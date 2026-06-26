Pejuang Inggris! Siapa yang paling mungkin meniru citra ikonik Terry Butcher? Terry Butcher sendiri memilih kandidat ‘berapi-api’ dari skuad Piala Dunia 2026

Para bintang top saat ini terpaksa ditarik keluar lapangan begitu ada darah yang tertumpah, dan membutuhkan pertolongan medis segera, tetapi siapakah yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi kepentingan bersama?

Menanggapi pertanyaan itu, Butcher — yang berbicara dalam rangka kampanye ‘Shirtiette’ dari Domino’s yang mendorong para penggemar untuk berani kotor-kotoran — mengatakan kepada GOAL: “Oh, itu pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Pejuang terbesar yang kita miliki saat ini? Saya mungkin akan menyebut Jude Bellingham, seseorang seperti itu.

“Dia lebih seperti pejuang, dia memang mudah terbakar emosi dan penuh semangat. Saya suka itu. Mungkin kadang-kadang terlalu berapi-api, tapi begitulah cara dia bermain. Dia hidup di tepi, begitu kira-kira. Dia ingin tampil menonjol dan merasa frustrasi seperti orang lain pada umumnya. Menurut saya, Jude adalah orangnya bagi saya.”

Ketika ditanya apakah karakter seperti dirinya, Ince, dan ikon Inggris lainnya, Stuart Pearce, sudah tidak ada lagi di sepak bola modern, Butcher menambahkan: “Ya, hal itu sudah memudar dari permainan karena sepak bola sekarang sudah berbeda. Lebih mengutamakan teknik. Lebih tentang cara bermain daripada sekadar bertarung habis-habisan.

“Tidak ada lagi unsur fisik yang nyata dalam sepak bola. Semuanya tentang teknik. Semuanya tentang menciptakan keunggulan jumlah pemain dan istilah-istilah teknis lainnya. Yang paling mendekati era kami mungkin terjadi pada situasi bola mati, terutama tendangan sudut, saat semua orang tampak bertarung layaknya pegulat dan berusaha menjatuhkan lawan ke tanah.

“Permainan ini telah berubah dan Anda bisa melihat bahwa dalam banyak hal perubahan itu ke arah yang lebih baik, tapi menurut saya sedikit lebih banyak kontak fisik tentu akan membantu. Hal itu tentu saja disukai para penonton karena mereka selalu senang melihat pemain yang bermain agresif, tapi Anda tidak bisa melakukannya sekarang karena ada risikonya. Jika Anda mengintimidasi pemain dan menggunakan kekuatan fisik secara berlebihan, maka Anda berisiko tidak hanya mendapat kartu kuning, tetapi juga kartu merah.”