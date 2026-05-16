Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pejabat Barcelona, Deco, dikabarkan akan menghadiri final Piala FA untuk menyaksikan penyerang Chelsea, sementara klub raksasa La Liga itu mempertimbangkan tawaran transfer senilai £55 juta
Deco merencanakan misi pemantauan di Wembley
Deco diperkirakan akan hadir dalam laga final Piala FA hari ini antara Chelsea dan Manchester City seiring upayanya yang semakin gencar untuk mendatangkan Pedro. Eksekutif berusia 48 tahun itu, yang sebelumnya pernah membela Chelsea selama kariernya sebagai pemain, telah menghabiskan seminggu di ibu kota Inggris untuk menggelar serangkaian pertemuan strategis guna merancang rencana perekrutan Barcelona pada musim panas ini, demikian dilaporkan The Daily Mail.
Dengan klub yang ingin memperbarui opsi serangan mereka, penyerang asal Brasil ini muncul sebagai target utama. Kehadiran Deco di Wembley menegaskan keseriusan minat Barcelona terhadap pemain berusia 24 tahun tersebut, yang telah tampil mengesankan sejak pindah ke Stamford Bridge dari Brighton setahun yang lalu.
- Getty Images Sport
Era Lewandowski telah berakhir
Pencarian striker baru semakin dipercepat setelah adanya konfirmasi resmi bahwa Robert Lewandowski akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Barcelona mengumumkan kabar tersebut melalui unggahan haru di media sosial yang berjudul: "Datang sebagai bintang. Pergi sebagai legenda," menandai berakhirnya masa empat tahun yang gemilang sang striker asal Polandia di Catalonia.
Lewandowski menggunakan X untuk membagikan pesan perpisahan yang emosional, dengan menyatakan: "Setelah empat tahun penuh tantangan dan kerja keras, saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Saya pergi dengan perasaan bahwa misi telah selesai. 4 musim, 3 gelar juara. Saya tidak akan pernah melupakan cinta yang saya terima dari para penggemar sejak hari-hari pertama saya. Catalonia adalah tempat saya di dunia ini. Terima kasih kepada semua orang yang saya temui selama empat tahun yang indah ini. Terima kasih khusus kepada Presiden Laporta karena telah memberi saya kesempatan untuk menjalani bab paling luar biasa dalam karier saya. Barca kembali ke tempatnya semula."
Sikap Chelsea terhadap bintang senilai £55 juta
Meskipun minat Barcelona semakin meningkat, Chelsea bersiap untuk bersikukuh mempertahankan aset berharga mereka. Petinggi The Blues menegaskan bahwa mereka tidak berniat melepas pemain yang dibeli seharga £55 juta dan telah menjadi salah satu dari sedikit titik terang di musim yang penuh gejolak ini. Pedro telah mencetak 20 gol dalam musim perdananya di London Barat.
Tim Liga Premier ini saat ini sedang dalam proses menyelesaikan masalah kepelatihan mereka, dengan Xabi Alonso muncul sebagai kandidat terkuat untuk memimpin tim. Meskipun Andoni Iraola, Oliver Glasner, dan Marco Silva juga telah dipertimbangkan, klub memandang Pedro sebagai bagian fundamental dari proyek apa pun yang akan diwarisi manajer baru musim panas ini.
- Getty Images Sport
Target-target lain yang sedang dipantau
Ketertarikan Barcelona terhadap pemain Chelsea tersebut tidak berarti mereka telah mengesampingkan target-target lain dari Liga Premier. Klub tersebut tetap tertarik pada penyerang Manchester United, Marcus Rashford, meskipun kesepakatan untuk pemain timnas Inggris itu kemungkinan besar akan bergantung pada kesepakatan harga yang lebih murah akibat kendala keuangan yang masih melanda Camp Nou.