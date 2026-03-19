Pejabat Manchester United memberikan kabar terbaru yang menarik mengenai stadion baru seiring diumumkannya jadwal pembangunan stadion senilai £2 miliar
Mempersiapkan era baru di Old Trafford
The Red Devils secara resmi sedang menghitung mundur menuju periode transformatif dalam sejarah klub. Setelah mengumumkan visi untuk stadion senilai £2 miliar pada bulan Maret tahun lalu, mesin administrasi kini telah bergerak untuk mewujudkan ambisi Sir Jim Ratcliffe akan "Wembley of the North" menjadi kenyataan. Klub berencana menyelesaikan pengadaan lahan dan kemitraan struktural sebelum meresmikan proyek ini dengan pihak berwenang setempat.
Masih ada hambatan logistik yang signifikan, khususnya terkait terminal kargo di dekatnya yang saat ini menempati lahan yang sangat penting untuk pembangunan stadion baru tersebut. Namun, pejabat klub yakin bahwa "tonggak sejarah" ini dapat tercapai, sehingga membuka jalan bagi fase desain yang akan menentukan estetika proyek stadion termahal di Liga Premier.
Roche memaparkan arah ke depan
Collette Roche, kepala eksekutif proyek Pembangunan Stadion Baru, memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan segera diambil dalam sebuah pameran dagang di Cannes. Ia menekankan bahwa klub saat ini berfokus pada pengadaan lokasi dan tenaga kerja yang tepat untuk mengelola proyek berskala besar tersebut.
"Rencananya, dalam beberapa bulan ke depan kami akan mencapai tahap pengumpulan lahan, yang akan menjadi tonggak penting," jelas Roche seperti dikutip The Mirror. "Kami menghabiskan banyak waktu dengan dewan lokal untuk mendiskusikan apa ambisi Anda, berapa banyak rumah, di mana tempat terbaik untuk menempatkannya, sehingga semoga saat kami mengajukan permohonan perencanaan dalam 12-18 bulan ke depan, kami tidak perlu memulai dari nol.
"Kami sedang menjalani proses untuk memastikan kami memiliki tim terbaik, yang bekerja dengan cara yang sama seperti kami dan siap menghadapi tantangan serta ambisi tersebut. Setelah itu, kami akan mengukuhkannya. Kemudian kami mulai menyusun rencana. Ini dimulai sekarang."
Menghidupkan kembali pusat sepak bola di Utara
Ratcliffe telah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk membangun sebuah venue yang mencerminkan dominasi historis wilayah Barat Laut dalam olahraga ini. Ia berpendapat bahwa wilayah tersebut, yang klub-klubnya telah meraih 10 gelar Liga Champions dibandingkan dengan hanya dua gelar milik London, layak memiliki stadion berskala nasional yang tidak mengharuskan para penggemar harus bepergian ke selatan untuk menyaksikan acara-acara besar.
"Menurut saya, ada alasan yang sangat kuat untuk memiliki stadion di Utara, yang akan melayani bagian utara negara ini dalam arena sepak bola," kata Ratcliffe sebelumnya. "Jika Anda melihat jumlah gelar Liga Champions yang telah dimenangkan oleh wilayah Barat Laut, jumlahnya 10. London hanya memenangkan dua. Namun, semua orang dari wilayah Utara harus pergi ke London untuk menonton pertandingan sepak bola besar. Dan menurut saya, seharusnya ada satu [stadion besar] di wilayah Utara."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sementara petinggi Manchester United terus menggarap stadion impian mereka, di lapangan, pasukan Michael Carrick akan terus berjuang untuk mempertahankan posisi mereka di Liga Premier. Setan Merah saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan 54 poin dari 30 pertandingan, tertinggal tujuh poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua. Laga berikutnya Manchester United adalah melawan Bournemouth pada hari Jumat.
