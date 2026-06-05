Pelacak nilai pemain Piala Dunia: Elliot Anderson dari Inggris diprediksi akan menembus batas £100 juta, sementara Lamine Yamal yang tak ternilai harganya menduduki peringkat teratas

Pep Guardiola jarang salah langkah di bursa transfer, meskipun dalam kasus Julian Alvarez, ia mungkin berharap bisa memutar balik waktu. Sejujurnya, saat Manchester City melepasnya pada 2024, Alvarez belum sepenuhnya menjadi pemain gemilang dan penentu kemenangan seperti sekarang ini, dan klub Liga Premier itu memang meraup keuntungan lumayan setelah mendapatkan £85 juta dari Atletico Madrid. Namun, tak seorang pun di Etihad yang akan merasa senang sedikit pun jika pemain asal Argentina itu bergabung dengan Arsenal musim depan dan mengalahkan mantan rekan setimnya. Hal-hal yang lebih aneh pun pernah terjadi.
The Gunners, seperti yang telah dilaporkan secara luas, sedang dalam perburuan untuk mendatangkan Alvarez - namun Mikel Arteta harus merogoh kocek dalam-dalam, dengan harga yang dikabarkan melebihi £100 juta. Barcelona diperkirakan akan bersaing dengan pemimpin klasemen Premier League untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 26 tahun itu, dan biaya transfernya akan terus meningkat jika ia memberikan dampak signifikan di Piala Dunia.
Nilai pasar saat ini: £120 juta