Pejabat Barcelona, Deco, dikabarkan akan menghadiri final Piala FA untuk menyaksikan penyerang Chelsea, sementara klub raksasa La Liga itu mempertimbangkan tawaran transfer senilai £55 juta

Pencarian striker baru semakin dipercepat setelah adanya konfirmasi resmi bahwa Robert Lewandowski akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Barcelona mengumumkan kabar tersebut melalui unggahan haru di media sosial yang berjudul: "Datang sebagai bintang. Pergi sebagai legenda," menandai berakhirnya masa empat tahun yang gemilang sang striker asal Polandia di Catalonia.

Lewandowski menggunakan X untuk membagikan pesan perpisahan yang emosional, dengan menyatakan: "Setelah empat tahun penuh tantangan dan kerja keras, saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Saya pergi dengan perasaan bahwa misi telah selesai. 4 musim, 3 gelar juara. Saya tidak akan pernah melupakan cinta yang saya terima dari para penggemar sejak hari-hari pertama saya. Catalonia adalah tempat saya di dunia ini. Terima kasih kepada semua orang yang saya temui selama empat tahun yang indah ini. Terima kasih khusus kepada Presiden Laporta karena telah memberi saya kesempatan untuk menjalani bab paling luar biasa dalam karier saya. Barca kembali ke tempatnya semula."