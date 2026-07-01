Pekerjaan selanjutnya Jurgen Klopp: Sikap mantan manajer Liverpool terkait kembalinya ke dunia kepelatihan terungkap, di tengah ancaman pemecatan yang dihadapi sang manajer ternama

Klopp telah lama menjadi sosok impian bagi sebagian besar penggemar sepak bola Jerman, dan tampaknya pria berusia 59 tahun itu bersedia menerima tantangan tersebut, menurut Telegraph. Mantan manajer Liverpool ini memandang melatih di Piala Dunia sebagai salah satu ambisi terakhirnya di dunia sepak bola, khususnya mengincar putaran final 2030. Namun, prospek Euro 2028 yang akan diselenggarakan di Inggris dan Irlandia juga bisa menjadi daya tarik yang signifikan bagi pria yang menghabiskan hampir satu dekade di Inggris.

Setiap kesepakatan potensial kemungkinan besar akan membutuhkan ketentuan yang fleksibel. Klopp, yang saat ini menjabat sebagai kepala sepak bola global di Red Bull, tampaknya tidak ingin terjebak dalam rutinitas tradisional mencari bakat setiap akhir pekan. Namun, ada keyakinan yang semakin kuat bahwa kondisi saat ini sudah ideal baginya untuk turun tangan dan mengembalikan status Jerman di antara elit internasional setelah bertahun-tahun mengalami performa yang kurang memuaskan.



