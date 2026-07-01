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Pekerjaan selanjutnya Jurgen Klopp: Sikap mantan manajer Liverpool terkait kembalinya ke dunia kepelatihan terungkap, di tengah ancaman pemecatan yang dihadapi sang manajer ternama
Nagelsmann menuai kritik setelah kekalahan mengejutkan dari Paraguay
Meskipun memasuki turnamen dengan ekspektasi tinggi, Jerman mengalami kejutan besar setelah gagal mengalahkan Paraguay—tim yang peringkatnya 31 posisi di bawah mereka—sebelum akhirnya kalah dalam adu penalti untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.
Meskipun secara teknis Nagelsmann masih terikat kontrak hingga 2028, cara mereka tersingkir telah memicu perdebatan nasional yang sengit mengenai arah tim ini. Sejak menjuarai Piala Dunia pada 2014, Jerman gagal memenangkan satu pun pertandingan sistem gugur di tiga turnamen berikutnya, sehingga memicu seruan untuk melakukan perombakan total terhadap kepemimpinan dan struktur teknis DFB.
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Klopp bersiap di belakang layar untuk mewujudkan impian tahun 2030
Klopp telah lama menjadi sosok impian bagi sebagian besar penggemar sepak bola Jerman, dan tampaknya pria berusia 59 tahun itu bersedia menerima tantangan tersebut, menurut Telegraph. Mantan manajer Liverpool ini memandang melatih di Piala Dunia sebagai salah satu ambisi terakhirnya di dunia sepak bola, khususnya mengincar putaran final 2030. Namun, prospek Euro 2028 yang akan diselenggarakan di Inggris dan Irlandia juga bisa menjadi daya tarik yang signifikan bagi pria yang menghabiskan hampir satu dekade di Inggris.
Setiap kesepakatan potensial kemungkinan besar akan membutuhkan ketentuan yang fleksibel. Klopp, yang saat ini menjabat sebagai kepala sepak bola global di Red Bull, tampaknya tidak ingin terjebak dalam rutinitas tradisional mencari bakat setiap akhir pekan. Namun, ada keyakinan yang semakin kuat bahwa kondisi saat ini sudah ideal baginya untuk turun tangan dan mengembalikan status Jerman di antara elit internasional setelah bertahun-tahun mengalami performa yang kurang memuaskan.
Tanggapan langsung terhadap tautan bimbingan
Terlepas dari berbagai rumor, Klopp tetap bersikap profesional saat bertugas sebagai komentator untuk MagentaTV selama turnamen berlangsung. Ketika ditanya secara langsung mengenai kemungkinan menggantikan Nagelsmann, mantan manajer Liverpool itu berhati-hati agar tidak memperkeruh suasana selama manajer saat ini masih menjabat, meskipun ia tidak menutup kemungkinan untuk langkah tersebut di masa depan.
Klopp menyatakan: "Saya belum memikirkan hal itu. Saya mengerti bahwa ketika posisi pelatih tim nasional dibahas, nama saya sering disebut-sebut. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk membicarakannya. Tidak ada yang perlu dikatakan mengenai hal itu. Saya memiliki pekerjaan yang sangat saya nikmati. Sejauh yang saya tahu, ini bukan pekerjaan paruh waktu."
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Tuntutan akan reformasi struktural
Di luar spekulasi seputar kepelatihan, Klopp telah memberikan penilaian yang sangat tajam terhadap kondisi sepak bola Jerman saat ini. Ia menyerukan adanya perubahan total dalam cara negara ini mengembangkan bakat, dengan menyarankan bahwa masalahnya jauh lebih mendalam daripada sekadar kelemahan taktis tim senior di lapangan.
Menekankan perlunya pendekatan dari bawah ke atas, Klopp menambahkan: "Kita bisa membicarakan DFB. Kita benar-benar harus mengubah beberapa hal. Kita bisa memulainya dari kelompok usia U-10 dan menunggu beberapa tahun untuk melihat hasilnya. Paraguay memiliki peluang untuk meraih sesuatu, sementara Jerman berada di bawah tekanan untuk meraih sesuatu. Semua orang di stadion berpikir: Sekarang mereka akan membalikkan keadaan! Namun, kami tidak melakukannya. Kami justru membiarkan mereka lolos begitu saja."