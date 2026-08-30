Muller secara terbuka menyuarakan kekagumannya terhadap pekerjaan yang dilakukan Hoeness di VfB Stuttgart, dengan menggambarkan dampaknya sebagai sesuatu yang benar-benar transformatif. Bintang veteran Bayern Munich itu menilai Hoeness telah membawa tingkat kejelasan taktik dan stabilitas yang sangat kurang dimiliki klub tersebut selama beberapa tahun sebelum kedatangannya.

Berbicara tentang peta kepelatihan di Bundesliga, Muller menyoroti kualitas-kualitas spesifik yang membuat Hoeness menonjol di antara rekan-rekan seprofesinya. "Saya pikir Hoeness telah melakukan pekerjaan luar biasa sebagai pelatih di VfB. Dia menetapkan filosofi bermain yang jelas. Anda bisa melihat betapa besarnya gairah yang ia miliki dari A sampai Z, ia terus menambah pengalaman dan telah memberi klub stabilitas yang selama bertahun-tahun kurang dimiliki Stuttgart," katanya kepada welt.de.