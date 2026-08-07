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Pekerjaan berikutnya Eddie Howe? Mantan bos Newcastle disarankan meninggalkan Inggris dan bersiap menggantikan Thomas Tuchel setelah Euro 2028
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Liga Champions & raih trofi: Howe di Newcastle
Setelah membawa Newcastle ke Liga Champions dan mempersembahkan trofi domestik pertama untuk Tyneside dalam 70 tahun, Howe mengejutkan dunia sepakbola ketika mengonfirmasi kepergiannya dari St James’ Park pada 30 Juli 2026.
Ia telah menjalani 231 pertandingan sebagai bos Newcastle United, setelah pertama kali mengambil alih pada November 2021, dan menjadi salah satu pelatih dengan masa kerja terlama di kasta tertinggi Inggris. Angin perubahan telah menyingkirkannya dari Timur Laut.
Hal itu juga terjadi pada sejumlah sosok menonjol lainnya pada musim panas ini, dengan Anthony Gordon dan Sandro Tonali bergabung dengan Barcelona dan Tottenham dalam transfer bernilai besar. Bruno Guimaraes semakin dekat dengan kepindahan senilai £75 juta ($101 juta) ke Arsenal.
Akankah Howe menjadi kehilangan terbesar pada musim panas yang penuh perubahan?
Howe bisa dimaafkan karena melompat dari kapal yang oleh sebagian orang dianggap sedang tenggelam. Saat ditanya apakah ia pada akhirnya bisa menjadi kehilangan terbesar dari semuanya, ikon Newcastle United Waddle, berbicara dalam kerja sama dengan BetBrain, mengatakan kepada GOAL: “Mungkin saja. Dengar, Eddie, dia membangun skuad yang bagus. Musim lalu, musim itu, perekrutan yang dia lakukan tidak berhasil. Mereka kesulitan. Tim itu kesulitan, mari jujur, dari pekan ke pekan.
“Tapi Eddie, Anda tahu, populer, memainkan sistem yang bagus, seperti yang ingin dilihat para pendukung Newcastle. Mereka menyukai sepakbola menyerang, bermain menekan, dan dia memainkan gaya itu, yang memberinya Piala Liga, membawanya ke Liga Champions dua kali. Jadi, dia melakukan pekerjaan yang hebat di sana.
“Tapi saya pikir kehilangan Tonali, kehilangan Gordon, mendatangkan tiga pemain yang tidak dikenal, mari jujur, pemain-pemain muda, dan Guimaraes terlihat akan pergi ke Arsenal, dia mungkin berpikir, ‘Saya tidak bisa membuat tim ini menjadi tim empat besar, enam besar, seperti yang diinginkan orang-orang’. Dan dia mungkin berpikir, ‘Saya sudah melakukan semaksimal yang saya bisa di sini dan sekarang saatnya untuk pergi’.”
- Getty/GOAL
Ancaman untuk Tuchel: Apakah bos Inggris itu berada di bawah tekanan?
Howe sudah cukup lama disebut-sebut sebagai calon manajer Inggris. Ketika ditanya apakah kini ia menjadi ancaman langsung bagi Thomas Tuchel setelah kekalahan Inggris yang kurang meyakinkan di semi-final Piala Dunia 2026, Waddle menambahkan: “Tidak, saya pikir dia [Tuchel] akan diberi waktu. Rekornya sebagai manajer klub sangat bagus. Sepakbola internasional itu berbeda, kita tahu itu. Anda tidak bisa pergi dan membeli bek tengah, Anda tidak bisa membeli pemain, Anda harus bekerja dengan apa yang Anda miliki.
“Dia punya skuad yang sehat di sana. Mereka tampil lumayan. Saya tidak pernah berpikir mereka akan memenangkannya, saat turnamen dimulai dan setelah melihat mereka bermain. Saya pikir mereka akan melaju ke fase-fase akhir, seperti yang memang terjadi, tetapi saya tidak pernah yakin mereka akan memenangkannya.
“Ini hanya soal menemukan perpaduan yang tepat dan yang kurang dari kami adalah nomor 10 yang bagus serta winger yang benar-benar top, top. Dan jika kami bisa menemukan dua pemain itu, itu akan sangat membantu posisinya. Namun untuk saat ini, saya pikir kami punya skuad yang kuat. Skuad ini akan bisa memberi perlawanan kepada siapa pun, kita tahu itu. Tetapi kami hanya kehilangan sesuatu.”
Pekerjaan berikutnya untuk Howe: Akankah mantan bos Newcastle United itu melatih di luar negeri?
Dengan Howe yang dipastikan tidak akan segera beralih ke dunia kepelatihan tim nasional, Waddle kemudian mengatakan soal jalur yang seharusnya ditempuh seorang ahli taktik berperingkat tinggi: "Saya tidak mengenal Eddie secara pribadi. Saya tahu dia pendiam di luar lapangan. Anda juga tidak terlalu banyak mendengar tentang dia. Anda tidak melihat dia di sekitar. Menurut semua keterangan, hidupnya hanya sepakbola, rumah, sepakbola, rumah.
"Kalau saya jadi Eddie Howe, saya akan pergi ke luar negeri sekarang selama satu atau dua tahun dan lebih banyak belajar soal pekerjaannya di luar negeri, lalu kembali. Dan kemudian saya rasa dia akan siap untuk Inggris dalam dua tahun, setelah Euro berikutnya.
"Saya pikir langkah berikutnya sangat penting. Di Premier League memang selalu seperti itu, lowongan pekerjaan akan muncul, akan ada beberapa yang muncul setelah enam, 10 pertandingan, kita tahu itu selalu terjadi. Mendatangkan Eddie Howe, kita tahu dia bisa melatih di Premier League. Dia sudah melakukannya dengan baik.
"Tapi saya pikir untuk belajar lebih banyak, Anda perlu pergi ke luar negeri dan memahami seperti apa kehidupan dan seperti apa kepelatihan itu. Karena ketika Anda pergi ke luar negeri, Anda adalah pelatih. Anda bukan manajer, Anda pelatih. Dan saya pikir itu akan sangat membantu Eddie. Dan itu akan menempatkan kita pada posisi yang baik untuk Inggris di masa depan."
- Getty
Jaissle memikul beban besar di St James' Park
Masih harus dilihat apakah saran itu akan diindahkan, dengan kemungkinan Howe akan memilih beristirahat sejenak dari tekanan pekerjaan manajerial sebelum kembali ke kursi pelatih di Inggris atau di tempat lain.
Ia meninggalkan pekerjaan besar yang harus dijalani di Newcastle, dengan taktikus Jerman Matthias Jaissle - yang sebelumnya pernah bekerja dengan Red Bull Salzburg dan klub Liga Pro Saudi Al-Ahli - mengambil tongkat estafet itu menjelang kampanye Premier League 2026-27.
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