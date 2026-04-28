AFP
Diterjemahkan oleh
Pejabat Arsenal, Andrea Berta, mengamati Victor Osimhen dan dua pemain lainnya dalam kemenangan Galatasaray atas Fenerbahce pada laga derby
Pimpinan Arsenal memimpin misi pencarian bakat di Istanbul
Strategi perekrutan Arsenal tampaknya mulai berjalan kencang setelah direktur olahraga Berta terlihat berada di Ali Sami Yen Rams Park pada akhir pekan lalu. Mantan eksekutif Atletico Madrid yang kini memimpin departemen teknis di London Utara itu, bertolak ke Istanbul khusus untuk menyaksikan derby sengit antara Galatasaray dan Fenerbahce, di mana tuan rumah berhasil meraih kemenangan telak 3-0.
Menurut laporan AS, tujuan utama perjalanan tersebut adalah untuk melihat lebih dekat Osimhen, yang mencetak gol pembuka dalam pertandingan tersebut. Meskipun Arsenal baru-baru ini menghabiskan €75 juta untuk mendatangkan Viktor Gyokeres dari Sporting CP, ada keyakinan yang semakin kuat bahwa Mikel Arteta membutuhkan lebih banyak daya serang. Berta mengadakan diskusi informal dengan dewan direksi Galatasaray untuk mengumpulkan informasi mengenai ketersediaan bintang Nigeria tersebut dan parameter finansial dari potensi kepindahannya ke Liga Premier pada musim panas nanti.
Arsenal mengincar Osimhen untuk memperkuat lini serang
Osimhen telah menjadi kejutan di Turki sejak kedatangannya dari Napoli pada tahun 2024. Arsenal sangat ingin memberikan Arteta beragam opsi penyerang untuk musim depan. Namun, mereka tidak sendirian dalam perburuan ini, karena Bayern sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Osimhen guna menggantikan Harry Kane kelak.
Pemain asal Nigeria ini saat ini terikat kontrak dengan juara Turki hingga 2029, namun daya tarik London bisa jadi sangat kuat. Ketertarikan Arsenal pada lini depan merupakan bagian dari perombakan yang lebih luas, dengan laporan yang menyebutkan bahwa mereka juga terus memantau masa depan Endrick yang masih belum pasti di Real Madrid.
Bakat asal Turki yang sedang menjadi sorotan
Misi Berta di Istanbul tidak hanya terbatas pada Osimhen saja, karena ia juga terus memantau Baris Alper Yilmaz. Pemain sayap Galatasaray berusia 25 tahun ini telah muncul sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Super Lig, terutama berkat keserbagunaannya yang luar biasa di lapangan. Yilmaz dapat bermain efektif di kedua sayap atau sebagai striker tengah, dan kontribusinya dalam bertahan sebagai bek kanan musim lalu tidak luput dari perhatian para pencari bakat top Eropa.
Pemain internasional Turki ini saat ini merupakan salah satu komponen vital dalam skema taktis Okan Buruk. Dengan Arsenal yang berpotensi ingin merombak opsi sayap mereka di samping pencarian striker, kemampuan Yilmaz untuk mengisi berbagai posisi menjadikannya profil yang menarik bagi sistem Arteta. Berta dikabarkan telah melakukan pembicaraan awal dengan pejabat Galatasaray untuk memahami situasi kontrak aset-aset terbaik klub tersebut.
Perekrutan penjaga gawang sedang dipertimbangkan
Nama ketiga dalam daftar Berta adalah kiper Ugurcan Cakir, yang bergabung dengan Galatasaray dari rival bebuyutannya, Trabzonspor, dengan nilai transfer €30,5 juta pada musim panas lalu. Penampilannya telah membuktikan bahwa harga tersebut pantas, terutama aksi-aksi heroiknya dalam menggagalkan tembakan lawan di Liga Champions.
Penampilannya yang heroik tidak luput dari perhatian di benua Eropa. Bayern Munich dilaporkan sedang mempertimbangkan Cakir sebagai calon pengganti jangka panjang bagi kiper legendaris Manuel Neuer, sementara Juventus dan Inter juga terus memantau pemain internasional Turki tersebut. Dengan Arsenal yang ingin memastikan mereka memiliki kedalaman skuad kelas dunia di setiap posisi, penampilan Cakir jelas telah menempatkannya dalam radar untuk transfer musim panas.