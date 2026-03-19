Pejabat eksekutif CAF mengecam keputusan AFCON yang 'sangat memalukan' untuk memberikan gelar juara kepada Maroko

Kontroversi ini bermula dari pertandingan final yang ricuh di Rabat, di mana para pemain Senegal meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes setelah Maroko mendapat hadiah penalti di menit-menit akhir. Meskipun pertandingan akhirnya dilanjutkan—dengan Brahim Diaz gagal mengeksekusi tendangan penalti tersebut yang dihadapi Edouard Mendy—Senegal akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu. Namun, CAF kemudian memutuskan bahwa protes awal tersebut dianggap sebagai pengunduran diri, sehingga Maroko dinyatakan menang 3-0 dua bulan setelah peluit akhir dibunyikan.

CAF mengutip Pasal 82 dan 84 peraturan AFCON untuk membenarkan keputusan tersebut. Aturan ini menetapkan bahwa jika sebuah tim "menolak untuk bermain atau meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir secara reguler tanpa izin dari wasit," mereka dianggap kalah 3-0. Terlepas dari masalah teknis tersebut, keputusan ini telah memicu kemarahan di seluruh benua dan menimbulkan tuduhan bahwa pihak administratif telah melampaui batas kewenangannya.







