Pejabat eksekutif CAF mengecam keputusan AFCON yang 'sangat memalukan' untuk memberikan gelar juara kepada Maroko
Senghor mengecam korupsi di Piala Afrika
Senghor tidak segan-segan dalam menilai situasi tersebut, dan mengatakan kepada BBC World Service bahwa keputusan tersebut pada dasarnya cacat. "Dalam situasi seperti ini, kita harus melawan ketidakadilan. Sepak bola adalah permainan yang adil, sepak bola dimainkan di lapangan, bukan di kantor. Apa yang terjadi dengan CAF tidak dapat diterima," kata Senghor. Ia menambahkan: "Ketika Anda melihat sebuah komite mengambil keputusan seperti itu yang melanggar aturan kami, melanggar peraturan permainan FIFA, untuk mengambil trofi dan memberikannya kepada Maroko, saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Kita harus mengecamnya."
- AFP
Kekacauan di akhir pertandingan mengakibatkan diskualifikasi
Kontroversi ini bermula dari pertandingan final yang ricuh di Rabat, di mana para pemain Senegal meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes setelah Maroko mendapat hadiah penalti di menit-menit akhir. Meskipun pertandingan akhirnya dilanjutkan—dengan Brahim Diaz gagal mengeksekusi tendangan penalti tersebut yang dihadapi Edouard Mendy—Senegal akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu. Namun, CAF kemudian memutuskan bahwa protes awal tersebut dianggap sebagai pengunduran diri, sehingga Maroko dinyatakan menang 3-0 dua bulan setelah peluit akhir dibunyikan.
CAF mengutip Pasal 82 dan 84 peraturan AFCON untuk membenarkan keputusan tersebut. Aturan ini menetapkan bahwa jika sebuah tim "menolak untuk bermain atau meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir secara reguler tanpa izin dari wasit," mereka dianggap kalah 3-0. Terlepas dari masalah teknis tersebut, keputusan ini telah memicu kemarahan di seluruh benua dan menimbulkan tuduhan bahwa pihak administratif telah melampaui batas kewenangannya.
Pemerintah Senegal menuntut dilakukannya penyelidikan
Federasi Sepak Bola Senegal (SFF) telah menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam, dan mengumumkan akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) di Swiss. Situasi ini bahkan telah meningkat ke tingkat politik, dengan pemerintah Senegal secara resmi menyerukan "penyelidikan internasional independen atas dugaan korupsi" terkait keputusan yang menguntungkan tuan rumah turnamen.
Meskipun Maroko menyambut baik keputusan yang menobatkan mereka sebagai juara, pertarungan hukum masih jauh dari selesai. Pimpinan Senegal tetap bersikukuh bahwa hasil pertandingan yang dicapai di lapangan harus tetap berlaku, terlepas dari gangguan singkat yang disebabkan oleh protes mereka terhadap wasit selama momen-momen akhir yang menegangkan di Rabat.
- AFP
Penangguhan dan implikasi di masa depan
Dampak dari insiden tersebut juga dirasakan oleh staf kepelatihan, di mana pelatih kepala Senegal, Pape Thiaw, dijatuhi sanksi skorsing atas perannya dalam memimpin para pemain keluar dari lapangan. Namun, sanksi tersebut hanya berlaku untuk babak kualifikasi AFCON mendatang, sehingga ia masih dapat bertugas pada Piala Dunia bulan Juni nanti, sebuah ajang yang telah berhasil loloskan baik Maroko maupun Senegal.
