Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pedro Porro menandatangani kontrak baru bersama Tottenham, mengubur harapan transfer ke Manchester City dan Real Madrid
Spurs mengamankan Porro
Porro telah mengikat masa-masa puncak kariernya bersama Tottenham dengan menandatangani kontrak jangka panjang baru. Meskipun klub belum secara resmi mengumumkan durasi pasti dari kesepakatan tersebut, BBC melaporkan bahwa bek asal Spanyol itu kini terikat dengan klub asal London Utara tersebut hingga tahun 2031.
Pemain berusia 26 tahun ini awalnya masih memiliki sisa kontrak dua tahun, namun penampilannya yang mengesankan mendorong klub untuk bertindak cepat guna mengamankan masa depannya.
Pemain asal Spanyol ini awalnya bergabung dengan klub pada Januari 2023, datang dengan status pinjaman dari Sporting CP sebelum transfernya menjadi permanen seharga £40 juta pada musim panas itu. Sejak saat itu, ia telah membuktikan dirinya sebagai bagian tak tergantikan dari starting XI, dengan mencatatkan 152 penampilan untuk klub. Musim lalu sangat melelahkan bagi skuad karena mereka berjuang melawan degradasi dari Liga Premier, namun Porro tampil 47 kali di semua kompetisi, lebih banyak daripada pemain lain di tim.
- Getty
De Zerbi memuji bek sayap andalannya
Roberto De Zerbi secara terbuka mengungkapkan dampak yang diberikan Porro terhadap skema taktisnya. Manajer Spurs itu dengan cepat memuji sikap profesional sang bek serta perkembangannya menjadi salah satu pemain paling andal di Liga Premier.
"Pedro adalah pemain yang sangat penting bagi kami, yang secara konsisten menunjukkan kemampuannya untuk memengaruhi jalannya pertandingan baik dalam situasi bertahan maupun menyerang," jelas De Zerbi kepada situs web resmi klub. "Selain kualitas teknisnya, saya juga menyukai mentalitasnya. Setiap hari dia ingin bekerja, belajar, dan berkembang, dan inilah karakteristik yang membantu pemain mencapai level tertinggi. Dia memahami sepak bola dengan cara yang sangat cerdas, serta membawa energi, intensitas, dan kepribadian ke dalam tim. Kontrak baru ini adalah kabar baik bagi semua orang di Klub. Kami percaya pada Pedro, dan saya sangat antusias untuk terus bekerja dengannya dan membantunya meraih prestasi lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang."
Mengakhiri harapan City dan Madrid untuk merekrut pemain tersebut
Perpanjangan kontrak ini menjadi pukulan telak bagi Manchester City dan Real Madrid, yang dilaporkan telah menunjukkan minat besar untuk merekrut bek tersebut. Kesepakatan ini memastikan bahwa Tottenham tidak perlu mempertimbangkan tawaran apa pun untuk pemain andalan mereka, bahkan setelah menjalani musim domestik yang sulit. Keputusannya untuk tetap bertahan memberikan dorongan besar bagi skuad yang sedang berupaya membangun kembali tim dan bersaing di level tertinggi sekali lagi.
- Getty Images Sport
Pengakuan dari pihak berwenang
Kesepakatan ini mencerminkan meningkatnya status Porro di kancah sepak bola dunia, setelah ia menjadi pemain andalan baik di level klub maupun tim nasional. Direktur Olahraga Spurs, Johan Lange, menekankan bahwa masuknya sang bek ke dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia merupakan bukti lebih lanjut akan kemampuannya yang berkelas dunia dan alasan mengapa klub begitu bertekad untuk mengamankan masa depannya.
"Mengamankan masa depan Pedro adalah prioritas penting bagi kami musim panas ini. Selama tiga setengah tahun terakhir, ia telah membuat kemajuan besar untuk menjadi salah satu bek sayap terbaik di dunia, dan fakta bahwa ia akan bermain di Piala Dunia untuk Spanyol adalah bukti nyata akan hal itu," kata Lange. "Karakter, etos kerja, dan kualitasnya adalah hal-hal yang kami cari saat membangun skuad yang mampu bersaing di level tertinggi, dan kami sangat senang dia memilih untuk melanjutkan perjalanannya bersama klub."