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'Pekerjaan luar biasa' - Thomas Muller memuji Sebastian Hoeness di tengah pembicaraan potensi suksesi Bayern Munich
Muller memuji Hoeness atas transformasi Stuttgart
Muller secara terbuka menyuarakan kekagumannya terhadap pekerjaan yang dilakukan Hoeness di VfB Stuttgart, dengan menggambarkan dampaknya sebagai sesuatu yang benar-benar transformatif. Bintang veteran Bayern Munich itu mencatat bahwa Hoeness telah membawa tingkat kejelasan taktik dan stabilitas yang sangat dibutuhkan klub, yang sempat hilang selama beberapa tahun sebelum kedatangannya.
Berbicara tentang peta kepelatihan di Bundesliga, Muller menyoroti kualitas-kualitas spesifik yang membuat Hoeness menonjol di antara rekan-rekannya. "Saya pikir Hoeness telah melakukan pekerjaan luar biasa sebagai pelatih di VfB. Dia menetapkan filosofi bermain yang jelas. Anda bisa melihat betapa bergairahnya dia dari A sampai Z, dia terus menambah pengalaman dan telah memberikan klub stabilitas yang sudah lama kurang dimiliki Stuttgart selama bertahun-tahun," katanya kepada welt.de.
- Getty Images
Mengamati Martin Demichelis di RB Leipzig
Selain memuji Hoeness, Muller juga mengungkapkan bahwa ia mengamati dengan saksama Demichelis setelah pria Argentina itu pindah ke RB Leipzig. Setelah pernah berbagi ruang ganti dengan Demichelis saat keduanya masih bermain di Bayern, Muller menilai transisi mantan rekan setimnya itu ke peran pelatih Bundesliga yang bergengsi sebagai narasi yang menarik.
Playmaker veteran itu mengakui bahwa sejarah personal turut memengaruhi ketertarikannya terhadap proyek Leipzig musim ini. "Tentang Demichelis. Karena saya masih mengingatnya sebagai rekan setim di Bayern. Fakta bahwa dia sekarang berada di Leipzig membuatnya menjadi proyek yang menarik, yang akan saya pantau dengan saksama dari kejauhan," kata Muller.
Stuttgart sebagai penantang Liga Champions
Menatap sisa perjalanan kompetisi domestik musim ini, Muller menyampaikan prediksinya soal tim-tim mana yang akan bersaing di papan atas klasemen Bundesliga. Ia tetap yakin bahwa kesuksesan terbaru Stuttgart bukan kebetulan semata dan bahwa mereka memiliki fondasi taktis untuk tetap berada dalam perburuan tiket ke kompetisi Eropa.
Muller optimistis soal prospek Stuttgart sambil menyatakan keraguan terhadap kekuatan tradisional Jerman lainnya. "VfB akan terus menjadi penantang dalam perebutan tempat di Liga Champions. Sementara dengan Eintracht Frankfurt, saya sedikit lebih skeptis," tambahnya.
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Masa depan kursi kepelatihan Bayern
Intervensi Muller datang pada saat yang sensitif, karena bayang-bayang potensi pergantian pelatih selalu membesar di Allianz Arena. Dengan secara terbuka mendukung seorang pelatih dengan nama belakang Hoeness, yang begitu identik dengan kesuksesan historis Bayern, Muller tanpa sengaja semakin memanaskan spekulasi mengenai rencana suksesi di masa depan. Hoeness, yang sebelumnya membawa tim cadangan Bayern meraih gelar 3. Liga, secara luas dipandang sebagai pelatih dengan "DNA Bayern" yang dibutuhkan untuk memimpin klub.
Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada musim berjalan, tetapi dukungan Muller memberikan indikasi jelas tentang sosok-sosok taktis mana yang mendapatkan respek dari para pemain paling senior di permainan ini. Baik itu filosofi taktis Hoeness maupun proyek menarik yang dipimpin Demichelis, penyerang veteran itu jelas sedang bersiap menyambut masa depan ketika mantan rekan setim dan rivalnya mengambil peran utama di bangku pelatih.
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