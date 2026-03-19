Pejabat Manchester United memberikan kabar terbaru yang menarik mengenai stadion baru seiring diumumkannya jadwal pembangunan stadion senilai £2 miliar

Collette Roche, kepala eksekutif proyek Pembangunan Stadion Baru, memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan segera diambil dalam sebuah pameran dagang di Cannes. Ia menekankan bahwa klub saat ini berfokus pada pengadaan lokasi dan tenaga kerja yang tepat untuk mengelola proyek berskala besar tersebut.

"Rencananya, dalam beberapa bulan ke depan kami akan mencapai tahap pengumpulan lahan, yang akan menjadi tonggak penting," jelas Roche seperti dikutip The Mirror. "Kami menghabiskan banyak waktu dengan dewan lokal untuk mendiskusikan apa ambisi Anda, berapa banyak rumah, di mana tempat terbaik untuk menempatkannya, sehingga semoga saat kami mengajukan permohonan perencanaan dalam 12-18 bulan ke depan, kami tidak perlu memulai dari nol.

"Kami sedang menjalani proses untuk memastikan kami memiliki tim terbaik, yang bekerja dengan cara yang sama seperti kami dan siap menghadapi tantangan serta ambisi tersebut. Setelah itu, kami akan mengukuhkannya. Kemudian kami mulai menyusun rencana. Ini dimulai sekarang."