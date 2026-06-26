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Pejuang Inggris! Siapa yang paling mungkin meniru citra ikonik Terry Butcher? Terry Butcher sendiri memilih kandidat ‘berapi-api’ dari skuad Piala Dunia 2026
- Domino's
Darah tertumpah demi kepentingan Inggris
Pada September 1989, saat bertanding melawan Swedia, bek tengah yang tangguh, Butcher, mengalami benturan keras di kepala. Alih-alih diganti, atau bahkan mengganti seragamnya dengan yang baru, bek yang pernah membela Ipswich dan Rangers ini terus bermain hingga akhir pertandingan dengan seragam yang warnanya lebih merah daripada putih saat peluit akhir dibunyikan.
Mantan kapten Three Lions ini dianggap sebagai lambang semangat juang yang seharusnya ditunjukkan setiap kali ada kesempatan untuk bertanding di level internasional. Legenda Manchester United, Paul Ince, adalah sosok lain yang telah membuktikan hal tersebut selama bertahun-tahun, setelah harus bermain dengan cedera parah saat membantu Inggris mengalahkan Italia dan lolos ke Piala Dunia 1998.
Siapa di antara para pemain skuad Inggris tahun 2026 yang merupakan seorang pejuang?
Para bintang top saat ini terpaksa ditarik keluar lapangan begitu ada darah yang tertumpah, dan membutuhkan pertolongan medis segera, tetapi siapakah yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi kepentingan bersama?
Menanggapi pertanyaan itu, Butcher — yang berbicara dalam rangka kampanye ‘Shirtiette’ dari Domino’s yang mendorong para penggemar untuk berani kotor-kotoran — mengatakan kepada GOAL: “Oh, itu pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Pejuang terbesar yang kita miliki saat ini? Saya mungkin akan menyebut Jude Bellingham, seseorang seperti itu.
“Dia lebih seperti pejuang, dia memang mudah terbakar emosi dan penuh semangat. Saya suka itu. Mungkin kadang-kadang terlalu berapi-api, tapi begitulah cara dia bermain. Dia hidup di tepi, begitu kira-kira. Dia ingin tampil menonjol dan merasa frustrasi seperti orang lain pada umumnya. Menurut saya, Jude adalah orangnya bagi saya.”
Ketika ditanya apakah karakter seperti dirinya, Ince, dan ikon Inggris lainnya, Stuart Pearce, sudah tidak ada lagi di sepak bola modern, Butcher menambahkan: “Ya, hal itu sudah memudar dari permainan karena sepak bola sekarang sudah berbeda. Lebih mengutamakan teknik. Lebih tentang cara bermain daripada sekadar bertarung habis-habisan.
“Tidak ada lagi unsur fisik yang nyata dalam sepak bola. Semuanya tentang teknik. Semuanya tentang menciptakan keunggulan jumlah pemain dan istilah-istilah teknis lainnya. Yang paling mendekati era kami mungkin terjadi pada situasi bola mati, terutama tendangan sudut, saat semua orang tampak bertarung layaknya pegulat dan berusaha menjatuhkan lawan ke tanah.
“Permainan ini telah berubah dan Anda bisa melihat bahwa dalam banyak hal perubahan itu ke arah yang lebih baik, tapi menurut saya sedikit lebih banyak kontak fisik tentu akan membantu. Hal itu tentu saja disukai para penonton karena mereka selalu senang melihat pemain yang bermain agresif, tapi Anda tidak bisa melakukannya sekarang karena ada risikonya. Jika Anda mengintimidasi pemain dan menggunakan kekuatan fisik secara berlebihan, maka Anda berisiko tidak hanya mendapat kartu kuning, tetapi juga kartu merah.”
- Getty
Apakah Inggris kekurangan pemimpin yang vokal di lini pertahanan?
Inggris saat ini sangat membutuhkan para pemimpin yang menginspirasi, saat mereka berupaya mengakhiri 60 tahun masa sulit dalam perburuan trofi. Ketika ditanya apakah ada sosok yang dominan di lini pertahanan Three Lions yang mampu mengatur pertahanan dan menutup celah-celah yang mengkhawatirkan, Butcher menjawab: “Tidak, saya rasa tidak ada. Saya rasa sudah lama sekali tidak ada sosok seperti itu di sana.
“Saya rasa masa-masa ketika Anda bisa berbicara dengan tegas kepada para pemain sudah berlalu. Dulu saya punya Bryan Robson; dia biasa berbicara dengan tegas kepada saya jika saya melakukan kesalahan, dan kemudian saya akan membalasnya jika dia melakukan kesalahan—tapi dia umumnya tidak melakukan kesalahan, jadi saya tidak perlu membalasnya! Namun, Anda harus mengungkapkan perasaan Anda secara lisan, dengan cepat dan tegas.
“Sekarang ini hal seperti itu tidak dilakukan lagi. Menurut saya, salah satu alasannya adalah para pemain, terutama saat situasi bola mati seperti tendangan sudut dan tendangan bebas, tidak lagi menandai lawan tertentu. Mereka bermain secara zona, jadi tidak perlu berteriak atau melakukan hal lain.
“Menurut saya, dalam sepak bola saat ini, para pemain terlalu baik satu sama lain. Tidak ada yang menuntut lebih dari rekan-rekannya. Tidak ada pemimpin di dalam tim. Hanya sekumpulan individu yang menjalankan tugasnya masing-masing. Mereka mungkin saling berkomentar di ruang ganti, tapi di lapangan sepertinya tidak ada yang benar-benar berteriak atau menunjuk jari.
“[Jordan] Pickford kadang-kadang melakukan itu dan menuding. Tidak banyak pemain di tim Inggris yang melakukannya. Mereka hanya fokus pada tugas masing-masing dan berusaha menjadi yang terbaik sesuai kemampuan mereka sendiri.
“Saya suka sisi vokal itu. Saya menikmatinya. Saya senang memuji orang-orang sekaligus berteriak kepada mereka untuk memacu semangat mereka, ‘ayo, kawan-kawan’ dan hal-hal semacam itu. Anda kadang-kadang melihatnya, tapi tidak terlalu sering. Saya ingin melihatnya lebih sering.”
Mungkinkah Bellingham menjadi kapten timnas Inggris di masa depan?
Penyerang pemecah rekor Kane saat ini menjabat sebagai kapten timnas Inggris, dengan 81 gol internasional atas namanya, namun suatu hari nanti ia harus menyerahkan ban kapten tersebut. Ada beberapa kandidat yang bisa mengisi peran itu, termasuk gelandang Arsenal Rice. Saat ditanya apakah Bellingham—di tengah pertanyaan-pertanyaan sesekali mengenai karakternya—bisa menjadi kapten di masa depan, Butcher menjawab: “Saya pernah menjadi kapten di beberapa klub dan dulu saya sering bertindak kasar, vokal, serta mengumpat kepada wasit dan hal-hal semacam itu. Bukan hal yang biasanya Anda harapkan dari seorang kapten, tetapi begitulah keadaan pada masa itu.
“Saya rasa Bellingham akan semakin matang seiring berjalannya waktu, terutama di kancah internasional. Saya pikir saat itu dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi kapten. Saat ini, menurut saya, dia masih salah satu wakil kapten, salah satu pemain pendukung; dia belum mencapai level kapten.
“Declan Rice jelas merupakan kandidat yang tepat untuk menjadi kapten, terutama untuk mengikuti jejak Harry Kane, tapi Harry Kane bisa bermain selamanya. Cara dia menjalani kariernya, cara dia menjaga diri, serta perilakunya, dia seperti [Cristiano] Ronaldo dan bisa bermain selamanya. Harry tidak kehilangan banyak kecepatan, tapi otaknya tampak lebih tajam, reaksinya juga lebih tajam. Saya pikir dia masih punya banyak hal yang bisa dilakukan.”
Kane, Bellingham, dan timnas Inggris akan kembali beraksi pada Sabtu nanti saat menutup kampanye Grup L mereka di Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi Panama di New Jersey, dengan Thomas Tuchel berharap pasukannya bisa memukau para pendukung di Amerika Utara dan di tanah air, sehingga perayaan meriah bisa terjadi saat legenda-legenda baru tercipta.
Piala Dunia 2026: Inggris Bertekad Memicu Perayaan yang Meriah
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