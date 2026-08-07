Dengan Howe yang dipastikan tidak akan segera beralih ke dunia kepelatihan tim nasional, Waddle kemudian mengatakan soal jalur yang seharusnya ditempuh seorang ahli taktik berperingkat tinggi: "Saya tidak mengenal Eddie secara pribadi. Saya tahu dia pendiam di luar lapangan. Anda juga tidak terlalu banyak mendengar tentang dia. Anda tidak melihat dia di sekitar. Menurut semua keterangan, hidupnya hanya sepakbola, rumah, sepakbola, rumah.

"Kalau saya jadi Eddie Howe, saya akan pergi ke luar negeri sekarang selama satu atau dua tahun dan lebih banyak belajar soal pekerjaannya di luar negeri, lalu kembali. Dan kemudian saya rasa dia akan siap untuk Inggris dalam dua tahun, setelah Euro berikutnya.

"Saya pikir langkah berikutnya sangat penting. Di Premier League memang selalu seperti itu, lowongan pekerjaan akan muncul, akan ada beberapa yang muncul setelah enam, 10 pertandingan, kita tahu itu selalu terjadi. Mendatangkan Eddie Howe, kita tahu dia bisa melatih di Premier League. Dia sudah melakukannya dengan baik.

"Tapi saya pikir untuk belajar lebih banyak, Anda perlu pergi ke luar negeri dan memahami seperti apa kehidupan dan seperti apa kepelatihan itu. Karena ketika Anda pergi ke luar negeri, Anda adalah pelatih. Anda bukan manajer, Anda pelatih. Dan saya pikir itu akan sangat membantu Eddie. Dan itu akan menempatkan kita pada posisi yang baik untuk Inggris di masa depan."