Pelacak nilai pemain Piala Dunia: Elliot Anderson dari Inggris diprediksi akan menembus batas £100 juta, sementara Lamine Yamal yang tak ternilai harganya menduduki peringkat teratas

Tiga tahun lalu, Deniz Undav berada di persimpangan jalan dalam kariernya. Penyerang ini kesulitan mendapatkan menit bermain di Brighton, harus puas menjadi cadangan bagi pemain seperti Evan Ferguson dan Danny Welbeck. Perubahan drastis jelas sangat dibutuhkan. Hal itu terwujud melalui status pinjaman awalnya ke VfB Stuttgart—kesepakatan yang akhirnya diubah menjadi transfer permanen pada 2024—dan sejak saat itu ia tak pernah menoleh ke belakang.

Dengan 19 gol, Undav menutup musim 2025-26 sebagai pencetak gol terbanyak asal Jerman di Bundesliga, hanya tertinggal dari Harry Kane yang tak kenal lelah di klasemen keseluruhan. Ia mungkin masih perlu meyakinkan Julian Nagelsmann untuk mendapatkan tempat starter di timnas Jerman pada Piala Dunia, namun dengan empat gol dalam tujuh penampilan, peluangnya untuk mendapat kesempatan itu sangat besar. Jika tampil apik di Amerika Utara, nilainya pasti akan melonjak secara eksponensial. Selamat kepada Stuttgart yang telah menandatangani dan menyelesaikan kontrak baru sebelum turnamen dimulai.

Nilai pemain saat ini: £30 juta