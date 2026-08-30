'Pekerjaan luar biasa' - Thomas Muller memuji Sebastian Hoeness di tengah pembicaraan potensi suksesi Bayern Munich

Muller secara terbuka menyuarakan kekagumannya terhadap pekerjaan yang dilakukan Hoeness di VfB Stuttgart, dengan menggambarkan dampaknya sebagai sesuatu yang benar-benar transformatif. Bintang veteran Bayern Munich itu mencatat bahwa Hoeness telah membawa tingkat kejelasan taktik dan stabilitas yang sangat dibutuhkan klub, yang sempat hilang selama beberapa tahun sebelum kedatangannya.

Berbicara tentang peta kepelatihan di Bundesliga, Muller menyoroti kualitas-kualitas spesifik yang membuat Hoeness menonjol di antara rekan-rekannya. "Saya pikir Hoeness telah melakukan pekerjaan luar biasa sebagai pelatih di VfB. Dia menetapkan filosofi bermain yang jelas. Anda bisa melihat betapa bergairahnya dia dari A sampai Z, dia terus menambah pengalaman dan telah memberikan klub stabilitas yang sudah lama kurang dimiliki Stuttgart selama bertahun-tahun," katanya kepada welt.de.