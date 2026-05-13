AFP
Pejabat tinggi Barcelona mengecam Florentino Perez atas serangan-serangan yang 'memalukan' dan menuduh presiden tersebut 'menutupi' dua tahun yang penuh kegagalan Real Madrid
Yuste mengecam 'taktik pengalihan perhatian' Perez
Berbicara menjelang laga Barcelona melawan Alaves, Yuste tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap konferensi pers Perez baru-baru ini. Petinggi Barca itu menyiratkan bahwa tuduhan terkait kasus Negreira dan keberpihakan wasit hanyalah taktik untuk mengalihkan perhatian dari kurangnya prestasi Real Madrid di kancah domestik dibandingkan dengan rival mereka dari Catalunya.
“Pernyataan Florentino terdengar menyedihkan dan penuh kebohongan,” kata Yuste. “Manuver Florentino Perez untuk menutupi bencana olahraga yang telah berlangsung selama dua tahun ini tidak akan membawanya ke mana-mana. Ini hanyalah tabir asap untuk mencoba membenarkan manajemen olahraga yang buruk. Kami para Cules sangat bahagia dan tidak ada yang bisa merenggut kebahagiaan kami.”
Penilaian realistis terhadap klaim soal judul-judul yang 'dicuri'
Ketegangan ini bermula dari pernyataan luar biasa Perez yang mengklaim bahwa ia seharusnya meraih dua kali lipat jumlah trofi selama masa jabatannya. Pimpinan Madrid itu baru-baru ini menyiratkan bahwa jumlah gelar liga yang dimilikinya seharusnya 14 karena telah dicuri, sebuah pernyataan yang menurut Yuste tidak sesuai fakta dan menghina upaya skuad Barca saat ini.
“Tujuh gelar liga dicuri? Ini adalah kebohongan belaka. Secara objektif, tidak seperti itu,” balas Yuste. “Dia pasti tahu, tapi kami akan membela diri; kami berhutang budi kepada para penggemar dan klub. Tidak ada yang boleh mengganggu klub ini. Tidak ada gunanya membicarakan Negreira lagi ketika kami telah memenangkan dua gelar liga dengan proyek yang menampilkan pemain-pemain La Masia dan pemain lain yang datang dari luar.”
Tindakan hukum tampaknya akan segera diambil
Di tengah terus berlanjutnya saling serang secara verbal, Barcelona telah mempersiapkan tanggapan resmi melalui jalur hukum mereka. Klub tersebut menegaskan bahwa semua pembayaran yang diberikan kepada Jose Maria Enriquez Negreira ditujukan untuk laporan teknis yang sah, dan telah menyatakan kesiapannya untuk membantah tuduhan tersebut di pengadilan jika diperlukan.
“Belum ada perkembangan terbaru mengenai kemungkinan tindakan hukum. Masalah ini telah ditangani oleh departemen hukum sejak kemarin dan ketika ada perkembangan lebih lanjut, kami akan menyampaikannya kepada Anda,” jelas Yuste. “Namun, ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar dan pria ini telah melanggarnya. Saya menonton konferensi persnya kemudian, dan itu tidak membuat saya tertawa atau menangis. Itu membuat saya merasa sedih.”
Persaingan yang memecah belah di ruang direksi
Meskipun hubungan antara kedua presiden tersebut membeku, Yuste mencatat bahwa para petinggi Real Madrid lainnya tetap menunjukkan sikap profesional. Ia dengan hati-hati membedakan antara perjuangan pribadi Perez dan perilaku para pejabat tinggi lainnya di Santiago Bernabeu.
“Pada hari Minggu, Pirri, presiden kehormatan, dan sebagian anggota dewan direksinya datang bersama Emilio Butragueno. Mereka sangat baik dan ramah,” kata Yuste. “Kepada mereka, saya tidak punya komentar apa pun, tetapi perwakilan tertinggi klub adalah presiden dan ketika dia membuat pernyataan seperti itu, saya menganggapnya menyedihkan dan tidak benar.”