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain & Prancis | £60 juta

    Tampaknya tak terbayangkan bahwa PSG bisa mempertimbangkan untuk melepas salah satu penyerang paling berbakat yang muncul dari Prancis dalam beberapa tahun terakhir, namun itulah situasi yang dihadapi juara Ligue 1 tersebut terkait Bradley Barcola. Pemain berusia 23 tahun ini terlalu bagus untuk terus-menerus duduk di bangku cadangan, dan dengan Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, dan Ousmane Dembele sebagai tiga pilar serangan Luis Enrique, di situlah ia berada dalam pertandingan-pertandingan yang sangat penting di musim 2025-26.

    Akan ada banyak peminat yang berambisi untuk merekrutnya jika ada indikasi bahwa kesepakatan bisa tercapai. Satu-satunya hambatan bagi Barcola untuk menonjol di Piala Dunia adalah persaingan posisi, dengan kemungkinan besar ia harus puas menjadi pemain pengganti yang memberikan dampak di bawah asuhan Didier Deschamps, mengingat kelimpahan talenta yang dimilikinya dalam skuad Prancis yang berjumlah 26 pemain.

    Nilai pemain saat ini: £60 juta

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    8Nico Paz | Como & Argentina | £75 juta

    Nama Nico Paz mungkin belum terlalu dikenal oleh penggemar sepak bola awam, tetapi hal itu kemungkinan besar akan berubah pada musim panas nanti. Gelandang Como ini, yang dilepas oleh Real Madrid pada tahun 2024, telah membuat gebrakan di bawah asuhan Cesc Fabregas di Serie A, memainkan peran penting yang membuatnya mencetak 12 gol - lebih banyak daripada gelandang mana pun di liga utama Italia - dan membawa klub tersebut ke ambang kualifikasi Liga Champions.

    Anda tidak akan menduduki posisi penyerang di samping Lionel Messi di skuad Argentina jika tidak memiliki sesuatu yang istimewa, dan itulah tepatnya posisi yang akan ditempati Paz saat Piala Dunia digelar sebulan lagi. Momen terbesar Paz dalam seragam Albiceleste yang legendaris sejauh ini terjadi pada Maret, saat ia mencetak gol dari tendangan bebas yang membuat rekan setimnya yang legendaris terkejut. Nantikan lebih banyak aksi spektakuler dari kaki kirinya yang luar biasa pada bulan Juni, meskipun kontribusinya mungkin harus datang dari bangku cadangan.

    Nilai pasar saat ini: £75 juta

  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    7Yan Diomande | RB Leipzig & Pantai Gading | £80 juta

    Nama Yan Diomande telah mendominasi kolom-kolom gosip transfer selama beberapa waktu terakhir, dan tidak sulit untuk memahami alasannya. Penyerang asal Pantai Gading ini telah membuat sejumlah klub top Eropa waspada berkat penampilannya yang memukau di Bundesliga, dan akan mengejutkan jika ia tidak mengikuti jejak Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, dan Dominik Szoboszlai dalam mencari transfer yang menjadi sorotan utama untuk meninggalkan RB Leipzig dalam waktu dekat.

    Terlebih lagi, pemain berusia 19 tahun yang sangat berbakat ini dipastikan akan menjadi starter untuk Pantai Gading di Piala Dunia, dengan negara Afrika tersebut mengandalkan sang remaja sebagai sumber inspirasi dan gol, jika mereka ingin lolos dari fase grup dan melaju ke babak selanjutnya. Tampil gemilang di Amerika Utara dan bersiaplah untuk mendengar desas-desus mengenai kepindahannya di musim panas semakin kencang, meskipun ia telah mengisyaratkan niatnya untuk tetap bertahan di musim depan.

    Nilai pasar saat ini: £80 juta

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    6Enzo Fernandez | Chelsea & Argentina | £85 juta

    Salah satu sorotan utama jendela transfer musim panas ini tak diragukan lagi akan berpusat pada Enzo Fernández dan apakah ia akan meninggalkan Stamford Bridge. Gelandang yang didatangkan dengan harga fantastis sebesar £106,8 juta pada tahun 2023 ini telah menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tengah beberapa tahun yang penuh tantangan di London Barat, di tengah pergantian manajer yang sering terjadi.

    Xabi Alonso adalah orang terbaru yang menduduki kursi panas tersebut dan masih harus dilihat apakah kehadirannya cukup untuk meyakinkan pemain Argentina itu agar tetap bersemangat dan bertahan, atau mencari tantangan baru (Real Madrid jelas akan menjadi tujuan pilihannya). Tanpa sepak bola Liga Champions, kekuatan Chelsea melemah - dan cukup signifikan. Jika penjualan memang menjadi keharusan, penampilan yang kuat di Piala Dunia, di mana ia hampir pasti akan menjadi starter di lini tengah untuk pasukan Lionel Scaloni, setidaknya akan membantu meningkatkan harga jualnya.

    Nilai pemain saat ini: £85 juta

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    5Morgan Rogers | Aston Villa & Inggris | £90 juta

    Thomas Tuchel harus mengambil keputusan besar menjelang Piala Dunia — apakah ia akan menurunkan Morgan Rogers atau Jude Bellingham sebagai starter? Ini adalah salah satu dilema pemilihan pemain terbesar yang dihadapi pelatih The Three Lions menjelang turnamen tersebut, mengingat sangat kecil kemungkinannya kedua pemain itu akan diturunkan bersama dalam susunan pemain yang sama.

    Konsistensi Rogers dalam membantu Aston Villa lolos ke Liga Champions selama beberapa musim berturut-turut membuatnya memiliki alasan kuat untuk kecewa jika ia tidak masuk dalam starting XI. Penggemar Liga Premier pasti sangat menyadari bakat yang dimiliki pemain berusia 23 tahun ini - jika hal itu diterjemahkan ke panggung dunia, dengan banyak klub-klub raksasa Eropa yang kemungkinan akan mengantre untuk merekrutnya pada musim panas nanti, nilainya akan melonjak lebih tinggi lagi.

    Nilai pemain saat ini: £90 juta

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    4Elliot Anderson | Nottingham Forest & Inggris | £100 juta

    Karier Elliot Anderson telah melesat ke level yang sangat tinggi dalam dua tahun terakhir. Gelandang Nottingham Forest ini telah beralih dari status pemain cadangan di tim utama Newcastle menjadi salah satu pemain andalan di skuad Inggris asuhan Tuchel, dan tak diragukan lagi ia berada di urutan teratas daftar incaran transfer bagi sejumlah klub paling bergengsi di Eropa.

    Klub-klub terbaik Manchester diperkirakan akan bersaing ketat untuk mendapatkan Anderson pada bursa transfer musim panas nanti, dan ada kemungkinan yang sangat realistis bahwa biayanya akan melampaui angka £100 juta. Jika ia memainkan peran penting dalam membawa Three Lions melaju ke babak-babak akhir Piala Dunia, Forest akan berusaha menaikkan angka tersebut untuk pemain yang merupakan permata mahkota mereka.

    Nilai pasar saat ini: £100 juta

  • Argentina v Venezuela - International FriendlyGetty Images Sport

    3Julian Alvarez | Atlético Madrid & Argentina | £120 juta

    Pep Guardiola jarang salah langkah di bursa transfer, meskipun dalam kasus Julian Alvarez, ia mungkin berharap bisa memutar balik waktu. Sejujurnya, saat Manchester City melepasnya pada 2024, Alvarez belum sepenuhnya menjadi pemain gemilang dan penentu kemenangan seperti sekarang ini, dan klub Liga Premier itu memang meraup keuntungan lumayan setelah mendapatkan £85 juta dari Atletico Madrid. Namun, tak seorang pun di Etihad yang akan merasa senang sedikit pun jika pemain asal Argentina itu bergabung dengan Arsenal musim depan dan mengalahkan mantan rekan setimnya. Hal-hal yang lebih aneh pun pernah terjadi.

    The Gunners, seperti yang telah dilaporkan secara luas, sedang dalam perburuan untuk mendatangkan Alvarez - namun Mikel Arteta harus merogoh kocek dalam-dalam, dengan harga yang dikabarkan melebihi £100 juta. Barcelona diperkirakan akan bersaing dengan pemimpin klasemen Premier League untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 26 tahun itu, dan biaya transfernya akan terus meningkat jika ia memberikan dampak signifikan di Piala Dunia.

    Nilai pasar saat ini: £120 juta

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    2Michael Olise | Bayern Munich & Prancis | £125 juta

    Bayern Munich berhasil mendapatkan pemain berbakat saat mereka berhasil mendatangkan Michael Olise dari Liga Premier dalam kesepakatan senilai sekitar £50 juta pada musim panas 2024. Jika dilihat kembali sekarang, bisa dikatakan bahwa klub asal Bavaria itu menjadi pemenang jendela transfer berkat langkah jitu tersebut, mengingat pemain internasional Prancis itu telah berhasil memukau Bundesliga dan Liga Champions dengan penampilannya yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir.

    Deschamps juga tidak menutup mata terhadap kemajuannya, dengan Olise hampir pasti akan menjadi bagian dari lini serang Les Bleus yang menakutkan di Piala Dunia. Jika ada yang berani menguji tekad Bayern dengan mengajukan tawaran untuk mantan pemain sayap Crystal Palace ini pada musim panas nanti, mereka harus bersiap menghadapi angka yang sangat fantastis agar juara Bundesliga itu mau mempertimbangkan untuk melepasnya.

    Nilai pemain saat ini: £125 juta

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    1Lamine Yamal | Barcelona & Spanyol | £200 juta

    Tentunya tidak ada pemain sepak bola mana pun saat ini yang nilainya lebih tinggi daripada Lamine Yamal. Di usianya yang baru 18 tahun, sensasi Barcelona ini bisa dibilang telah membuktikan bahwa dirinya adalah pemain terbaik di dunia, dan semua mata akan tertuju padanya saat ia membawa harapan sebuah negara di Piala Dunia. Spanyol disebut-sebut sebagai favorit banyak orang, tetapi jika Yamal, yang mengalami cedera yang memaksanya absen di akhir musim 2025-26 bersama Barca, tidak tampil maksimal di Amerika Utara, harapan La Roja bisa sirna begitu saja.

    Dia adalah inspirasi saat Luis de la Fuente memenangkan Kejuaraan Eropa dua tahun lalu, dan sudah memiliki tiga gelar La Liga. Tambahkan Piala Dunia ke daftar prestasinya dan dia akan berada di jalur yang tepat menuju status legendaris. Tanpa tekanan!

    Nilai pasar saat ini: £200 juta