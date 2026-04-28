Pejabat Arsenal, Andrea Berta, mengamati Victor Osimhen dan dua pemain lainnya dalam kemenangan Galatasaray atas Fenerbahce pada laga derby

Strategi perekrutan Arsenal tampaknya mulai berjalan kencang setelah direktur olahraga Berta terlihat berada di Ali Sami Yen Rams Park pada akhir pekan lalu. Mantan eksekutif Atletico Madrid yang kini memimpin departemen teknis di London Utara itu, bertolak ke Istanbul khusus untuk menyaksikan derby sengit antara Galatasaray dan Fenerbahce, di mana tuan rumah berhasil meraih kemenangan telak 3-0.

Menurut laporan AS, tujuan utama perjalanan tersebut adalah untuk melihat lebih dekat Osimhen, yang mencetak gol pembuka dalam pertandingan tersebut. Meskipun Arsenal baru-baru ini menghabiskan €75 juta untuk mendatangkan Viktor Gyokeres dari Sporting CP, ada keyakinan yang semakin kuat bahwa Mikel Arteta membutuhkan lebih banyak daya serang. Berta mengadakan diskusi informal dengan dewan direksi Galatasaray untuk mengumpulkan informasi mengenai ketersediaan bintang Nigeria tersebut dan parameter finansial dari potensi kepindahannya ke Liga Premier pada musim panas nanti.