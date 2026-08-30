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'Pekerjaan luar biasa' - Thomas Muller memuji Sebastian Hoeness di tengah pembicaraan soal potensi suksesi Bayern Munich
Muller memuji Hoeness atas transformasi Stuttgart
Muller secara terbuka menyuarakan kekagumannya terhadap pekerjaan yang dilakukan Hoeness di VfB Stuttgart, dengan menggambarkan dampaknya sebagai sesuatu yang benar-benar transformatif. Bintang veteran Bayern Munich itu menilai Hoeness telah membawa tingkat kejelasan taktik dan stabilitas yang sangat kurang dimiliki klub tersebut selama beberapa tahun sebelum kedatangannya.
Berbicara tentang peta kepelatihan di Bundesliga, Muller menyoroti kualitas-kualitas spesifik yang membuat Hoeness menonjol di antara rekan-rekan seprofesinya. "Saya pikir Hoeness telah melakukan pekerjaan luar biasa sebagai pelatih di VfB. Dia menetapkan filosofi bermain yang jelas. Anda bisa melihat betapa besarnya gairah yang ia miliki dari A sampai Z, ia terus menambah pengalaman dan telah memberi klub stabilitas yang selama bertahun-tahun kurang dimiliki Stuttgart," katanya kepada welt.de.
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Mengamati Martin Demichelis di RB Leipzig
Di luar pujiannya untuk Hoeness, Muller juga mengungkapkan bahwa ia memantau dengan saksama Demichelis setelah pria Argentina itu pindah ke RB Leipzig. Pernah berbagi ruang ganti dengan Demichelis saat masih bermain di Bayern, Muller menilai transisi mantan rekan setimnya itu ke peran pelatih Bundesliga yang bergengsi sebagai narasi yang menarik.
Playmaker veteran itu mengakui bahwa sejarah pribadi turut berperan dalam ketertarikannya terhadap proyek Leipzig musim ini. "Tentang Demichelis. Karena saya masih mengingatnya sebagai rekan setim di Bayern. Fakta bahwa dia sekarang berada di Leipzig membuatnya menjadi proyek yang menarik, yang akan saya pantau dengan saksama dari kejauhan," kata Muller.
Stuttgart sebagai penantang Liga Champions
Menatap sisa musim domestik, Muller memberikan prediksinya soal tim-tim mana yang akan bersaing di papan atas klasemen Bundesliga. Ia tetap yakin bahwa kesuksesan terbaru Stuttgart bukanlah kebetulan dan bahwa mereka memiliki fondasi taktis untuk tetap dalam perburuan tiket ke kompetisi Eropa.
Muller optimistis soal prospek Stuttgart sambil mengungkapkan keraguan terhadap kekuatan tradisional Jerman lainnya. "VfB akan terus menjadi penantang dalam perebutan tempat di Liga Champions. Sementara dengan Eintracht Frankfurt, saya sedikit lebih skeptis," tambahnya.
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Masa depan kursi pelatih Bayern
Intervensi Muller datang pada momen yang sensitif, karena bayang-bayang potensi pergantian pelatih selalu membesar di Allianz Arena. Dengan secara terbuka memberi dukungan kepada seorang pelatih dengan nama belakang Hoeness, yang begitu identik dengan kesuksesan historis Bayern, Muller tanpa sengaja menambah panas spekulasi mengenai rencana suksesi di masa depan. Hoeness, yang sebelumnya membawa tim cadangan Bayern meraih gelar 3. Liga, secara luas dipandang sebagai pelatih dengan "DNA Bayern" yang diperlukan untuk memimpin klub.
Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada musim berjalan, tetapi dukungan Muller memberi indikasi jelas mengenai sosok-sosok taktik mana yang mendapatkan respek dari para pemain paling senior di sepakbola. Baik itu filosofi taktik Hoeness maupun proyek menarik yang dipimpin Demichelis, penyerang veteran itu jelas sedang bersiap menyambut masa depan ketika mantan rekan setim dan rivalnya mengambil peran utama di bangku pelatih.
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