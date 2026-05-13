Pejabat tinggi Barcelona mengecam Florentino Perez atas serangan-serangan yang 'memalukan' dan menuduh presiden tersebut 'menutupi' dua tahun yang penuh kegagalan Real Madrid

Berbicara menjelang laga Barcelona melawan Alaves, Yuste tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap konferensi pers Perez baru-baru ini. Petinggi Barca itu menyiratkan bahwa tuduhan terkait kasus Negreira dan keberpihakan wasit hanyalah taktik untuk mengalihkan perhatian dari kurangnya prestasi Real Madrid di kancah domestik dibandingkan dengan rival mereka dari Catalunya.

“Pernyataan Florentino terdengar menyedihkan dan penuh kebohongan,” kata Yuste. “Manuver Florentino Perez untuk menutupi bencana olahraga yang telah berlangsung selama dua tahun ini tidak akan membawanya ke mana-mana. Ini hanyalah tabir asap untuk mencoba membenarkan manajemen olahraga yang buruk. Kami para Cules sangat bahagia dan tidak ada yang bisa merenggut kebahagiaan kami.”