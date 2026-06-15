Pedro Porro menandatangani kontrak baru bersama Tottenham, mengubur harapan transfer ke Manchester City dan Real Madrid

Porro telah mengikat masa-masa puncak kariernya bersama Tottenham dengan menandatangani kontrak jangka panjang baru. Meskipun klub belum secara resmi mengumumkan durasi pasti dari kesepakatan tersebut, BBC melaporkan bahwa bek asal Spanyol itu kini terikat dengan klub asal London Utara tersebut hingga tahun 2031.

Pemain berusia 26 tahun ini awalnya masih memiliki sisa kontrak dua tahun, namun penampilannya yang mengesankan mendorong klub untuk bertindak cepat guna mengamankan masa depannya.

Pemain asal Spanyol ini awalnya bergabung dengan klub pada Januari 2023, datang dengan status pinjaman dari Sporting CP sebelum transfernya menjadi permanen seharga £40 juta pada musim panas itu. Sejak saat itu, ia telah membuktikan dirinya sebagai bagian tak tergantikan dari starting XI, dengan mencatatkan 152 penampilan untuk klub. Musim lalu sangat melelahkan bagi skuad karena mereka berjuang melawan degradasi dari Liga Premier, namun Porro tampil 47 kali di semua kompetisi, lebih banyak daripada pemain lain di tim.







